Названа дата встречи Путина и Лукашенко в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в российской столице 9 сентября, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

В ходе встречи политики обсудят союзные программы, подготовленные правительствами стран, и другие вопросы двусторонней повестки, а также международную проблематику.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что рабочий визит Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября.