Ученые заподозрили у рожденных во время пандемии детей задержки в развитии

Научный журнал Jama Pediatrics опубликовал результаты исследования американских ученых, согласно которому рожденные в пандемию дети продемонстрировали более низкие результаты развития, чем дети допандемийного периода.

В ходе работы исследователи из Колумбийского университета Ирвинг в Нью-Йорке наблюдали за детьми, рожденными у женщин с выявленной инфекцией SARS-CoV-2 во время беременности, а также детьми сходного возраста при рождении, пола, расы и способа родов, рожденными от неинфицированных женщин в период с марта по декабрь 2020 года. Ученые сравнили их развитие и социальные навыки, когда им исполнилось по 6 месяцев, используя шкалу ASQ-3, сообщает «Московский комсомолец».

В исследовании изучались параметры развития 255 младенцев, рожденных от матерей в среднем возрасте 32 года (от 19 до 45). 114 из этих младенцев внутриутробно подверглись воздействию SARS-CoV-2, 141 – не подвергались. Их сравнили с так называемой исторической когортой из 62 младенцев, которые родились в период до пандемии – с ноября 2017 года по январь 2020 года.

Сравнение младенцев велось по 5 показателям шкалы-опросника : общение, грубая моторика, мелкая моторика, способность к решению проблем и личные-социальные навыки.

При сравнении двух групп (рожденных в пандемию от инфицированных и не инфицированных матерей) оказалось, что внутриутробное воздействие вируса не привело к значительным различиям в показателях развития у младенцев – независимо от времени заражения или тяжести инфекции. Кстати, у большинства матерей с положительным анализом ПЦР болезнь протекала бессимптомно (34%) или в легкой форме (62%), и они были инфицированы во втором (47%) или третьем (31%) триместре беременности.

Выяснилось, что младенцы, родившиеся во время пандемии (не важно, были их матери инфицированы или нет), имели значительно более низкие показатели по общей моторике, мелкой моторике и личностно-социальной сфере. Большая доля младенцев в когорте пандемии отвечала критериям задержки развития грубой моторики, особо подчеркивают исследователи.

Кроме того, выяснилось, что воздействие инфекции на ранних сроках беременности, скорее всего, может быть связано с неблагоприятными прогнозами неврологического развития. Ученые подчеркивают, что под их наблюдением было всего 25 детей, рожденных от беременных инфицированных в первом триместре, но они показали наихудшие результаты из всех исследуемых. Отмечается, что наблюдение за детьми будет продолжено.

Также в исследовании отмечается, что переносимый будущими мамами стресс связан с повышенным риском неблагоприятного неврологического развития у детей.

«Думаю, серьезно к этим результатам относиться не стоит.Если будущая мама пребывала во время беременности в дружественной атмосфере, хорошо питалась и бывала на свежем воздухе, пандемия вряд ли отразится на развитии ее ребенка. Были исследования по детям, рожденным в блокаду Ленинграда – сначала они немного отставали в развитии, а потом сравнивались со сверстниками. А пандемия – это все-таки не блокада», – заявила терапевт Екатерина Филиппова.

По словам главного специалиста по паллиативной медицине Московской области, врач-неонатолог Андрей Ишутин заявил, что никакие заболевания матери во время беременности бесследно для ребенка не проходят, но все же о каких-то значимых результатах можно говорить лишь по итогам наблюдений за детьми хотя бы до 2-летнего, а лучше 3-летнего возраста.

«В 6 месяцев у ребенка еще не так много навыков, можно говорить только о рефлекторной активности. Шкала ASQ-3 может давать лишь некоторые прогнозы развития. Вот если бы исследователи проводили этим младенцам МРТ, электроэнцефалограмму головного мозга, неонаграмму – по таким данным можно было бы предметно говорить, есть проблема или ее нет. Вообще же на развитие детей может оказывать влияние все, что угодно. Сейчас мы наблюдаем нарастание акселерации, в человеке многое меняется с позиции времени. Может быть, сказывается повышение уровня СО2 в воздухе или глобальное потепление климата. Имеет значение даже то, летом или зимой родился ребенок – многие факторы оказывают влияние на жизнедеятельность человека. По моей практике я не могу сказать, что дети пандемии стали как-то отличаться, но я работаю с тяжелобольными детьми, поэтому мне судить о ситуации сложно», – отметил врач.

Тем временем, стали появляться новые данные про отсроченные последствия перенесенного ковида у детей. Группа ученых из американского управления CDC провела исследования состояния здоровья детей, у которых в период с марта 2020 по конец февраля 2021 был выявлен сахарный диабет. Отмечается, что часть детей, попавших в исследование, перенесла COVID-19. Выводы ученых не слишком оптимистичные: дети, переболевшие коронавирусной инфекцией, сталкивались с сахарным диабетом чаще на 31-166%.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков, заявил, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, коронавирус провоцирует задержку развития плода.

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