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Лавров обвинил США в кризисе в православии
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К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, их спецпредставитель настраивал константинопольского патриарха Варфоломея на раскол, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, у них сформирован был специальный механизм. Спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине, прежде всего. На создание там раскольнической неканонической православной церкви Украины, которая вызвала серьезнейше расхождения в целом в православном мире», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, греческие церкви находятся под колоссальным давлением, в том числе греческого правительства. Лавров считает, что дипломатия и государство в принципе не должны вмешиваться в церковные дела.
Ранее в РПЦ ответили на заявление Константинополя о первенстве в православии.
Константинопольский патриарх Варфоломей утверждает, что Русская православная церковь якобы хочет «быть владыкой православия».
Напомним, в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
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Рябков не исключил действий ВМФ России в случае провокаций США
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Российская сторона в случае провокаций с американской стороны может провести мероприятия по линии Военно-морского флота (ВМФ), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков в интервью RTVI ответил на вопрос, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе, он заявил, что не намерен ничего подтверждать или исключать, передает ТАСС.
«В американской стилистике опциональность политики внешней, военной – это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег. Президент России [Владимир Путин] многократно высказывался, в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского ВМФ, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США», – добавил замминистра.
Замглавы МИД подчеркнул, что Москва не желает подобного развития событий, по этой причине дипломаты двух стран должны договориться.
Рябков также заявлял, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
Он отмечал, что в Конгрессе США сейчас царит «тотальная антироссийская истерия», там не поддерживаются начинания, касающиеся налаживания отношений с Москвой.
США обещали отреагировать в случае развертывания сил России в Латинской Америке
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность развертывания российских сил в Латинской Америке.
Салливан заявил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия «будет двигаться в этом направлении». По его словам, эта тема не обсуждалась в Женеве 10 января, передает ТАСС.
Напомним, в Женеве прошли переговоры замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Венди Шерман. Рябков заявлял СМИ, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.
Рябков назвал лучший фильм о США
Многосерийный художественный фильм «ТАСС уполномочен заявить» является лучшей лентой о Соединенных Штатах, такое мнение выразил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков отвечал на блиц-опрос журналистки Тины Канделаки в интервью RTVI, она спросила его о любимом фильме про США. «ТАСС уполномочен заявить». До сих пор», – цитирует Рябкова ТАСС.
Он добавил, что не знает ни одного правдоподобного фильма о дипломатии. «Я немного смотрел российский сериал «Оптимисты», но к нашей работе он мало имеет отношения», – сказал замминистра.
Телесериал «ТАСС уполномочен заявить» вышел в 1984 году, он повествует о борьбе советской и американской разведок.
Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев
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«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман потребовала от России не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил».
«Заявление Шерман напоминает мне классический еврейский анекдот. Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Получается, что американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет, – указал собеседник. – Но насколько глубоки чаяния американцев о других народах, украинцы могут поинтересоваться у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов. Всем прекрасно известно, к чему это привело».
«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют, – отметил Соловьев. – Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Не смотрите наверх!». Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными».
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении». Также США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам».
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии.
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Лукашевич предупредил о действиях России, если не будет ответа по гарантиям безопасности
Россия будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Если мы не услышим конструктивного ответа на внесенные предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности», – цитирует Лукашевич РИА «Новости».
По словам политика, любые попытки задерживать переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или доведение его до степени бессмысленного обмена позициями чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств.
Напомним, в среду состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
МИД России в конце 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Умер советский актер Михаил Лобанов
На 77-м году жизни умер советский и российский актер, артист озвучки Михаил Лобанов, сообщили в Школе-студии МХАТ.
«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Андреевич Лобанов, один из ведущих педагогов нашего института, легенда мхатовской школы», – цитирует сообщение МХАТ «Российская газета».
Лобанов родился 14 ноября 1945 года, он окончил Школу-студию МХАТ в 1972 году. После этого был приглашен в труппу Художественного театра.
С 1980 года артист преподавал в Школе-студии, был режиссером дипломных спектаклей. В числе учеников Лобанова – Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов.
Зрителям он известен по ролям в фильмах «Дела давно минувших дней...», «Масштабные ребята», «Записки охотника» и т. д.
Также он озвучивал персонажей мультфильмов «Лоскутик и Облако», «Незнайка в Солнечном городе», «Дядюшка Ау» и других.
В МИДе раскритиковали националистические заявления нового министра информации Казахстана
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ и, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция», – передает ее слова ТАСС.
«Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела», – добавила Захарова.
Дипломат при этом подчеркнула, что назначение членов правительства является суверенным делом Казахстана. Она также отметила, что руководство республики «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и на обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
При это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам, Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана.
У жителя США после коронавируса уменьшился пенис
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Американец заявил, что его половой член заметно уменьшился после того, как он переболел коронавирусной инфекцией, сообщают СМИ.
«Когда я вышел из больницы, у меня были проблемы с эректильной дисфункцией. Постепенно становилось лучше с медицинской помощью, но у меня осталась проблема. Мой пенис уменьшился», – цитирует жителя США The Sun.
30-летний мужчина пояснил, что переболел коронавирусом в тяжелой форме. Половой орган стал меньше примерно на 1,5 дюйма (примерно 4 сантиметра). Он отметил, что до этого длина пениса была выше средней.
«По всей видимости, это связано с повреждением сосудов, врачи думают, что это навсегда. Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели», – признался американец.
Отмечается, что существуют исследование Университетского колледжа Лондона, показывающее, что из 200 сообщенных случаев длительных симптомов среди 3,4 тыс. участников меньший размер пениса был самым редким.
Ранее исследователи из Университета штата Орегон (США) обнаружили, что соединения, содержащиеся в каннабисе, могут предотвратить заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетки.
Эксперт: Россия может пресечь провокации США с помощью «ядерного меча»
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«Наша ядерная торпеда «Посейдон» способна спокойно дойти до побережья США и вернуться. Можно специально дать американской разведке заметить, как она плавает вдоль их берегов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российские дипломаты допустили, что флот России может принять меры в случае новых военных провокаций Вашингтона.
«У нас есть и другие методы для адекватного ответа американцам. Например, в случае новых вооруженных провокаций у наших берегов можно задействовать морскую авиацию. Наши истребители способны на перехват, сопровождение и – в конце концов – на уничтожение провокаторов», – пояснил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Кроме этого, продолжил он, можно подумать о более жестком ответе: к примеру, развертывании наших ракетных баз на Кубе и в Венесуэле. «Это уже наболевшая для Штатов тема, и, естественно, они будут этому отчаянно сопротивляться», – уверен собеседник. «Еще один сильный ответ – создание новых военно-политических блоков. Думаю, не за горами переход наших отношений с Китаем из чисто экономических к военно-политическим. Это будет мощный военный симбиоз: мы будем «ядерным мечом», а Китай – «фабрикой» для этого «меча», – предположил эксперт.
Также, по его мнению, Москва могла бы начать тесное военное сотрудничество с Ираном и КНДР. «Тогда можно ставить вопрос о совместном применении российских боеголовок «Авангард» и северо-корейских ядерных межконтинентальных ракет», – пояснил эксперт. «Для американцев это будет катастрофа, ведь они панически боятся Ким Чен Ына и вообще корейских ребят. Появление у них оружия, неуязвимого для американских систем ПРО, станет шоком для Вашингтона, а помешать развертыванию «Авангардов» на ракетах КНДР он не сможет. Мы можем дать свои боеголовки в совместное использование и иранцам на их ракеты среднего радиуса действия», – допустил Сивков.
Помимо прочего, оказать воздействие на Запад можно и просто словами, сообщив им, например, о создании опасных образцов вооружений. «Так мы вынудим их сесть за стол переговоров, а потом поставим условие: прекратим разработку этого оружия в обмен на отвод натовских войск за определенный рубеж», – сказал собеседник. «Если они начинают «вилять хвостом» и шуметь о том, что у них есть право кого угодно принимать в НАТО, мы ответим, что у нас тогда есть право разрабатывать любое оружие. Воспрепятствовать этому не получится, – подчеркнул Сивков.
В четверг замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может провести «мероприятия» силами Военно-морского флота, если Вашингтон «будет усиливать военный нажим». По его словам, это «зависит от действий американских коллег», а о том, как Россия может ответить, «многократно высказывался президент».
Накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре МИД России опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
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Россия отказалась обсуждать требования США об отводе войск на своей территории
Требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Уже звучит не только про то, чтобы отвести [войска] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, [замгоссекретаря США Уэнди] Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Он отметил, что нет необходимости объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Напомним, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в ЕС
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«Спутник V» уже давно бы признали в Евросоюзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петр Быстрон.
Так, по мнению немецкого парламентария, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам. «Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», – передает «Известия» его слова.
Быстрон добавил, что на решение EMA не позволять использовать «Спутник V» влияют также политические факторы.
Напомним, 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
В декабре было обнародовано, что «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.
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Лавров назвал предложение США ввести новые санкции против России нервным срывом
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Предложение сенаторов США ввести новые санкции против России являются нервным срывом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая Игра» на Первом канале.
«Это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить», – передает его слова РИА «Новости».
«И я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьезные политики, не первый год в Конгрессе, и такого рода шаги не делают чести абсолютно», – добавил Лавров.
Ранее глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства России являются провокационными и бесперспективными.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не собирается отвечать на санкции и надеется, что все угрозы являются лишь «бряцанием».
Яценюк предупредил Зеленского о риске быть «съеденным на завтрак» Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский рискует быть «съеденным на завтрак» российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Киевском форуме безопасности.
Он порекомендовал украинскому лидеру отказаться от двусторонних переговоров с российским коллегой, передает РИА «Новости».
«Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», – сказал Яценюк.
Кроме того, политик заявил, что переговоры с Россией о гарантиях безопасности являются нонсенсом. Он указал на необходимость ввести в отношении Москвы жесткие санкции, а также призвал Запад обеспечить Украину летальным наступательным вооружением.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Песков заявил о неудачах первых переговоров с США и НАТО
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По принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля усомнился в том, что в нынешних условиях угрозы расширения НАТО шаги по деэскалации должна предпринимать Россия.
«Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне?» – добавил Песков.
Он отметил, что по итогам переговоров России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия.
«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», – сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что у России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров с США.
«В России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров [с США]. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании – по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
При падении лифта в «Президент-отеле» в Москве погибли люди
Двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве, сообщили в экстренных службах столицы.
«По предварительным данным, проводился ремонт лифта, погибли двое рабочих», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника агентства.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Уточняется, что трагедия произошла из-за того, что лифт сорвался.
«В результате падения лифта погибли двое рабочих, которые занимались заменой лифта, один находился внутри кабины, второй сверху. Сам лифт был предназначен для персонала», – добавил собеседник ТАСС.
В московском ГУ МЧС подтвердили падение лифта и гибель рабочих.
Гостиница, расположенная в центре столицы, находится в ведении управделами президента РФ и имеет статус пятизвездочного отеля.