В Минздраве уточнили число жертв взрыва в Ногинске

В результате происшествия в подмосковном Ногинске, по последним данным, погиб один человек, пострадали девять, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«По состоянию на 12.00 мск в результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области один человек погиб, пострадали девять человек, в том числе двое детей. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них – мужчина 64 лет – в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно», – цитирует Кузнецова РИА «Новости».

Между тем представитель экстренных служб заявил, что пострадавших – 14, шесть из них госпитализированы.

В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Сообщалось о двух погибших и пятерых пострадавших. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный газ для обогрева квартиры.