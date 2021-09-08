Жертвами взрыва газа в Ногинске стали два человека

Эксперты оценили требования Киева об обсуждении Крыма на встрече Путина и Зеленского

«Зеленский и Кулеба продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Кулеба прекрасно понимает, что пока звучат такие заявления, он тем самым отсекает любую, даже теоретическую возможность встречи Зеленского и Путина. Кремль не раз заявлял, что тема Крыма для России закрыта навсегда. Вопрос решен», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов.

«Кроме того, Путин сам обозначил темы, которые могут обсуждаться с Зеленским и даже пригласил его в Москву. Но Зеленский и Кулеба, прекрасно понимая результат таких встреч, продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог. Они будут по внутриполитическим причинам говорить о том, что встреча готовится, но сами же ее срывают. Врут и не краснеют», – констатировал Корнилов.

«Это заявление из параллельной реальности. Оно адресовано на внутриукраинскую аудиторию», – добавил в свою очередь днепропетровский политолог Андрей Золотарев. По его словам, «упоминание в словах Кулебы темы Крыма делает практически невозможным диалог с Россией, а саму встречу – маловероятной».

«Президент Украины Владимир Зеленский находится между красными линиями. С одной стороны, он окончательно теряет электорат юго-востока страны, поскольку не достиг мира в Донбассе. В то же время его риторика все больше напоминает заявления предыдущего лидера Петра Порошенко», – пояснил собеседник.

«С другой стороны, для электората Порошенко Зеленский так и не стал своим. Поэтому ему приходится раскачивать тему Крыма, подразумевая при этом, что Порошенко забросил Крым с 2014 года и забыл о нем – «а мы об этом помним», – резюмировал эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба.

Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше».

Позже сенатор Алексей Пушков рассказал Зеленскому, как добиться встречи с Путиным.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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