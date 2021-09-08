Гани опроверг присвоение народных денег при бегстве из Афганистана

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну, опроверг обвинения в том, что вывез с собой крупную сумму денег, принадлежавшую афганским гражданам.

«Я должен ответить на все безосновательные обвинения в свой адрес в том, что я покинул Кабул, взяв миллионы долларов, которые принадлежали афганскому народу. Эти утверждения абсолютно ложные. Коррупция - это чума, которая наносила ущерб нашей стране на протяжении десятилетий, и борьба с ней была в центре моего внимания как президента», – заявил Гани в Twitter, передает ТАСС.

Он добавил, что готов к официальным проверкам и финансовому расследованию ООН или любого другого «соответствующего независимого органа», чтобы подтвердить свои слова.

Экс-президент страны добавил, что решение покинуть Афганистан было самым трудным в его жизни, но, по мнению Гани, других выходов для спасения Кабула не существовало.

В посольстве России сообщали, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны: «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле».

Ранее представители «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) объявили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.

Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.