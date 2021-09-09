Задержан создатель группы для заказа убийств в даркнете

Следователи задержали создателя группы в даркнете, организовавшей заказные убийства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК говорится, что подозреваемый задержан, «решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу». Кроме того, «он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений».

В данный момент в Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело об убийстве в 2020 году супругов, проживавших во Владимирской области и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга.

Оно находится в производстве отдела, специализирующегося на расследовании киберпреступлений, созданного по решению председателя СК Александра Бастрыкина в связи с возросшим количество таких преступлений.

По данному делу уже задержали исполнителя убийства, а также пособников, собиравших персональные данные, сведения о местонахождении потерпевших.

«В результате анализа собранных доказательств установлено, что организация этих и иных преступлений производилась на одной из интернет-площадок, функционирующей в «теневом» сегменте интернета (даркнете). Владелец данного сайта специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг. По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов», – сообщила Петренко.

Деятельность сервиса осуществлялась на условиях анонимности с применением средств сетевой конспирации, а «оплату владелец сервиса принимал в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц».

В ходе следственных мероприятий следователи совместно с ФСБ и Главным управлением уголовного розыска МВД установили создателя и владельца группы – 38-летнего жителя Ижевска.

В ходе обыска на конспиративной квартире были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи симкарт различных операторов связи, свыше 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денег.

Ранее ФСБ предотвратила заказное убийство ребенка из-за наследства.