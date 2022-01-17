Вооруженных мужчин задержали в центре Алма-Аты

Сотрудники полиции Алма-Аты задержали в центре города двоих вооруженных мужчин, которые подозреваются в ограблении оружейных магазинов в период беспорядков, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

«Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы. По одной из рабочих версий, 38-летний и 35-летний мужчины - активные участники ограблений оружейных магазинов. Их сотрудники управления криминальной полиции задержали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

У подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья, которые были похищены во время беспорядков из оружейного магазина.

По данным МВД, задержанные приехали из Алма-Атинской области. Их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов более 40 тел. Начальник департамента полиции города Канат Таймерденов заявил, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами, было похищено 1 347 единиц оружия.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.

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