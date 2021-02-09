ФСБ предотвратила заказное убийство ребенка из-за наследства

В Туве полицейские и сотрудники ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки, которое собирались устроить из-за наследства, сообщили региональном МВД.

«В Туве сотрудники полиции и УФСБ предотвратили заказное убийство малолетнего ребенка... Полицейские получили информацию о том, что жительница Кызыла Республики Тыва с целью единоличного получения в наследство недвижимого имущества в виде двух квартир, принадлежавших на праве собственности ее скончавшемуся супругу, собирается организовать убийство его восьмилетней дочери, являющейся наследницей первой очереди», – сообщается на сайте ведомства.

Женщина пыталась найти исполнителя своего заказа, она обещала за выполнение задания 180 тыс. рублей. В роли «исполнителя» выступил сотрудник регионального уголовного розыска МВД. Встреча «киллера» и заказчицы в ее квартире прошла под оперативным сопровождением полицейских. Там злоумышленница передала ему 10 тыс. рублей в качестве аванса.

«Фигурантка сообщила исполнителю информацию о том, где обучается и проживает несовершеннолетняя девочка, показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке, а также передала орудие преступления – электрошокер, предложив использовать его при совершении убийства. С целью подтверждения выполнения заказа псевдоисполнитель представил заказчице сделанную постановочную фотографию и шапку девочки», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство». Ей предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ноябре в Подмосковье задержали 47-летнюю местную жительницу, по версии следствия, нанявшую киллеров для убийства своего отца ради недвижимости. Правоохранителям пришлось инсценировать убийство, чтобы задержать злоумышленницу.