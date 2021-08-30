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Названа дата встречи Путина и Лукашенко в Москве
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в российской столице 9 сентября, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
В ходе встречи политики обсудят союзные программы, подготовленные правительствами стран, и другие вопросы двусторонней повестки, а также международную проблематику.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что рабочий визит Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября.
Поляки разрушили строящийся забор на границе с Белоруссией
Пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши.
«Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что «среди задержанных – Бартош К (по польским законам фамилия задержанных не называется)». Предположительно речь идет об активисте фонда «Открытый диалог» по имени Бартош Крамек. Главой данного фонда является его жена Людмила Козловская – гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши.
Ранее Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.
Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.
Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы
Инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair является провокацией Европы, заявил в эфире телеканала СТВ директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский.
«Конечно... Не могу говорить о всех деталях этого процесса, есть тайна следствия, могу говорить только факты, которые были приведены: они доказывают, что это была фактически провокация с той стороны», – ответил он на вопрос, был ли инцидент с Ryanair провокацией с европейской стороны, передает РИА «Новости».
Глава департамента выразил надежду, что «те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно».
«Цели людей, которые вводили санкции, никак не связаны с вопросами безопасности, у них четкие, понятные цели рейдерского захвата белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором они будут работать», – считает Сикорский.
В понедельник эксперты ICAO по расследованию инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, прибыли в Белоруссию.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Анжелику Агурбаш доставили в полицию в Москве
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Певица Анжелика Агурбаш, объявленная в розыск в Белоруссии, доставлена в один из отделов московской полиции, где ее допрашивают правоохранители.
Агурбаш доставлена в отдел полиции в Москве для допроса по делу, возбужденному в Белоруссии за оскорбление президента и разжигание розни, передает Рен ТВ.
Ранее представитель певицы заявил, что Агурбаш, которую просит выдать Генпрокуратура Белоруссии, имеет российское гражданство, о белорусском неизвестно.
Напомним, Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В отношении Агурбаш возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), ч. 2 ст. 368 («Оскорбление президента») Уголовного кодекса Белоруссии.
По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь».
Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».
После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили.
Помощница Агурбаш опровергла информацию о ее задержании в Москве
Певица Анжелика Агурбаш находится на светском мероприятии, информация о ее задержании в Москве не соответствует действительности, заявила помощница певицы.
«Я как представитель Анжелики Агурбаш могу сказать, что мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов», – приводит ТАСС слова ее помощницы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что певица Анжелика Агурбаш доставлена в один из отделов столичной полиции, где ее допрашивают по делу, возбужденному в Белоруссии за оскорбление президента и разжигание розни.
До этого представитель певицы заявил, что Анжелика Агурбаш, которую просит выдать генпрокуратура Белоруссии, имеет российское гражданство, о белорусском неизвестно.
Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В отношении Агурбаш возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия.
По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Белоруссия».
Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».
После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили.
Путин представил кандидатов на пост главы КЧР
Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкессии, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
В список вошли председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, депутат парламента республики Ренат Акбаев и депутат Олег Жедяев, сообщается на сайте парламента.
Также в списке указан действующий глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.
В Карачаево-Черкесии в единый день голосования 19 сентября 2021 года будет избран новый глава республики. При этом согласно закону, главу региона избирают депутаты парламента из числа кандидатур, которые представит российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе.
В Кремле анонсировали визит Путина на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный», – передает его слова ТАСС.
Глава государства на следующей неделе примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2–4 сентября на острове Русский. Также президент посетит ряд других мероприятий во Владивостоке.
Национальный центр физики и математики создадут в России по поручению Путина
Российское правительство утвердило постановление о Национальном центре физики и математики по поручению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
«По поручению президента в России создается Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Его главные цели – получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны. Положение о совете по развитию новой структуры утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении Кремля.
В создании НЦФМ принимают участие специалисты Росатома, ученые из Российской академии наук, МГУ и Курчатовского института. Уточняется, что базой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк «Саров». Кроме того, направлять деятельность НЦФМ будет межведомственный совет, он также будет утверждать научную программу и программу развития и обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций.
В центре внимания НЦФМ будет развитие исследований в области математики, физики и вычислительных технологий. Уточняется, что состав совета будет утверждён отдельным распоряжением кабмина, Минобрнауки должно представить соответствующий проект акта в ближайшие два месяца.
Чемпионат по самбо на Кубок президента России стартовал в Японии
В Токио открылся ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.
Это 47-й по счету чемпионат Японии и девятый – на Кубок президента России. Из-за ситуации с COVID-19 в чемпионате участвуют только 16 спортсменов в четырех весовых категориях. Вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи заявил, что из-за коронавируса организовать чемпионат «было очень сложно», значительное число спортсменов «из других префектур Японии не смогли приехать».
«Однако для нас это не просто чемпионат, а чемпионат на Кубок президента Путина. Это важный мост в добрососедских отношениях наших стран, и даже если бы могли выступить всего два спортсмена, нам нужно было бы его провести», – приводит его слова ТАСС.
Российский посол Михаил Галузин в письменном обращении к участникам подчеркнул важность «расширения и углубления российско-японских спортивных связей». По его словам, «самбо как российская борьба, корни которой уходят в разные страны, включая Японию, играет в этом исключительную роль».
Напомним, Международная федерация самбо на 138-й сессии МОК в июле получила полноценное признание Международного олимпийского комитета.
Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников угольной промышленности с Днем шахтера, он выразил признательность их нелегкому и самоотверженному труду.
«Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка. Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к сплочённому шахтерскому братству и, конечно, тем значимым вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального, энергетического потенциала страны, в социально-экономическое развитие российских регионов», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Официально праздник утвержден в СССР по предложению министров угольной промышленности Дмитрия Оника и Александра Засядько 10 сентября 1947 года. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года.
Минск заявил о желании США погрузить Россию в «пучину тлеющих конфликтов»
США в Афганистане стремились к усугублению конфликтности в регионе, заявил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.
Арчаков считает «американскую затею» с Афганистаном «многолетней, тщательно спланированной акцией». Он указал, что такие конфликты «всегда сопровождаются проявлениями» международного терроризма и транснациональной преступности. Как пояснил Арчаков, экстремисты, наркотики, оружие, нелегальные мигранты могут «новой волной двинуться в Европу». «Это уже коснется нас напрямую», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Как заявил заместитель госсекретаря Совбеза, на Западе «заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром». По его словам, это подтверждает и ситуация вокруг Белоруссии, «ведь практически сразу началось резкое наращивание непосредственно военного присутствия США на польской территории».
Арчаков указал, что сейчас в Польше находится около 4 тыс. американских военных, «подписано соглашение» об увеличении их числа, «построена инфраструктура для размещения 20 тыс. американских военнослужащих». «Судя по всему, США окапываются в Польше надолго», – сказал он.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов
Верховный суд Белоруссии (ВС) удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
«Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ признаны не имеющими важности, а представитель ответчика «неправильно понимает закон», – передает сообщении БАЖ ТАСС.
Напомним, в марте Следственный комитет Белоруссии сообщил, что инициирует признание редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в стране.
Перспективы создания новой российской орбитальной станции решили представить Путину
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
«Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», – передает РИА «Новости» слова Устименко.
Ранее Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», – сообщается на сайте Кремля.
Также Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ провел телефонные переговоры с коллегами из Таджикистана и России, ожидаются переговоры с лидером Узбекистана. Главной темой обсуждений стала ситуация в Афганистане, передает БелТА.
Отмечается, что речь идет о консультациях по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе в середине сентября. «Плюс выработка общей позиции по Афганистану», – подчеркивается в сообщении.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки. Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Польша направила полицейских для помощи Литве в охране границы с Белоруссией
Польша направляет правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский.
«Правительство Литвы обратилось к нам с просьбой о поддержке», – передает РИА «Новости» слова Каминьского.
«Вы будете помогать в обеспечении безопасности границ литовского государства, которое является нашим стратегическим партнером», – заявил он, обращаясь к полицейским.
Министр высказал уверенность, что нелегальные мигранты уверены в том, что «граница Евросоюза является открытой». «Граница Евросоюза не является открытой. Правительство Литвы и правительство Польши не позволят массового нарушать границу», – сказал он.
В свою очередь главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчак напомнил, что в 2016 году полицейские из Польши привлекались к охране границы Венгрии и Сербии, когда там возник миграционный кризис.
Ранее Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией.
Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы уже говорили, что в первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.