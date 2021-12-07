Константинополь заявил о желании «братьев-россиян быть владыками православия»

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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 06:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Трамп начал писать мемуары о президентстве
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Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение.
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России нужны люди. Не рабочие руки, как уверяют чиновники с равнодушными глазами, а люди. Свои, родные, наши, соотечественники.
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Украинская молодежь плевать хочет на очередную волну антироссийской истерии, на тотальное внедрение мовы и на прочие спецэффекты обострившегося нацстроительства – и продолжает спокойно жить в русском культурном поле.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Константинополь заявил о желании «братьев-россиян быть владыками православия»
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Константинопольский патриарх Варфоломей утверждает, что Русская православная церковь якобы хочет «быть владыкой православия».
Патриарх Варфоломей заявил украинскому порталу «Суспільне. Новини»: «Мечта наших братьев-россиян – быть владыками православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю».
Он выразил уверенность, что Константинополь «всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская русская церковь будет пятой». Он не согласен с мнением «российских братьев» о том, что «произошел раскол». По его мнению, «нет раскола», а если и есть, то «они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями», передает РИА «Новости».
Патриарх Варфоломей утверждает, что конфликт начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием три других церкви не прибыли на Собор на Крите. По его версии, Россия сочла действия Константинополя на Украине местью за то, что РПЦ отказалась прибыть на Собор. Патриарх выразил поддержку стремлению украинцев иметь особую церковь, добавив, что «вопрос об автокефалии Украины возник не два или три года назад».
В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
В Германии назвали источник разведданных США о подготовке Россией «вторжения» на Украину
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«Новые разведданные могли быть собраны британской разведкой. Мы уже несколько лет наблюдаем, как США и Британия подсовывают Германии фейки», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее американские СМИ сообщили, что США предоставили странам Евросоюза «нехарактерный» и «крайне широкий» объем данных разведки о якобы подготовке России к «вторжению» на Украину.
«Главная цель предоставления европейцам новых разведданных по поводу якобы готовящегося вторжения Кремля на Украину – сплотить Европу против России. Однако в Германии я не вижу желания портить отношения с Россией. Наоборот, в кругах нового правительства ФРГ слышны идеи о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях», – считает германский политолог Александр Рар.
«Я думаю, что эти разведданные собрала британская разведка. Мы уже три-четыре года наблюдаем, как Британия и США подсовывают немецкому правительству различные фейки. Более того, все это сопровождается атмосферой секретности и анонимности, в итоге Германии предлагается просто поверить на слово. Так было и по делу Скрипалей, и по поводу Навального и так далее», – добавил собеседник.
Эксперт предположил, что «сотрудничество» Вашингтона и Лондона укрепилось в 2016 году, когда появились первые «данные» о якобы вмешательстве России в американские выборы. «Такая информация исходила именно от британо-американских источников, у немцев этих данных не было, – добавил Рар. – Кроме того, именно из этих стран осуществляется прослушка европейских политиков».
«Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, США и Британия хотят сделать из России очередное пугало и агрессора, который нападает на Европу. Но проблема в том, что большинство европейских стран не хочет сражаться за Украину. Хотя на Германию оказывается очень сильное давление. Здесь идет большая игра, которая вступает в очень опасную фазу», – полагает аналитик.
«Но в разведслужбах Германии и других стран Европы тоже сидят не дураки и, учитывая опыт вторжения США в Ирак и другие страны Ближнего Востока, они засомневаются в правдивости новых данных», – резюмировал Рар.
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Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептически настроенные страны Евросоюза и НАТО – в том числе Германию – в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, заявили источники Financial Times. По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает FT, Вашингтон начал делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, США передали союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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На канале Коломойского предсказали досрочный уход Зеленского
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Гуцульская мольфарка (предсказательница) Мария Цвылинив, совершив обряд «гадания на воске», предсказала досрочный уход президента Владимира Зеленского со своего поста.
Согласно пророчествам мольфарки, глава государства в большой опасности и свою каденцию он не добудет. «Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей», – сказала она в эфире телеканала 1+1.
По ее словам, команда Зеленского проиграет выборы и придет женщина «из старых», которая принесет Украине мир, благополучие и процветание. Знахарка уверена, что украинцам осталось недолго подождать, всего лишь 3-4 года. На уточняющий вопрос, намекает ли она на Тимошенко, Цвылинив сказала, что подобной информации у воска нет.
«Самое интересное, что пророчество о досрочном уходе Зеленского вышло на телеканале 1+1 Игоря Коломойского. Неужели Игорь Валерьевич таким образом решил намекнуть Зе, что ему уже пора? Говорить прямо в глаза такое, может быть боязно, поэтому и оформил пожелание в виде «предсказания мольфарки»?», – задается вопросом Telegram-канал «Политика Страны».
Отметим, мольфар в культуре гуцулов (субэтническая группа украинцев, проживающая в Карпатах) – это человек, который, как считается, обладает сверхъестественными способностями, знахарь, носитель древних знаний и культуры.
В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами».
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
National Geographic опубликовал «повседневный» головной убор украинцев
Журнал National Geographic опубликовал фотографии женских национальных головных уборов украинцев, утверждая, что они носят их каждый день.
«Эти головокружительные аксессуары – часть возрождения традиционной культуры, которую украинцы принимают в повседневной жизни», – написано в Twitter NG.
Читатели журнала оценили по достоинству национальную одежду. Некоторые назвали его «COVID головной убор», другие нашли в нем сходство с персонажами из фильма «Дюна». А один пользователь сравнил аксессуары головного убора с «испугавшимся дикобразом».
Ранее украинцы сочли форму своей олимпийской сборной худшей за все годы.
На Украине рассказали об операции Нидерландов по вывозу Цемаха из Донбасса
Нидерландская сторона долгое время планировала операцию по доставке на подконтрольную Киеву территорию бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, заявил бывший разведчик Украины, один из руководителей операции по задержанию Цемаха Роман Червинский.
«Голландцы очень длительное время пытались доставить Цемаха. Эта операция планировалась не один год ими, и они обращались к нашим органам и к высшему руководству нашего государства с просьбой помочь это сделать. Они даже рассматривали возможность проникнуть на территорию Снежного, где он проживал, проникнуть туда на двух вертолетах, захватить его и вывезти. Они хотели это делать, потому что он был настолько важен. Он был руководителем противовоздушной обороны Снежного, который выставлял «Бук» на позицию, с которой был осуществлен выстрел, запущена ракета и сбит Boeing. Он сотрудничал с российским командованием и вывел этот российский экипаж с территории за границу, чтобы можно было скрыть российское участие в этом», – передает РИА «Новости» слова Червинского в эфире канала «Украина», повторившего уже ранее опровергнутые тезисы о причастности России к катастрофе.
В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом.
Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ.
В июне в Нидерландах на слушаниях по делу о крушении MH17 судья говорил, что Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета, заявил в августе – начале сентября 2019 года, когда он был заслушан как свидетель, что не видел ЗРК «Бук» в ходе конфликта на востоке Украины.
Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине
Российский лидер Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», – сказал Песков в эфире Первого канала.
По словам представителя Кремля, прорывов от переговоров Путина и Байдена ждать сложно. В отношениях двух стран образовались огромные «авгиевы конюшни», подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
В США утверждают о готовности России «напасть» на Украину с Запада
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Россия готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Вместе с тем он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину», передает РИА «Новости».
«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) – к югу, к западу, а также и к северо-востоку», – пояснил представитель администрации.
В США также отметили, что президент США Джо Байден не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней.
«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным – в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», – заявил представитель администрации.
Кроме того, по словам представителя американской администрации высокого ранга, США готовы поддерживать дискуссии между Россией и НАТО, но выступают против «красных линий» со стороны Москвы.
«Мы, конечно, будем поддерживать дискуссии между НАТО и Россией для решения более широких вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон: обеспокоенность России деятельностью НАТО и обеспокоенность НАТО и Америки деятельностью России», – сказал чиновник, передает ТАСС.
Он также прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
«Но мы не считаем, что разговоры о «красных линиях» полезны. И, как сказал президент [Байден], мы не собираемся действовать в соответствии с этой логикой – принятия других, чьих бы то ни было «красных линий», – ответил представитель вашингтонской администрации.
1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.
Ранее сообщалось, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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Лукашенко заявил о неприемлемости для Белоруссии планов НАТО на Украине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов заявил, что обвинения Запада в адрес России по поводу ее якобы возможной агрессии в отношении Украины являются безосновательными. По его словам, «то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом».
«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится на Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», – приводит его слова БелТА.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В Крыму уличили Зеленского в хвастовстве украинской армией
Хвастовство является «политическим принципом» президента Украины Владимира Зеленского, заявил депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова украинского лидера о том, что армия Украины высокоорганизованная боевая структура.
«Человек за три года наобещал больше, чем все его предшественники за 10 лет: и экономику поднимет, и российскую армию разобьет, а под Новый год еще и новые территории пообещает. Просто Владимиру Зеленскому нравится чувствовать себя великим, хотя бы на экране, вот и раздает обещания направо и налево, и заявления делает, в которые и сам не верит», – заявил РИА «Новости» Бальбек.
Он напомнил, что генсек НАТО сказал: «В случае конфликта пусть Украина на помощь НАТО не рассчитывает». По его словам, это лучшее подтверждение «глобального краха киевского режима в случае конфликта с Россией».
Ранее Зеленский заявил, что украинская армия – высокоорганизованная боевая структура, способная «сломать любые захватнические планы врага».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому
Президент США Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель администрации США.
«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Также представитель американской администрации подчеркнул, что США хотели бы избежать применения военной силы из-за нынешней напряженности вокруг Украины.
«Я бы сказал, что Соединенные Штаты не стремятся оказаться в таких обстоятельствах, при которых в центре внимания наших контрмер оказалось бы прямое применение американской военной силы, а не комбинация поддержки Вооруженных сил Украины, мощных экономических контрмер и существенного увеличения поддержки, а также сил и средств наших союзников по НАТО с целью гарантировать, что они будут оставаться в безопасности», – подчеркнул он.
При этом он добавил, что в случае «вторжения России на Украину» США, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
На Украине заявили о начале строительства завода по производству военных дронов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства украинского завода по производству современных военных беспилотников.
«Мы начинаем на Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов», – сказал он, выступая в Харькове по случаю отмечаемого в стране 30-летия Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
В ноябре турецкий производитель ударных беспилотников Bayraktar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
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Папа Римский заявил о скорой встрече с патриархом Кириллом
Новая встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсуждается и состоится в обозримом будущем, сообщил папа Римский Франциск по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр.
«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет [глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский] Иларион, чтобы согласовать возможную встречу. Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», – приводит ТАСС слова Франциска.
В Никосии и в Афинах Франциск встречался с предстоятелями местных католических церквей – главами Кипрской православной церкви архиепископом Хризостомом II и Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Иеронимом II.
«Мы все братья и мы говорим все в лицо, говорим в глаза, но как братья. Это же замечательно, когда братья говорят, потому что принадлежат к той же матери, матери Церкви, но оказались немного разделены. Но мы должны идти вместе и пытаться работать в единстве и для единства», – заявил понтифик.
По его словам, прямые контакты и диалог должны продолжаться и не «ждать согласия теологов». «Теологи должны продолжать изучать, потому что это помогает прийти к единству, но тем временем мы идем вперед, вместе молясь, делая добрые дела. Работать и молиться вместе – это мы можем делать. Единство начинается сегодня с этого», – заключил Франциск.
В феврале 2016 года глава РПЦ патриарх Кирилл встретился с папой Римским Франциском на Кубе. Личная встреча священнослужителей стала уникальным событием: с момента учреждения патриаршества на Руси в XVI веке российские первоиерархи никогда не встречались с римскими понтификами.
Пушков напомнил Киеву о неготовности НАТО воевать за Украину
Сенатор Алексей Пушков напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал различать партнеров и членов альянса и уточнил, что Украина, как партнер НАТО, может рассчитывать на поддержку альянса, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне.
«В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек альянса [Йенс] Столтенберг это ясно дал понять, напомнив, что Украина является партнером, но не членом НАТО. Это означает, что статья пять Вашингтонского договора к ней неприменима, и у альянса нет обязательств защищать Украину. Поэтому ее минобороны и пытается запугать Запад хотя бы беженцами: других доводов Киеву явно не хватает», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Таким образом сенатор отреагировал на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в случае «вторжения» России.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Зеленский заявил о способности украинской армии «сломать планы врага»
Украинская армия – высокоорганизованная боевая структура, способная «сломать любые захватнические планы врага», заявил президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении с Днем вооруженных сил Украины.
«Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных вооруженных сил... Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага», – говорится в поздравлении Зеленского, опубликованном на сайте офиса президента Украины.
Зеленский выразил благодарность военнослужащим от имени украинского народа за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.
Также с Днем вооруженных сил Украины поздравил министр обороны Украины Алексей Резников.
«По моему глубокому убеждению, если бы не вооруженные силы Украины, вряд ли бы 24 августа этого года отмечали 30-й день рождения нашего государства. Четверть своей новейшей истории наши воины с оружием в руках, рискуя жизнью, ежедневно защищают нашу Родину от российского агрессора... Я лично буду прилагать все усилия, чтобы украинское войско постоянно развивалось, наращивало способности, достойно выполняло свою почетную миссию!» – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Минобороны.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Мэр Полтавы заявил о противостоянии России и США в Донбассе
Конфликт на востоке Украины является войной «между братьями» и, одновременно, противостоянием России и США, заявил мэр Полтавы Александр Мамай.
По мнению мэра Полтавы, на территории Украины якобы «воюют две сверхдержавы – это Соединенные Штаты Америки и Россия». При этом он добавил, что молодежь, к примеру, студенты военной кафедры Полтавского технического университета, «в неофициальных беседах» выступают против внешнего управления Украиной, передает РИА «Новости».
«Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения... Очень обидно, что идет брат на брата», – заявил Мамай в эфире телеканала «Наш».
Мэр Полтавы также пожаловался на вред экономических санкций, введенных Украиной после 2014 года. Так, по его словам, из-за ограничений оказался «почти закрыт» местный электромеханический завод «Лтава». «Там работало 5-8 тыс. человек на оборону, космические мощности, очень высокотехнологичное предприятие. Я общаюсь с владельцем этого предприятия, но, к сожалению, сегодня со всеми этими санкциями оно не может работать на Россию, люди остаются без работы, идут на биржу», – посетовал мэр.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе.
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США и страны Европы решили создать «единый фронт» против России
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Состоялись переговоры главы британского кабмина Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, врио канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, сообщает канцелярия Джонсона.
Они «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности». В сообщении канцелярии Джонсона говорится, что «лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», а также «договорились снова выступить после разговора президента Байдена с президентом Путиным».
Как заявил Джонсон, Великобритания использует все имеющиеся экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» против Украины, передает РИА «Новости».
Елисейский дворец сообщил, что они «обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе», а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате, передает ТАСС.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
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