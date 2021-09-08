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Лукашенко допустил обсуждение ситуации в Афганистане на встрече с Путиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоятся 9 сентября, обсудит ситуацию в Афганистане.
Белорусский лидер заявил об этом во время встречи с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым, передает БелТА.
«Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся», – сказал Лукашенко.
Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции.
Киев потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Путина и Зеленского
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».
Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова осуждена к 11 годам колонии
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Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 УК. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Знак – в колонии усиленного режима, сообщает БелТА.
«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы: Знаку М.А. – на срок десять лет с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой М.А. – на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима», – зачитал резолютивную часть приговора судья.
Члены президиума координационного совета белорусской оппозиции, юрист штаба Бабарико Знак и активистка штаба Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» и «создание экстремистского формирования либо участие в нем». Оппозиционеры во время следствия находились под стражей. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них, передает РИА «Новости».
По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.
Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, приговорен к 14 годам колонии усиленного режима за экономические преступления.
Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
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Украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь.
Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше».
Москва: Киев избегает прямых контактов по вопросу встречи Путина и Зеленского
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Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений, заявил информированный источник в Москве.
«К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, «если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве».
Источник уточнил, что «однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим».
На прошлой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь.
Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше».
Японцев возмутило «глубокое сожаление» Токио из-за слов Путина о Курилах
Читателей японского издания Jiji Press возмутила реакция правительства, которое выразило «глубокое сожаление» после заявления президента России Владимира Путина о создании «беспрецедентного налогового режима для бизнеса» на Курильских островах.
Некоторые интернет-пользователи посчитали такую реакцию «упаднической». «Нечего без конца выражать сожаление. Нужно действовать!» – заявил yut, передает РИА «Новости».
Другие комментаторы посоветовали обратить внимание на пример Китая и Гонконга. Они призвали сотрудничать с Россией. «Я думаю, что нам нужно инвестировать больше денег и человеческого потенциала в острова и показывать свое участие в их развитии», – написал ess.
Также японцы назвали однообразие реакцию властей на различные шаги Москвы относительно островов однообразной. «Вся программа этого Като уже набила оскомину. А может Кацунобу Като сказать что-нибудь еще?» – заявил del.
Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил о создании «беспрецедентного налогового режима для бизнеса» на Курильских островах. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Также предполагаются таможенные льготы.
Поле этого генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что подобная инициатива не совпадает с позицией Токио, и выразил «глубокое сожаление» по этому поводу.
Макфол заявил о наличии сторонников идей Путина в США
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В Соединенных Штатах есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина.
Он охарактеризовал идеи Путина среди прочего как консервативные и ортодоксальные, передает РИА «Новости».
«Первые десять лет у власти он (президент России) в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы. [Телеканал] RT – лишь один из этих механизмов. Я насчитываю десятки механизмов, с помощью которых они продвигают свои идеи. И, думаю, мы должны признать, что он добился определенного успеха», – сказал Макфол.
Он признался, что только сегодня прочел, что RT больше всего представлен в соцсетях на немецком языке.
«Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? – Вы мне скажите. (Экс-глава МВД, лидер партии «Лига» Маттео) Сальвини – в Италии, (глава правой партии «Национальное объединение» Марин) Ле Пен – во Франции… Я могу продолжать – есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», – указал Макфол.
«Это идеологический аспект соперничества, которого у нас не было в течение долгого времени. Это должно вам напомнить о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами», – добавил бывший дипломат.
При этом экс-посол на протяжении всей беседы упоминал термин «соперничество» применительно к отношениям Вашингтона с Москвой, либо Вашингтона с Пекином.
Макфол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках». «Но в отличие от любого другого лидера в мире, в особенности в отличие от (председателя КНР) Си Цзиньпина, какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать. Ни одна другая страна… Си Цзинпин не аннексировал территорию суверенного государства на границе Китая, Си Цзиньпин не нарушал американского суверенитета во время наших выборов в 2016 году, пытаясь помочь тому или иному кандидату. Си Цзиньпин не использовал свою авиацию для поддержки ужасных действий одного из самых ужасных диктаторов в мире в Сирии», – заявил Макфол.
Экс-посол назвал «совершенно агрессивными» действия российского лидера. «Возможно, у него нет таких же карт, как у лидера типа Си Цзиньпина, но он продемонстрировал желание использовать их и, я думаю, весьма опасным способом, на который, как мне кажется, мы еще не давали надлежащий ответ», – указал экс-посол.
Ранее Байден продлил еще на год действие указа о санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России. В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США.
Напомним также, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Путин и Шойгу уехали на отдых в сибирскую тайгу
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Президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Как уточнил представитель Кремля, президент вернется в Москву уже во второй половине дня среды.
Песков также выразил мнение, что Шойгу наверняка концептуально обсудил с главой государства во время отдыха свою идею о строительстве новых городов в Сибири. «Подобные программы развития, конечно, формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом уже очень тщательно прорабатываются. Очень тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа. Что касается обсуждения, то по крайней мере в эти дни (во время отдыха в сибирской тайге Путина и Шойгу), наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом», – сказал Песков.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. Он уточнил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».
В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как заявил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью».
Стало известно о помощи США Украине с задержанием россиян в Белоруссии
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Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России.
«По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», – передает РИА «Новости» текст репортажа. Телекомпания однако тут же оговаривается, что «высокопоставленный американский чиновник заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности».
Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе.
«Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания.
Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Россия и Белоруссия обсудили углубление интеграции в Союзном государстве
Состоялись телефонные переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщила пресс-служба российского правительства.
Мишустин и Головченко рассмотрели «актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества» двух стран, а также процесс «реализации крупных совместных проектов в различных областях». При этом особое внимание стороны уделили задачам углубления интеграции в Союзном государстве, передает РИА «Новости».
Накануне вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России. Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам» в 2020 году.
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Путин назвал «чушью» критику в адрес поправившего президента школьника
Президент России Владимир Путин считает чушью и ерундой шумиху вокруг истории со школьником Никанором Толстых, который поправил главу государства в ходе обсуждения исторической темы.
В программе «Москва. Кремль. Путин» был показан фрагмент записи, сделанной после завершения пленарной сессии форума. Президент вновь вернулся к теме со школьником, переспросив у Брилева: «Что там действительно что-то с мальчиком? Что, его там ругают что ли?». Узнав, что есть и такие высказывания, глава государства возмутился. «Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого [поправку школьника] даже не заметил просто!» – цитирует ТАСС президента.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил в интервью, что во время встречи с учащимися в «Океане» «сам по себе момент был неординарный, он был интересный».
«Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», – добавил представитель Кремля.
Песков считает, что представители СМИ эмоционально отреагировали на данный инцидент и «раздули» его. «Это был именно диалог. Сам президент, когда шел на это общение [с учащимися в «Океане»], сказал, что хочет, чтобы этот урок прошел в форме диалога, что и произошло. Было очень интересно», – отметил Песков.
«А гипертрофированное освещение прессы, ну да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету», – признал он. «Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция», – сказал представитель Кремля.
Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Он также выразил сочувствие положению, в котором оказался школьник в результате инцидента.
Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию.
Названы имена агентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию россиян в Белоруссии
Военный корреспондент Александр Коц назвал имена агентов ЦРУ, которые в прошлом году курировали на Украине операцию по похищению 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О’Берне, отмечает «Царьград».
Коц также отмечает, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. В статье, опубликованной осенью 2020 года, он указывал конкретную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов. «А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское «официально не подтверждено», – пишет журналист в Telegram.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Политолог объяснил реакцию белорусского общества на приговор Колесниковой
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Политизация общества в Белоруссии резко снизилась, поэтому большинство не придаст значения этой новости. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Петровский, комментируя решение минского суда приговорить оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 10 и 11 годам лишения свободы.
«Сторонники действующей власти положительно реагируют на решение в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака. Более того, с их стороны было непонимание, почему этот процесс так затянулся. Реакция же оппозиционно настроенного сообщества, особенно находящегося за границей, очевидна», – отметил эксперт общественного объединения «Белая Русь», минский политолог Петр Петровский. Остальные белорусы, по словам собеседника, представляют собой неполитизированную часть общества. «Эти люди отстранены от подобных тем, эту новость они просто не заметят. И таких граждан – большинство», – убежден эксперт.
«Сейчас есть политически активное ядро действующего президента и активное ядро оппозиции, но в целом политизация граждан прошлого года нивелировалась, – отметил политолог. – К тому же узнаваемость Колесниковой не настолько сильна в белорусском обществе».
Что касается заявлений западных политиков, недовольных приговором, то Петровский указал на то, что «руководство Белоруссии настроено на зеркальные ответы». По его словам, «это внутреннее дело Республики Беларусь – заниматься расследованием в отношении собственных граждан. А попытки западных стран высказывать свое мнение, влиять на ход судебного процесса и на общественное сознание лишь доказывают, что коллективный Запад видит в Белоруссии не равного партнера, а только объект собственной политики принуждения к своим ценностям, к геополитической лояльности».
В понедельник Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Знак – в колонии усиленного режима.
Члены президиума координационного совета белорусской оппозиции, сотрудники избирательного штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» и «создание экстремистского формирования либо участие в нем». В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме этого уголовного дела. Оппозиционеры во время следствия находились под стражей.
По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата власти неконституционным путем. По мнению следствия, основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.
Бывший председатель правления Белгазпромбанка, претендент на пост президента Бабарико ранее был приговорен к 14 годам колонии усиленного режима по обвинению в экономических преступлениях.
Путину доложили о гибели Зиничева
Президенту Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о гибели министра, передает РИА «Новости».
Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева.
«Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека.
Еще одна белорусская спортсменка получила польскую визу
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Белорусская наездница Ольга Сафронова, которую исключили из сборной перед Олимпиадой, получила польскую гуманитарную визу, сообщил ее адвокат Томаш Вилинский.
Сафронова должна была выступать за Белоруссию на Олимпиаде в Токио, но была исключена из сборной. Тогда спортсменка раскритиковала спортивное руководство и президента страны Александра Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.
Она попросила Польшу предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу. Депутат от оппозиционной Гражданской коалиции Иоанна Клюзик-Ростковская помогла ей. По словам депутата, «все удалось гладко, благодаря помощи польского посла в Минске». Вилинский сообщил, что Сафронова хочет «получить разрешение, чтобы стартовать под нейтральным флагом», а «в дальнейшем будет добиваться польского гражданства, не отказываясь от белорусского».
Если Сафронова получит гражданство Польши, то сможет выступать за эту страну, «польский конно-спортивный союз очень заинтересован в сотрудничестве с ней», сказал адвокат. Он отметил, что ни у одной польской спортсменки нет такого высокого уровня в международном рейтинге, как у Сафроновой.
Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
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Белоруссия сообщила о готовности «карты» создания единого рынка газа с Россией
Подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России, сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков.
По словам Снопкова, «карта готова», в ее основе – «определение» в 2022 году «однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа». Минск отметил, что для Белоруссии «цена на газ лучшая по сравнению со всеми странами» СНГ и ЕС. В дорожной карте будут указаны принципы «правильного реагирования цены в условиях Союзного государства». По его словам, речь может идти о «некой формуле», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь-1».
В сентябре 2020 года Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам». Напомним, президент республики Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с Россией по поставкам нефти.