Назарбаев обратился к казахстанцам впервые после январских беспорядков

Экс-глава республики Нурсултан Назарбаев записал видеообращение, которые было опубликовано 18 января на YouTube-канале его пресс-службы.

Это первое появление экс-главы страны с начала года, когда в стране произошли массовые беспорядки. Отсутствие Назарбаева стало причиной появления слухов о том, что политик уехал из страны или тяжело болен.

Назарбаев обратился к гражданам на казахском и на русском языках, сидя за столом на фоне государственных флагов.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что является пенсионером и сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице республики, которую он и не покидал.

«В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение Назарбаева.

Также политики добавил, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, никакого конфликта или противостояния в элите нет, слухи об этом беспочвенны.

«В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан», поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – сказал Назарбаев.

Прокомментировал он и январские события, отметив, что они потрясли весь Казахстан.

«Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения», – сказал в обращении экс-президент.

Он подчеркнул, что важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Произошедшее он назвал трагедией для всех и уроком.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.

Накануне подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты (Казахстан) в Ульяновскую область и Подмосковье. В воскресенье в Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами России из сил ОДКБ. Днем ранее два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский, а еще шесть – на аэродром Северный в Иваново.

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