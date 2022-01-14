Лавров обвинил США в кризисе в православии

Песков заявил о неудачах первых переговоров с США и НАТО

По принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», – передает его слова ТАСС.

Представитель Кремля усомнился в том, что в нынешних условиях угрозы расширения НАТО шаги по деэскалации должна предпринимать Россия.

«Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне?» – добавил Песков.

Он отметил, что по итогам переговоров России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия.

«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», – сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что у России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров с США.

«В России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров [с США]. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании – по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.