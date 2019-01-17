Сочинского студента заподозрили в заказе убийства всей своей семьи

В Сочи студент подозревается в организации убийства своих родителей и малолетней сестры; видеозапись, на которой он «заказывает» свою родню, опубликовал СК.

По версии следствия, молодой человек планировал завладеть квартирой и другим имуществом, вступив в наследство. Подозреваемый рассказал о своем плане другу, после чего деятельность молодого человека попала в поле зрения правоохранительных органов, сообщается на сайте СК по Краснодарскому краю.

«Подысканный «исполнитель», в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 3 миллиона рублей, которые тот должен был передать после вступления в наследство. Молодой человек сообщил ему расположение комнат в доме, расположение камер видеонаблюдения, о собаке, которая имелась и другие обстоятельства», – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый передал «исполнителю» охотничий нож и средства конспирации. Молодой человек 26 января 2018 года получил информацию с «подтверждением» убийства родителей и сестры, фигурант написал расписку и передал ее «исполнителю», после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов.

На официальном Youtube-канале СК России также опубликована видеозапись, где молодой человек заказывает убийство родственников.

Молодой человек обвиняется в приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, п.п.«а,в,з» ч.2 ст.105 УК РФ). Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.