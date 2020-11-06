Фигуранткой дела о «заказном убийстве» ради двух квартир в Москве стала актриса

В Подмосковье задержали 47-летнюю местную жительницу, по версии следствия, нанявшую киллеров для убийства своего отца ради недвижимости. Правоохранителям пришлось инсценировать убийство, чтобы задержать злоумышленницу.

По данным следствия, женщина искала киллера и предлагала 1,5 млн рублей за убийство отца с помощью электрошокера. Злоумышленница собиралась совершить преступление из-за неприязненных отношений и с целью раздела имущества. О поисках узнали в полиции, после чего под видом киллеров связались с заказчицей. Отца женщины предупредили о готовящемся покушении.

По информации «Московского комсомольца», речь идет о 47-летней актрисе массовки, претендующей на две квартиры 67-летнего пенсионера в столице. По предварительным данным, женщина решилась на преступление из-за долгов. Актриса просрочила выплаты по нескольким кредитам, услугам ЖКХ, не платила налоги и штрафы.

Отмечается, что подозреваемая жила в Наро-Фоминске, а ее отец – в Пресненском районе Москвы. В его собственности была еще одна московская квартира. Женщина решила завладеть обеими. Киллеров она искала в интернете, разместив там «завуалированное объявление о поиске убийцы».

Женщине предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства родственника по найму.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов предотвратили убийство женщины, которое организовал ее сын из-за квартиры.