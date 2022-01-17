Эксперт предложил госорганам отказаться от использования продуктов Meta

«Нельзя органам власти присутствовать в Instagram и тратить на это деньги из бюджета, нельзя пересылать друг другу по WhatsApp закрытые документы», – сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич. Ранее Facebook, которому принадлежит Instagram и WhatsApp, на трое суток закрыл страницу российской делегации на переговорах в Вене.

«Произошедшее – один из ярких эпизодов информационной войны против нас, которая, по моим ощущениям, в этом году будет только разрастаться. Это только первый акт», – предполагает первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Давление Запада с каждым месяцем, а то и неделей, будет усиливаться – через абсолютно подконтрольные ему площадки соцсетей. Он перешел от создания фейков к блокировкам нашей позиции, но попутно продолжает продвигать измышления против нашей страны», – добавил он.

Российские власти «максимально жестко, в ультимативном ключе» отреагировали на блокировку страницы российской делегации на переговорах в Вене по безопасности, напомнил Малькевич. «Роскомнадзор потребовал вернуть к ней доступ, и Facebook требование услышал, – потому что уже действует закон о приземлении. По этому закону, против корпорации должны быть приняты исчерпывающие меры, в том числе замедление трафика или блокировка финансовых транзакций, поступлений от рекламы», – отметил собеседник.

«Хочу также напомнить позицию Общественной палаты – мы требуем зафиксировать отказ чиновников, органов власти и государственных корпораций от использования продуктов Meta в профессиональной деятельности. Условный региональный министр может оставаться в Instagram – «для души», может писать свои личные рассуждения в Facebook. Но нельзя органам власти присутствовать в том же Instagram и тратить на это деньги из бюджета, нельзя пересылать друг другу по WhatsApp закрытые документы – это становится уже откровенной работой на противника. Мы просто подкармливаем его трафиком, лайками и деньгами. Это категорически неприемлемо», – считает Малькевич.

«Вслед за Facebook необходимо поставить на место и Twitter. Общественная палата требует, чтобы мы провели показательный цифровой процесс над этой соцсетью, которая полностью игнорирует наши законы, не платит штрафы и не исполняет ни одного из предписаний закона о приземлении», – подчеркнул эксперт.

Напомним, делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями накануне заявила, что ее аккаунт в Facebook ранее был заблокирован – после постов о гарантиях безопасности. Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». Роскомнадзор потребовал открыть доступ к странице. Facebook выполнил это требование. Однако, как сообщил в понедельник Роскомнадзор, компания Meta Platforms (владеет Facebook) так и не раскрыла причины блокировки. Близкий к ведомству источник в этой связи сообщил, что «обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Twitter также заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.

В понедельник мессенджер Viber (принадлежит японскому холдингу Rakuten) в соответствии с требованиями в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний открыл представительство в России. «Ранее у Viber не было юридического лица (в России)», – рассказали в компании «Интерфаксу».

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