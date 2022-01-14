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Лавров назвал красной линией ударные вооружения и базы США на Украине и в Азовском море
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Размещение на Украине ударных вооружений и военных баз США и других стран на Азовском море – еще одна красная линия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что Москва относится категорически неприемлемо к появлению НАТО на российских границах, это настоящая красная линия.
«Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
«Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, это еще одна красная линия», – сказал министр.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их. Он указал, что Запад зарвался, требуя от России «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лукашевич предупредил о действиях России, если не будет ответа по гарантиям безопасности
Россия будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Если мы не услышим конструктивного ответа на внесенные предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности», – цитирует Лукашевич РИА «Новости».
По словам политика, любые попытки задерживать переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или доведение его до степени бессмысленного обмена позициями чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств.
Напомним, в среду состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
МИД России в конце 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Песков заявил о неудачах первых переговоров с США и НАТО
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По принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля усомнился в том, что в нынешних условиях угрозы расширения НАТО шаги по деэскалации должна предпринимать Россия.
«Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне?» – добавил Песков.
Он отметил, что по итогам переговоров России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия.
«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», – сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что у России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров с США.
«В России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров [с США]. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании – по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
Рябков: США хотят «выпустить пар» из инициативы России по безопасности
США хотят «выпустить пар» из инициативы Москвы по безопасности, но при этом стремятся приблизить военную инфраструктуру НАТО к российским границам, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.
«Американцы хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение. А при этом, прикрываясь вот этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий, приближаясь к Москве», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом дипломат предостерег западные страны и Украину от попыток военного решения конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что Россия постоянно испытывает военный прессинг. «Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы», – сказал Рябков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса.
В среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Польшу предостерегли от судьбы Украины
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«Польше сейчас необходимо показать, что она не такое вздорное и крикливое государство, как Украина. Это особенно важно на фоне переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее колумнист Адам Смех в колонке для польской газеты Mysl Polska рассказал о «дьявольском плане» США и НАТО против России.
«В этой статье мы видим точку зрения отдельного польского журналиста, который не доверяет США. Смех подчеркивает, что в интересах Вашингтона создать конфликтную зону на Украине. Естественно, такой сценарий будет угрожать непосредственно и Польше, потому что туда в первую очередь ринутся беженцы. Более того, если Украина станет «черной дырой», где перманентно идет вооруженный конфликт, это станет угрозой и для ЕС в целом», – считает полонист Станислав Стремидловский.
Однако не стоит впадать в пессимизм. «У России есть очень хорошие аргументы политического и военного характера, которые могут помочь убедить американских партнеров в том, что никакой выгоды от эскалации украинского конфликта они не получат. Вряд ли кто-то всерьез рассматривает сценарий большой войны», – полагает он.
В то же время Стремидловский заметил, что за последние полгода Польша несколько отрезвилась от русофобии. В частности, он отметил важность для Варшавы председательства в ОБСЕ, где проходит часть переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности.
«Кроме того, Варшава начала заранее готовиться к этой роли. Ей важно зарекомендовать себя ответственным игроком в таком международно-дипломатическом формате, потому что любая ее попытка как-то политически вмешаться или сыграть на американской стороне, приведет к тому, что ее полномочия как нейтрального посредника Москва могла бы легко оспорить», – подчеркнул собеседник.
«Польше сейчас необходимо показать, что она не такое вздорное и крикливое государство, как Украина. И вопреки устоявшемуся, в том числе и в Европе, мнению о польской русофобии, это не совсем так. А заявления отдельных публицистов вроде Сикорского не определяют политику страны», – заключил эксперт.
В четверг польский журналист Адам Смех в колонке для газеты Mysl Polska заявил, что американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта.
По его мнению, Россия загнана в угол. Смех отметил, что это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, передает РИА «Новости». «Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», – убежден автор.
Он подчеркнул, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.
Смех отметил, что при этом США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные и культурные корни, «будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта». Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
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МИД заявил о неготовности США и НАТО идти навстречу России в переговорах по безопасности
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США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью RTVI, что «главная проблема – США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам (...) не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год», передает ТАСС.
«И, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ», – добавил замминистра.
Отвечая на просьбу охарактеризовать одной фразой реакцию западных дипломатов на российские предложения по безопасности, Рябков обрисовал ее так: «Давайте говорить, но о том, что интересует нас, то есть Запад».
«Нет» не сказано, но говорить на условиях и по темам, которые удобнее для Запада, для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном», – подчеркнул замглавы МИД России.
Он также выразил мнение, что нет оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям по безопасности «без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса.
В среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Переговоры проходят по инициативе Москвы.
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Генсек НАТО пообещал очень быстро принять в альянс Швецию и Финляндию
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Если Швеция и Финляндия сами захотят вступить в НАТО, то альянс примет их очень быстро, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
«Финляндия и Швеция очень близки к НАТО во многих аспектах, поэтому этот процесс [вступления] может произойти очень быстро, если они решат присоединиться. Но должно быть политическое решение самих Швеции и Финляндии, о том, хотят ли они присоединиться, и должно быть политическое решение 30 стран НАТО», – передает его слова ТАСС.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс, заявил, что любое расширение НАТО представляет угрозу для России, потому что это элемент конфронтации, а не развития.
Кремль: НАТО не может диктовать России условия перемещения войск
НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Песков считает, что в нынешних условиях угрозы расширения НАТО шаги по деэскалации должна предпринимать не Россия.
«Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне?» – сказал он.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
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В МИД сочли лукавой позицию Запада по приему в НАТО Украины и Грузии
В Москве считают лукавой и циничной позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать в альянс Украину и Грузию, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.
«Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что Украина ищет повод окончательно отказаться от минских соглашений.
«Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников. Может быть любая провокация, мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат», – казал дипломат.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко указал, что заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, недопустимы. Москва подчеркнула, что «бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски».
Лавров по итогам переговоров по безопасности указал на наличие противостояния на мировой арене
Переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности продемонстрировали серьезность противостояния на мировой арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая Игра».
«Они отражают серьезное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить свое доминирование», – передает его слова РИА «Новости».
При этом, отметил министр, прошедшие переговоры были деловыми, несмотря на бескомпромиссность Запада.
«Могу подтвердить то, что мы говорили - переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне», – сказал Лавров.
Он отметил, что Москва не менее твердо изложила свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.
В среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Напомним, что переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания сообщил: члены альянса выступили в поддержку развития военных и гражданских каналов связи с Москвой. По его словам, Москва и Брюссель договорились о взаимном восстановлении деятельности своих миссий. Правда, в Москве его утверждение пока подтвердить отказались. Помимо этого, Столтенберг выразил готовность вести дискуссию с Москвой о взаимном ограничении по ракетам. Генсек также указал на спорную ситуацию в украинском вопросе. По его словам, Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс. Кроме того, он назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии.
В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам встречи заявил: если страны альянса хотят наладить сотрудничество с Россией, то им придется принять ее миротворческую роль.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя газете ВЗГЛЯД итоги переговоров между Россией и НАТО, заявил: «Результаты переговоров в Женеве и Брюсселе не стоит смешивать. Российско-американские переговоры несут в себе больше ясности, потому что нас объединяет общая стратегическая культура, чего нельзя сказать о НАТО».
Посол России в Британии объяснил, как НАТО использует Украину
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Вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО является частью концепции сдерживания России, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
Келина спросили, зачем НАТО нужна Украина. Он ответил, что в рамках концепции сдерживания, на которую Запад тратит «огромные средства», есть «политическое, экономическое сдерживание», а есть «военные формы». По словам посла, «через освоение украинской территории НАТО заставляет буквально нас идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Он заявил, что российская сторона на угрозы будет отвечать контругрозами, на сдерживание – контрсдерживанием, на санкции – контрсанкциями. Перед Россией «стоят совсем другие вызовы», например, климатические и террористические, но «приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы», сказал он.
Напомним, Келин заявил, что Североатлантический альянс подталкивает власти Украины к тому, чтобы занимать все более агрессивную внешнеполитическую позицию, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО.
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Эксперт призвал использовать опыт Карибского кризиса в диалоге с НАТО
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России стоит использовать в диалоге с НАТО тему размещения ракет и авиации на Кубе и в Венесуэле, но ошибки в переговорах могут запустить неконтролируемую гонку военных технологий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее США пообещали отреагировать в случае размещения сил России в Латинской Америке.
«Если речь идет о существенном снижении военного противостояния в Европе, допустим – о неразмещении ракет средней дальности или сокращении военной активности у наших границ, то создание симметричной угрозы на Кубе и в Венесуэле – это сильный аргумент на переговорах России с США и НАТО», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт напомнил, что Карибский кризис возник из-за того, что СССР разместил ракеты на Кубе в ответ на развертывание американской стороной ядерных систем в Турции. «Тогда был похожий дискурс, и в итоге СССР и США взаимно отступили. Так что, как показывает историческая практика, угроза размещения ракет у границ США может быть инструментом в нынешних переговорах», – отметил аналитик.
Однако, если посредством создания угрозы у американских границ Россия захочет ограничить географическое расширение НАТО, то США в ответ пойдут по пути эскалации, заметил политолог. «Вашингтон будет использовать тот факт, что в плане размещения вооружения у границ Россия более уязвима. В ответ на наше точечное военное присутствие на Кубе и Венесуэле Вашингтон ответит размещением ракет по всему периметру российских границ», – сказал собеседник.
При этом весьма дискуссионна уместность упоминания в переговорах с США и НАТО о новом российском вооружении, которое может атаковать территорию США из любой точки мира, считает Кортунов.
«Что позволено депутатам Госдумы – не позволено Рябкову. Высказывания российских парламентариев о наличии у нас ударных систем, не имеющих аналогов в мире, вероятно, создают необходимый для переговоров с Западом фон, но сам диалог наши дипломаты будут вести, конечно, аккуратнее», – отметил эксперт.
Политолог призвал не расценивать этот российский козырь как актуальный инструмент в политическом торге. «Никто не хочет запустить неконтролируемую гонку военных технологий», – сказал аналитик, добавив, что дальнейший сценарий переговоров России с США и НАТО прояснится после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в пятницу.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует задуматься о последствиях раздуваемой истерии вокруг антироссийских санкций, так как от этого пострадают сами Штаты.
Депутат напомнил в Telegram, что две недели назад состоялся разговор президентов США и России, они договорились «вести серьезный и содержательный диалог по обозначенным вопросам с целью достижения реальных результатов».
«Все мы считали, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но вместо этого в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны (...) Необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать», – указал парламентарий, обращаясь к конгрессменам.
Спикер Госдумы также подчеркнул, что «у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем».
Ранее замглавы МИД России Сергея Рябков Рябков заявлял, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.
Со своей стороны, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия «будет двигаться в этом направлении», имея в виду Латинскую Америку, передает ТАСС.
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Лавров: Россия ждет письменных ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности
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Россия ожидает от Соединенных Штатов Америки и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий», – передает ТАСС его слова.
Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США. «Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Если откровенно говорить, конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками... это все отговорки и попытки затянуть процесс», – подчеркнул министр.
Он добавил, что хочет «видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию».
По его мнению, страны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал. «Ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами», – передает РИА «Новости» его слова.
По его словам, тех, кто не присоединяется к «междусобойчиками» и «коалициям передовиков», диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами.
Ранее Лавров назвал предложение сенаторов США ввести новые санкции против России нервным срывом.
Ранее глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
В НАТО выразили готовность «положить на стол переговоров конкретные предложения»
НАТО готова «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Столтенберг заявил, что альянс подчеркнул свою готовность «положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией», передает ТАСС.
Он добавил, что Москва на заседании Совета Россия – НАТО 12 января пока не дала ответа на предложение альянса начать серию консультаций по безопасности.
Ранее в России подвели первые итоги переговоров с НАТО: политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на важность того, что в альянсе «готовы рассмотреть некоторые наши предложения, в частности, это касается восстановления каналов коммуникации».
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Курс рубль потерял 50 копеек после заявлений Рябкова по НАТО и США
Курс рубля потерял около 50 копеек после заявлений замглавы МИД Сергея Рябкова о неготовности США и НАТО идти навстречу России по гарантиям безопасности.
Доллар выше 75 рублей, евро дороже 86 рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.
Российский рынок акций также усилил падение и потерял около 2%.
Ранее Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
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Лавров рассказал об обещании США «положить на бумагу» ответ по безопасности
США дали обещание, что на следующей неделе «положат на бумагу» ответ по гарантиям безопасности, генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал ответ альянса в течение недели, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, что «американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что постараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», передает РИА «Новости».
«Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, от имени североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию. Я думаю, что она поступит примерно в течение недели тоже, после чего мы будем докладывать вместе с министром обороны (Сергеем Шойгу) президенту (России Владимиру Путину)», – добавил министр.
Лавров заявил также, что Россия находится в режиме ожидания ответа США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, но оно не будет долгим: «Ожидание не может быть долгим и президент (Путин) об этом очень ясно сказал, выступая на коллегии министерства иностранных дел и в своих последующих выступлениях. Ответ должен быть быстрым».
Ранее Лавров по итогам переговоров по безопасности указал на наличие противостояния на мировой арене. Напомним, в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа.
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