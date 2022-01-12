|
|
Глава МВД Германии допустила блокировку Telegram в качестве «крайней меры»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила блокировку мессенджера Telegram в стране в качестве крайней мере, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства, сообщает газета Zeit.
«Выписывается много предписаний о нарушениях, но их исполнение частично буксует. Мы должны тут поднажать, чтобы взять феномен под контроль. Но для этого нам нужно европейское решение», – передает РИА «Новости» ее слова.
При этом Фезер добавила, что у Германии «в одиночку нет шансов» урегулировать ситуацию вокруг соцсети. «Сказать, что в конечном итоге мы отключим сервис – это было явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен – тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости. Мы изучаем это», – сказала Фезер.
Также глава МВД Германии ответила на вопрос будет ли отключение Telegram крайней мерой, если ничто не принесет плодов. «Мы являемся правовым государства, но мы не можем это исключить само по себе. Отключение имело бы тяжелые последствия и было бы действительно крайней мерой. До этого должны провалиться все другие опции», – отметила министр.
А на вопрос, должно ли это беспокоить основателя соцсети Павла Дурова, Фезер заявила, что «ему следовало беспокоится о том, что на его платформе призывают к ненависти и насилию».
Газета ВЗГЛЯД цитировала германского политолога Александра Рара, который заявил, что «в Германии уже давно пытались на официальном или неофициальном уровне заткнуть российские источники информации».
Захарова ответила экс-главе МИД Польши на угрозу «дать по яйцам» России
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обещание евродепутата от Польши и экс-главы польского МИДа Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».
«Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИДа Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам», – написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что слова Сикорского стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО «представляет из себя геополитический проект по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора».
«Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», – заявила дипломат.
Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР. Высказывание польского дипломата стало ответом на заявление Лаврова.
«Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее серийным насильником. По этому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам», – заявил Сикорский.
Накануне профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал, что политика сдерживания России представляет собой не более чем попытку спрятать страх перед «российской угрозой».
МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
|
|
«США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.
В российском МИДе напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.
«США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действие договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИДе. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом неэффективны и ведут к еще большим проблемам».
В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.
«Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
The New York Times заявила о победе Кремля в переговорах между США и Россией
Газета The New York Times назвала переговоры между Россией и США, проходившие 10 января в Женеве, победой Кремля из-за выхода на первый план проблемы расширения НАТО.
Специалист по России Кадри Лийк отметила, что США были серьезно подготовлены к переговорам, что стало сигналом для России. Отмечается, что даже без уступок со стороны США переговоры можно считать победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина, передает Рамблер со ссылкой на публикацию в The New York Times.
Напомним, ранее Москва выдвигала требование сократить военное присутствие НАТО до уровня начала 1990-х, а также отказаться от размещения вооруженных сил в бывших странах СССР.
В Вашингтоне высказались о готовности начать разговор на тему установления «взаимных ограничений на масштабы военных учений с повышением их прозрачности».
Позже глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков оценил уровень подготовки США к переговорам.
На прошедшем брифинге он заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно позже.
Ранее сообщалось, что российская делегации находилась 9 и 10 января в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
МГУ: Девятилетняя студентка Теплякова сдала только один экзамен из четырех
|
|
В пресс-службе МГУ сообщили, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова сдала один экзамен из четырех, а потом перестала выходить на связь.
По данным пресс-службы, не идут на контакт и ее родители. За первый экзамен студентка получила неуд, а оценку за второй в вузе уточнять не стали, но отметили, что она его сдала. Теплякова учится в МГУ по индивидуальному плану, который для нее разработали родители, но с 24 декабря перестала посещать сессию.
«Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У нее еще будет много попыток», – добавили в пресс-службе психологического факультета МГУ, передает телеканал «RT на русском».
По данным издания, Алиса сдала только русский язык и получила тройку, а введение в психологию сдать не смогла. Cобеседник добавил, что на занятиях она появлялась только два раза в начале сентября и иногда в Zoom.
Ранее сообщалось, что отец студентки резко ответил на сообщение вуза о пропуске сессии.
Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.
Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.
После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец».
Россия начала учения в граничащих с Украиной областях
|
|
Подразделения Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщает пресс-служба ЗВО.
«Около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Военные отрабатывают боевое слаживание и осваивают новые методы и тактику боевых задач. Большой упор будет сделан на отработку упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организацию маршей при активном воздействии противника, а также оборудование опорных пунктов.
Как сообщили в пресс-службе, завершат маневры проведением ученого боя с боевой стрельбой. Бронемашины БМП-2 и танки Т-72Б3 поразят мишени, имитирующие технику на дальностях до 1,2 тыс. метров.
Всего задействуют около 3 тыс. военных, около 300 единиц военной техники, а том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.
Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
|
|
Телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, умер от инсульта, сообщили СМИ.
«Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли», – говорится в телеграм-канале радиостанции «Вести FM».
Представитель посольства России в Доминикане Алина Иванова подтвердила смерть журналиста. Причину смерти она не озвучила, однако отметила, что о покушении на телеведущего речи не идет, передает «Пятый канал».
«Сегодня скоропостижно скончался Михаил Зеленский в Доминиканской Республике. Мы находимся в контакте с доминиканскими властями. Сейчас пока выясняются все обстоятельства, но версию о насильственной смерти в России опровергают», – заявила пресс-секретарь посольства.
Ранее о смерти 46-летнего журналиста сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.
Зеленский вел программу «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».
Напомним, в декабре 2011 года Михаил Зеленский был удостоен премии в номинации «Телеведущий года».
В Москве выдали первый паспорт «негражданина»
|
|
Первый человек получил временное удостоверение личности в Москве, сообщила член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.
«Первым человеком в Москве, который получил зеленый «паспорт негражданина» – временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует Меркачеву РИА «Новости».
Она добавила, что, по рассказу самого мужчины, родился он в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил. «Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», - привела слова мужчины правозащитница.
Закон о выдаче лицам без гражданства, временно находящихся в России, удостоверений личности был подписан президентом в феврале 2021 года. Удостоверение позволяет работать без оформления разрешительных документов. Временное удостоверение выдается на десять лет.
Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине
|
|
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии либо масштабные последствия.
«России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет», – приводит мнение Нуланд РИА «Новости».
По ее словам, если российское правительство «дестабилизирует ситуацию на Украине», Соединенные Штаты готовы в сотрудничестве с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить «суровую цену». «Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Заместитель госсекретаря заверила, что между США и их союзниками, в том числе Германией, нет разногласий в вопросе об антироссийских санкциях, которые они якобы могут ввести. «Мы вполне уверены в консультациях, которые ведем с союзниками и партнерами», – сказала Нуланд. По ее словам, между сторонами есть «общее понимание относительно действенных мер в финансовой сфере», а также «экспортных ограничений».
«Как мы делали в прошлом, США могут принять ряд мер, а Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые не будут в точности такими же, но также будут болезненными для России, поскольку мы в разной степени подвержены риску», – добавила она. По утверждению Нуланд, США «не хотят использовать» данные меры.
«Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство предприняло значительные шаги для этого. Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством относительно того, что произойдет с «Северным потоком – 2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», – сказала Нуланд.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ДНР начала поставки колбасы в Россию
|
|
Енакиевский мясокомбинат начал экспорт колбасных изделий в Российскую Федерацию, сообщили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой народной республики (ДНР).
«Первая партия колбасных изделий из Донецкой народной республики отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Первопроходцем стало ООО «Енакиевский мясокомбинат», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что комбинат отправил 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий «для реализации в Ростовскую область».
ООО «Енакиевский мясокомбинат» основано в 2014 году и специализируется на производстве сосисок и сарделек, вареных колбас, копченостей, сырокопченых, полукопченых и варено-копченых колбас.
Напомним, что экспорт колбасных изделий стал возможным благодаря указу президента Российской Федерации, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.
Посол США заявил о «чрезвычайной ситуации» на границе с Украиной
|
|
Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации.
«У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации. И вы слышали, как госсекретарь [Энтони] Блинкен говорит о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря [Уэнди Шерман] сказала об этом накануне (в Женеве)», – приводит РИА «Новости» слова Салливана, сказанные послом США в России в интервью телеканалу «Дождь»* (признан в РФ иноагентом).
Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе «не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бернс приезжал сюда (в Москву) в начале ноября (2021 года)». «Мы считаем это реальной угрозой», – сказал Салливан.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Попова: Число новых случаев заражения COVID в сутки может достигнуть шестизначных значений
|
|
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии коронавируса.
«Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев до шестизначных цифр на территории России», – цитирует ее RT.
По ее словам, ухудшение ситуации может быть при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований ведомства.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона».
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
В ВОЗ сообщили, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть–восемь недель.
Байден собирается спрогнозировать «вторжение» России на Украину с помощью синоптиков
|
|
Администрация главы Белого дома Джо Байдена наняла группу метеорологов, чтобы попытаться установить сроки якобы планируемого российского вторжения на территорию Украины, сообщают СМИ.
Период вторжения зависит от погоды, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».
Отмечается, что перемещать тяжелые транспортные средства удобнее по хорошо подмороженной земле, а мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину.
По мнению собеседников издания, России пришлось отложить «наступление» из-за относительно мягкой земли.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве
Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили в городской клинической больнице № 52.
«Пациентка находится в отделении ревматологии. Сатурация на атмосферном воздухе 96–97, температура 36,4. Состояние средней тяжести», – сказал РИА «Новости» представитель медучреждения.
Отмечается, что несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.
Кира Прошутинская родилась 15 сентября 1945 года в Москве. Соавтор 132 программ для Первого канала, ТВ-6, РЕН ТВ, ТНТ и ДТВ, телеканалов «Россия», НТВ, «Культура», других. Среди них – «Мир и молодежь», «Оба-На», «Дежурный по стране», «Времечко», «Эх, Семеновна!», «Человек в маске», «Пресс-клуб», «Народ хочет знать».
Госдеп призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана
|
|
Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
-
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Невролог назвал возможные осложнения после «омикрона»
|
|
Поскольку «омикрон» – это тот же коронавирус, просто имеющий иные мутации, то осложнения у переболевших, скорее всего будут, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что на фоне распространения штамма «омикрон» в конце января – начале февраля в России ожидается значительный подъем заболеваемости коронавирусом. По его словам, наиболее эффективным способом избежать вирус является ревакцинация спустя полгода, согласно действующим рекомендациям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаются меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона».
«По «омикрону» у нас пока очень мало информации, поэтому сказать, насколько он опасен и какие оставляет после себя последствия, сложно. Заболевания этим штаммом пока немногочисленные. Но я думаю, что, поскольку это тот же вирус, просто имеющий иные мутации, то какие-то осложнения, скорее всего, будут. Но какие именно, сказать пока сложно, потому что мы не имеем фактических материалов», – говорит Мартынов.
Он подчеркивает, что в сравнении с другими штаммами, «омикрон», например, в меньшей степени затрагивает легкие человека, что доказали американские и японские ученые, а также заболевшие реже жалуются на потерю вкуса и обоняния, однако насчет того, как поражается головной мозг или периферическая нервная система – убедительных и надежных данных пока нет. Выявить реальные последствия нового штамма, по словам специалиста, удастся не раньше, чем через 2–3 месяца. Причем наиболее важны данные, которые получены не из Южной Африки, где «омикрон» был впервые обнаружен, а из таких стран, как США, Канада, Европа, Япония и Россия.
«В целом, как и во всем мире, самые частые серьезные неврологические осложнения, которые возникают при COVID-19, это в первую очередь поражение головного мозга, зачастую сосудистого характера вследствие того, что вирус SARS-CoV-2 поражает в том числе эндотелий системы микроциркуляции головного мозга. Поэтому могут быть разные осложнения в виде инсультов (геморрагических и ишемических), которые ухудшают течение инфекции», – рассказывает невролог.
Также могут возникнуть инфекционно-воспалительные поражения центральной нервной системы в виде менингоэнцефалитов, продолжает врач. Кроме того, как во время острой стадии, так и на выходе из острой стадии заболевания могут возникнуть аутоиммунные поражения периферической нервной системы, например, синдром Гийена-Барре. Однако, насколько часто подобные осложнения будут встречаться у заболевших «омикроном», пока сказать сложно.
«Причем такие осложнения необязательно проявляются у тех, кто болел тяжело. Иногда пациент может переболеть в легкой форме или асимптомно. Например, есть положительный ПЦР-тест и практически нет никаких симптомов, а через 2 недели или позже у него возникают осложнения. Но чаще, конечно, эти осложнения возникают у тех, кто переболевает с клиническими проявлениями», – делится Мартынов.
Лучшей защитой от коронавируса и всех его штаммов, по мнению специалиста, по-прежнему остается вакцинация. Более того, он обратил внимание на то, что на сегодняшний день опыт других стран, а также России доказал, что ревакцинация усиливает эффект защиты, поэтому она также необходима сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
По данным на 11 января за сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.