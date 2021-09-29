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29 сентября, среда  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
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Россия жестко накажет YouTube за агрессию

Зураб Джавахадзе/ТАСС
Популярный во всем мире видеосервис YouTube вновь ущемил права российских СМИ. На этот раз были удалены два немецкоязычных канала холдинга RT. Правительство Германии сразу же сняло с себя ответственность за произошедшее. Кто ответственен за дискриминацию российских СМИ в интернете и какие меры могут защитить от произвола IT-гигантов? Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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Япония получила шанс исправить отношения с Россией

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Стало известно имя человека, который станет новым премьером Японии. И хотя занимать свой пост Фумио Кисида будет, возможно, очень короткий срок, есть шанс, что он может положить начало возвращению отношений между Японией и Россией в нормальное русло. Почему эти отношения были испорчены, как Москва продемонстрировала свое недовольство – и какие шаги теперь стоило бы сделать Токио? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

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В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Люди мечтают о свободе, потому что рассчитывают стать ее бенефициарами, или потому, что они считают свободу необходимым условием существования? Если второе, то как это монтируется с ее ограничениями для других? Подробности...
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    Россия жестко накажет YouTube за агрессию

       29 сентября 2021, 14:50
    Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    Популярный во всем мире видеосервис YouTube вновь ущемил права российских СМИ. На этот раз были удалены два немецкоязычных канала холдинга RT. Правительство Германии сразу же сняло с себя ответственность за произошедшее. Кто ответственен за дискриминацию российских СМИ в интернете и какие меры могут защитить от произвола IT-гигантов?

    Во вторник главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. «YouTube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим «Дойче Велле» и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров», – написала она в своем телеграм-канале.

    Также, по ее словам, ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. В ответ главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также ужесточить наказание за цензуру российских СМИ, в частности многократно увеличив штрафы.

    Позже представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что аккаунт RT DE был заблокирован по решению платформы YouTube, и Берлин «принимает его к сведению». «Это не является мерой, которую принимало федеральное правительство», – сказал он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов». МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что «действия YouTube по отношению к российскому телеканалу RT сопряжены с цензурой, в них есть признаки нарушения законов России». 

    Роскомнадзор, в свою очередь, потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге YouTube, о чем проинформировать ведомство, а также попросил пояснить причины их введения. Кроме того, ведомство пригрозило компании штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT.

    В России также обратили внимание на то, что в понедельник YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов. Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин осудил избирательность новых правил YouTube, а в профильной комиссии Госдумы пригрозили мерами в отношении Deutsche Welle.

    «Это совершенно наглая и политически мотивированная цензура. Ситуация сродни позиции проигравшего в шахматы, когда он опрокидывает все фигуры с доски, но только в мировом масштабе», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич. По его словам, «западные пропагандистские ресурсы – а независимых медиа там уже не осталось – на фоне падающих рейтингов и повышения веса и авторитета RT ведут совершенно беспринципную борьбу с конкурентом».

    «Это транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ.

    В противном случае нас будут и дальше выщелкивать из информационного пространства», – добавил эксперт.

    Малькевич уверен, что здесь не обошлось без участия США. «Вероятно, на межведомственных совещаниях США принимают решение убирать всех, кто способен предлагать альтернативную точку зрения, – предположил он. – При этом накануне портал YouTube запретил критиковать итоги выборов всего в двух странах – США и Германии. Все это звенья одной цепи».

    Есть два пути борьбы с дискриминацией российских СМИ. «Во-первых, Москва должна инициировать унификацию международного законодательства в интернете, потому что это угроза не только для России, но и для других стран, – уверен эксперт. – Завтра YouTube посчитает, что жители Бразилии не имеют права на их площадке делать то-то и то-то. А послезавтра достанется Индии и так далее. Поэтому эти страны должны выработать единое законодательство, которое «загонит в стойло» распоясавшихся «властителей дум».

    Во-вторых, в России сейчас работает закон о «приземлении» IT-гигантов. «Мы должны добиться, чтобы они до конца года открыли свои представительства в нашей стране, платили здесь налоги, выполняли и уважали наши законы, а самое главное – заплатили штрафы, которые на них уже наложены, – убежден Малькевич. – Сейчас они должны заплатить десятки миллионов рублей. Но они этого не делают и продолжают спокойно работать.

    С этим необходимо бороться. Только таким образом мы сможем защитить свои СМИ и заставить уважать наше законодательство». 

    В то же время немецкий политолог Александр Рар отметил, что «в Германии уже давно пытались на официальном или неофициальном уровне заткнуть российские источники информации». «Здесь фактически уничтожили исследовательский институт «Диалог цивилизаций» под управлением экс-главы РЖД Владимира Якунина. На него яростно нападали немецкие СМИ, хотя он не проводил никаких пророссийских программ. То же самое относится и к RT, – пояснил он. – Немецких политиков и экспертов часто называли предателями за сотрудничество с этим СМИ».

    «Я не знаю, как технологически провернули удаление каналов и кто конкретно за это отвечал, – рассказывает политолог. – Правительство Германии уже заявило, что оно тут ни при чем и это решение частной компании YouTube. Но очевидно, что эта платформа, а также Twitter действуют под нажимом проправительственных структур».

    По словам Рара, «немецкие власти не любили RT за критику в их адрес, в частности по борьбе с коронавирусом». «Кроме того, здесь с большой тревогой наблюдают за ростом аудитории RT. С точки зрения немецких элит это довольно опасно», – добавил он.

    «При этом в демократической Германии, которая хвасталась свободой слова, такие методы борьбы с конкурентом выглядит наиболее вопиюще.

    Москва непременно ответит на такую открытую дискриминацию российских СМИ. В результате пострадают немецкие журналисты, которым станет труднее работать в России. Не понимаю, зачем нужно было это делать», – с сожалением отметил политолог.

    В то же время Рар допустил, что таким образом «некоторые провластные немецкие структуры хотят подлизаться к «Зеленым», лидер которых Анналена Бербок, скорее всего, займет пост министра иностранных дел страны».

    «После формирования правительства эта партия будет продвигать антироссийскую повестку. Сейчас уже заметна перестройка отношений в политических кругах Германии, в частности многие критикуют Ангелу Меркель за мягкотелую политику в отношении России, хотя это не так, – рассказал он. – Так что, возможно, немецкие власти скоро будут выдвигать новые требования России, а если Москва не согласится их выполнить, будут грозить санкциями и усилят давление на нее».

    «Это лишний раз подтверждает, что мы находимся в состоянии гибридной войны, где никто не хочет не только принимать во внимание, но даже и слышать альтернативную точку зрения. Немецкие политики и СМИ, которые били себя в грудь, заявляя, что борются за свободу слова, сели в лужу, скомпрометировав себя в глазах общественности», – резюмировал Рар.

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