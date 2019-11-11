Сын заказал убийство матери из-за квартиры в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов предотвратили убийство женщины, которое организовал ее сын из-за квартиры. Правоохранителям пришлось инсценировать убийство, чтобы задержать злоумышленника, сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству по найму) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)», – говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемый решил «заказать» убийство матери в сентябре этого года. Убить родственницу он попросил своего знакомого, которому пообещал вознаграждение. «Исполнитель» вместо этого сообщил о планах в полицию.

«Дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников, были организованы оперативно-розыскные мероприятия, а также инсценировано убийство женщины», – добавяется в сообщении.

1 ноября «исполнитель» сообщил мужчине об убийстве его матери. В тот же день организатор преступного плана был задержан. В квартире обвиняемого был найден пистолет с глушителем, который был самодельным способом переделан в боевой из стандартного газового пистолета «ИЖ 78-8», а также патроны. Обвиняемый на данный момент арестован и находится в СИЗО.

Ранее в Сочи студента заподозрили в организации убийства своих родителей и малолетней сестры из-за наследства.