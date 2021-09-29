Кремль указал на признаки цензуры в действиях YouTube по отношению к RT

Действия видеохостинга YouTube по отношению к российскому телеканалу RT сопряжены с цензурой, в них есть признаки нарушения законов России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Во вторник главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube.

В МИД России обвинили YouTube в беспрецедентной информационной агрессии против RT, «совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны», пообещав обратиться к компетентным ведомствам с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер.

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT.