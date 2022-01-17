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Вооруженных мужчин задержали в центре Алма-Аты
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Сотрудники полиции Алма-Аты задержали в центре города двоих вооруженных мужчин, которые подозреваются в ограблении оружейных магазинов в период беспорядков, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
«Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы. По одной из рабочих версий, 38-летний и 35-летний мужчины - активные участники ограблений оружейных магазинов. Их сотрудники управления криминальной полиции задержали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
У подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья, которые были похищены во время беспорядков из оружейного магазина.
По данным МВД, задержанные приехали из Алма-Атинской области. Их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов более 40 тел. Начальник департамента полиции города Канат Таймерденов заявил, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами, было похищено 1 347 единиц оружия.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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В Казахстане раскрыли подробности гибели россиянки в ходе беспорядков
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Гражданка России, погибшая во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, сообщили в департаменте полиции региона.
В ведомстве подтвердили, что погибшая 1995 года рождения действительно была гражданкой России, «на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство», передает РИА «Новости».
Девушка погибла от огнестрельного ранения, «указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности». Начато расследование.
Ранее посольство России в Казахстане сообщило, что в городе Тараз во время погромов 6 января от рук бандитов погибла россиянка, мать троих детей М. Ким.
Генконсульство России в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей. Кроме того, посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления.
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Оппозиционер Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из Киева
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Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, протестующим предлагался алгоритм для акций, заявил казахстанский оппозиционер, беглый банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
Аблязов сказал, что «организационный штаб – точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» – находится в Киеве». Он заявил, что штаб приступил к работе, как только начались акции протеста. Участники акций, по его словам, звонили в штаб, где им советовали четко следовать выработанному алгоритму.
Алгоритм существует уже более четырех лет и предполагает захват административных зданий, но при этом призывает к мирным акциям, борьбе с мародерами, сказал Аблязов. Протестующих учат «действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации», передает РИА «Новости».
«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово) «постучаться». Занимать – это заполнять собой. Там даже в алгоритме действий написано: занимать – это значит заполнять собой административные здания. Заходить, заполнять. Когда тысячи людей собираются – не громить, не захватывать, не разбивать – дисциплина», – заявил он.
Аблязов не считает, что в Казахстане произошла попытка госпереворота. Он заявил, что госпереворот подразумевает действия «не конституционным способом, военным способом», а «митинги – это конституционное право». Он настаивает, что все выступления носили мирный характер.
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Беглый банкир заявил, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января. По его словам, это был стихийный протест, которым оппозиция решила воспользоваться. Однако он призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ. Далее сторонники Аблязова, по его словам, начали координировать и масштабировать протестное движение по всей стране.
5 января Аблязов, явно стремившийся оседлать протестное движение, опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Через несколько дней СМИ сообщили, что СБУ жестко обошлась с членами ДВК в Киеве. Те заявили об избиении, принуждении к подписанию бумаги об отказе вести политическую деятельность на Украине. По словам оппозиционеров, им угрожали депортацией в Казахстан.
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Участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов более 40 тел
В Алма-Ате во время массовых беспорядков преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.
«Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников – прим. ВЗГЛЯД) было похищено», – цитирует его слова РИА «Новости».
Таймерденов также уточнил, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. «Было похищено 1 347 единиц оружия», – уточнил он.
По его словам, в ходе массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 правоохранительных органов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Матвиенко гарантировала защиту членам ОДКБ от цветных революций
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Организация Договора о коллективной безопасности станет на защиту государства – члена ОДКБ в случае попытки цветной революции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы показали, что это (ОДКБ) серьезная организация, что они должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве, ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно», – сказала она в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Матвиенко напомнила, что у России самая протяженная граница с Казахстаном. «Если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей», – заявила спикер.
По ее словам, в Казахстане ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации.
Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что новое обострение ситуации в Казахстане невозможно.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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ОДКБ: Миротворцы могли принять участие в силовых операциях в Казахстане
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что миротворцы ОДКБ были готовы принять участие в силовых операциях в Казахстане, но такого запроса со стороны властей страны не было.
Операция в Казахстане показала, что страны ОДКБ могут вместе обеспечивать безопасность и стабильность на всем пространстве организации, подчеркнул Зась.
«Нет... Готовность с нашей стороны была такая, но такого не было запроса», – сказал Зась в программе Кирилла Вышинского «1/6» на канале «Россия 24», отвечая на вопрос, был ли запрос на участие миротворцев в силовых операциях в Казахстане, передает РИА «Новости».
Генсек добавил, что у властей Казахстана хватило своих сил, а миротворцы были задействованы в охране крупных объектов.
Ранее сообщалось, что Россия начала вывод миротворцев из Казахстана. Завершится все 19 января.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Российские миротворцы сил ОДКБ на 18 самолетах вылетели из Казахстана
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Восемнадцать самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алматы на аэродром Чкаловский в Московской области, сообщили в Минобороны.
«Самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром Чкаловский в Московской области. Перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме Алматы в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России», – приводит текст сообщения оборонного ведомства ТАСС.
На аэродроме Чкаловский будет организована торжественная встреча десантников с участием командования ВДВ. По ее окончании личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.
Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
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Стало известно число погибших во время беспорядков в Казахстане
В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, пострадали 4578 человек, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.
«В морги доставлены 225 погибших… в их числе 19 полицейских и военнослужащих», – цитирует РИА «Новости» Шалабаева.
По его словам, пострадали 4578 человек, из них 4353 ранены, в том числе, 3393 сотрудника силовых ведомств.
Ранее сообщалось, что за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Кроме того, во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла гражданка России, мать троих детей. Позже стало известно, что женщина погибла от огнестрельного ранения.
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Генсек ОДКБ исключил новое обострение ситуации в Казахстане
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Новое обострение ситуации в Казахстане невозможно, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
«Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации – не только казахский народ, но и руководство страны», – сказал он в интервью RT.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Самолеты с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье
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Все 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский, сообщили в Минобороны России.
«Девятнадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (18 самолетов Ил-76 и один самолет Ан-124 «Руслан») с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В ведомстве добавили, что после окончания торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.
В воскресенье 19 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алма-Аты на аэродром Чкаловский в Московской области.
Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
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Зять Назарбаева покинул пост главы нацпалаты предпринимателей Казахстана
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Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», – передает РИА «Новости» заявление Кулибаева, размещенное на сайте палаты. В заявлении он поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своей отставки он не пояснил. Кулибаев и его супруга являются владельцами крупнейшего банка страны – Народного банка Казахстана.
Напомним, 15 января Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании «Казтрансойл» Димаша Досанова и главы АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название – «КазТрансГаз») Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева – Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери – Дариги Назарбаевой.
Зятья Назарбаева покинули должности глав национальных компаний
Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Димаш Досанов покинул пост гендиректора, председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл».
«В соответствии с решением Совета Директоров АО «КазТрансОйл» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл», согласно поданного заявления», – передает РИА «Новости» сообщение фонда «Самрук-Казына» – акционер КМГ, который в свою очередь является акционером «КазТрансОйла».
Также в фонде сообщили, что с этой же даты досрочно были прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева в качестве председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название – «КазТрансГаз»), акционером которой он является. При этом Шарипбаева казахстанские СМИ называют вторым мужем старшей дочери экс-президента депутата мажилиса (нижняя палата) парламента Дариги Назарбаевой.
Ранее Назарбаева назвала жестоким уроком для Казахстана произошедшее и отметила, что всплеск массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье
Первые два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами на борту прибыли в Подмосковье из Казахстана, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на Подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Белоруссии
Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане «вплоть до деталей» была разработана президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным, заявил глава Белоруссии на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане.
«Я скажу больше, без хвастовства: вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами – России и Белоруссии – в течение одного часа», – передает БелТА его слова.
По словам белорусского лидера, был намечен замысел, министерства обороны двух стран детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и «уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан, «все было сделано быстро и решительно, без колебаний».
Лукашенко добавил, что операция ОДКБ показала готовность армий этих стран совместно защищать суверенитет. «Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что миротворческий контингент Организации способен быстро и эффективно выполнять любые поставленные задачи. Совместное участие в миротворческой операции также наглядно подтверждает высокую готовность армий государств – членов ОДКБ к совместным действиям по обеспечению суверенитета и независимости наших стран как главного условия национальной безопасности», – передает «СБ.Беларусь сегодня» его слова.
Белорусский президент также отметил, что белорусы не могли бросить казахстанских друзей в беде. «Вспомните, как 80 лет назад в Брестской крепости (в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) советские люди рука об руку защищали общую Родину. Так и сегодня, плечом к плечу с братскими народами мы противостоим агрессору. И пусть никто даже не сомневается, что наши государства готовы сделать всё для сохранения региональной безопасности, мирного неба над головой», – заявил Лукашенко.
Кроме того, он добавил, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить ее. «Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центрально-азиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника», – заключил Лукашенко.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Генсек ОДКБ заявил о переломе ситуации в Казахстане
Ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, но властям страны еще предстоит много работы, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью каналу «Беларусь1».
«Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалась, наверное, это будет не совсем правильно, еще не во всех регионах Казахстана отменено чрезвычайное положение . Но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни», – приводит РИА «Новости» слова Зася.
Однако он считает, что у властей Казахстана, прежде всего, правоохранительных органов, еще много работы.
По словам генсека, нападений на миротворцев ОДКБ во время их миссии в Казахстане не было, возможности серьезных столкновений пресекались.
«Были разные ситуации, но каких-то серьезных столкновений (не было) – пресекались, нападений не было. Наверное, все почувствовали, что шутки кончились», – отметил Зась. Он также подчеркнул, что в Казахстане не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями, которые отнеслись с пониманием и даже помогали.
«Весь контингент миротворческих сил будет выведен с территории Казахстана… Практически в течении недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану министерства обороны России, до 19 числа включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации», – заявил Зась.
Он уточнил, что в Казахстан были направлены воинские части из состава миротворческого контингента ОДКБ.
«В ОДКБ создан миротворческий потенциал. Не все были задействованы, был еще у нас резерв. Часть этих миротворческих подразделений принимала участие в этой миротворческой операции», – пояснил он. По словам генсека, миротворцы ОДКБ в Казахстане выполняли задачи по охране и обороне стратегически важных государственных объектов и объектов системы жизнеобеспечения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Токаев поручил смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил смягчить наказание для граждан, которые были задержаны во время массовых беспорядков, при отсутствии отягчающих обстоятельств.
«Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тыс. человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом», – написал он в Twitter.
Токаев также поручил Генпрокуратуре по другим лицам установить степень их вины. «В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», – добавил он.
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Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.