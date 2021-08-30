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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», – сообщается на сайте Кремля.
Также Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ провел телефонные переговоры с коллегами из Таджикистана и России, ожидаются переговоры с лидером Узбекистана. Главной темой обсуждений стала ситуация в Афганистане, передает БелТА.
Отмечается, что речь идет о консультациях по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе в середине сентября. «Плюс выработка общей позиции по Афганистану», – подчеркивается в сообщении.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки. Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Поляки разрушили строящийся забор на границе с Белоруссией
Пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши.
«Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что «среди задержанных – Бартош К (по польским законам фамилия задержанных не называется)». Предположительно речь идет об активисте фонда «Открытый диалог» по имени Бартош Крамек. Главой данного фонда является его жена Людмила Козловская – гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши.
Ранее Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.
Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.
Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы
Инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair является провокацией Европы, заявил в эфире телеканала СТВ директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский.
«Конечно... Не могу говорить о всех деталях этого процесса, есть тайна следствия, могу говорить только факты, которые были приведены: они доказывают, что это была фактически провокация с той стороны», – ответил он на вопрос, был ли инцидент с Ryanair провокацией с европейской стороны, передает РИА «Новости».
Глава департамента выразил надежду, что «те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно».
«Цели людей, которые вводили санкции, никак не связаны с вопросами безопасности, у них четкие, понятные цели рейдерского захвата белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором они будут работать», – считает Сикорский.
В понедельник эксперты ICAO по расследованию инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, прибыли в Белоруссию.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Эксперт: Путин, Шойгу и Лавров справятся с угрозами из Афганистана
«Наша страна не будет вновь втянута в боевые действия в Афганистане. У президента, министра обороны и главы МИД достаточно знаний, опыта и компетенций для того, чтобы справиться с идущей из Афганистана угрозой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в аэропорту Кабула произошла серия терактов.
«После терактов в аэропорту Кабула мы видим, что, помимо запрещенного в России движения «Талибан», там есть и другие террористические группировки. Появилась информация, что взрывы были организованы ИГ*», – отметил политолог Марат Баширов. «Государственность в Афганистане распалась, а силовые органы деморализованы, поэтому каждый человек там должен думать в первую очередь о собственной безопасности», – добавил собеседник.
По словам Баширова, несмотря на сохранение террористической угрозы в Афганистане, Россия на данном этапе контролирует ситуацию. «Во-первых, министр обороны Сергей Шойгу быстро и профессионально провел эвакуацию наших граждан из Афганистана. Все, кто хотел уехать, были эвакуированы», – подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что посольство России в Афганистане находится под надежной охраной. «Поэтому пока с этой точки зрения безопасность российских граждан обеспечена», – пояснил он.
При этом политолог указал на важнейшую роль президента России в обеспечении безопасности страны. «Нет повода недооценивать слова Владимира Путина о серьезности террористической угрозы, исходящей из Афганистана. Лучше перестраховаться десять раз, чем подвергнуться опасности», – подчеркнул он.
Кроме того, эксперт напомнил слова президента о том, что Россия не станет вмешиваться в конфликт в Афганистане и не будет втягивать армию в «войну всех против всех». «У России есть обязательства перед союзниками в рамках ОДКБ, в том числе по оказанию им помощи для недопущения проникновения членов террористических организаций на их территорию. Поэтому будет усилено взаимодействие. А наши пограничники в стократном режиме будут проверять всех, кто едет к нам из сопредельных центральноазиатских республик», – отметил Баширов.
Эксперт уверен, что наша страна не будет вновь втянута в боевые действия в Афганистане. «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Для того, чтобы куда-то ввести свои войска, нужно, во-первых, получить согласие официальных властей Афганистана, а во-вторых, одобрение этого решения Советом Федерации. На сегодняшний день об этом речи нет, о чем и сказал президент», – добавил политолог.
Баширов не сомневается, что «у президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова достаточно знаний, опыта и компетенций для того, чтобы справиться с идущей из Афганистана угрозой». «Они наиболее компетентны из руководителей всех других стран в части борьбы с распространением террористической угрозы. Это доказывают успехи антитеррористической операции на Северном Кавказе, где удалось справиться с попыткой создания террористических анклавов, а также успешная операция в Сирии по борьбе с ИГ», – заключил он.
Утром в пятницу стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тыс. человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ранее Москве удалось быстро эвакуировать россиян из Афганистана. В частности, утром в четверг в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны с теми, кто пожелал покинуть республику.
Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов
Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости».
«Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили.
Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Анжелику Агурбаш доставили в полицию в Москве
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Певица Анжелика Агурбаш, объявленная в розыск в Белоруссии, доставлена в один из отделов московской полиции, где ее допрашивают правоохранители.
Агурбаш доставлена в отдел полиции в Москве для допроса по делу, возбужденному в Белоруссии за оскорбление президента и разжигание розни, передает Рен ТВ.
Ранее представитель певицы заявил, что Агурбаш, которую просит выдать Генпрокуратура Белоруссии, имеет российское гражданство, о белорусском неизвестно.
Напомним, Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В отношении Агурбаш возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), ч. 2 ст. 368 («Оскорбление президента») Уголовного кодекса Белоруссии.
По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь».
Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».
После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили.
Помощница Агурбаш опровергла информацию о ее задержании в Москве
Певица Анжелика Агурбаш находится на светском мероприятии, информация о ее задержании в Москве не соответствует действительности, заявила помощница певицы.
«Я как представитель Анжелики Агурбаш могу сказать, что мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов», – приводит ТАСС слова ее помощницы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что певица Анжелика Агурбаш доставлена в один из отделов столичной полиции, где ее допрашивают по делу, возбужденному в Белоруссии за оскорбление президента и разжигание розни.
До этого представитель певицы заявил, что Анжелика Агурбаш, которую просит выдать генпрокуратура Белоруссии, имеет российское гражданство, о белорусском неизвестно.
Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В отношении Агурбаш возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия.
По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Белоруссия».
Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».
После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили.
Путин представил кандидатов на пост главы КЧР
Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкессии, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
В список вошли председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, депутат парламента республики Ренат Акбаев и депутат Олег Жедяев, сообщается на сайте парламента.
Также в списке указан действующий глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.
В Карачаево-Черкесии в единый день голосования 19 сентября 2021 года будет избран новый глава республики. При этом согласно закону, главу региона избирают депутаты парламента из числа кандидатур, которые представит российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе.
Национальный центр физики и математики создадут в России по поручению Путина
Российское правительство утвердило постановление о Национальном центре физики и математики по поручению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
«По поручению президента в России создается Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Его главные цели – получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны. Положение о совете по развитию новой структуры утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении Кремля.
В создании НЦФМ принимают участие специалисты Росатома, ученые из Российской академии наук, МГУ и Курчатовского института. Уточняется, что базой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк «Саров». Кроме того, направлять деятельность НЦФМ будет межведомственный совет, он также будет утверждать научную программу и программу развития и обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций.
В центре внимания НЦФМ будет развитие исследований в области математики, физики и вычислительных технологий. Уточняется, что состав совета будет утверждён отдельным распоряжением кабмина, Минобрнауки должно представить соответствующий проект акта в ближайшие два месяца.
В Кремле анонсировали визит Путина на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный», – передает его слова ТАСС.
Глава государства на следующей неделе примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2–4 сентября на острове Русский. Также президент посетит ряд других мероприятий во Владивостоке.
Чемпионат по самбо на Кубок президента России стартовал в Японии
В Токио открылся ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.
Это 47-й по счету чемпионат Японии и девятый – на Кубок президента России. Из-за ситуации с COVID-19 в чемпионате участвуют только 16 спортсменов в четырех весовых категориях. Вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи заявил, что из-за коронавируса организовать чемпионат «было очень сложно», значительное число спортсменов «из других префектур Японии не смогли приехать».
«Однако для нас это не просто чемпионат, а чемпионат на Кубок президента Путина. Это важный мост в добрососедских отношениях наших стран, и даже если бы могли выступить всего два спортсмена, нам нужно было бы его провести», – приводит его слова ТАСС.
Российский посол Михаил Галузин в письменном обращении к участникам подчеркнул важность «расширения и углубления российско-японских спортивных связей». По его словам, «самбо как российская борьба, корни которой уходят в разные страны, включая Японию, играет в этом исключительную роль».
Напомним, Международная федерация самбо на 138-й сессии МОК в июле получила полноценное признание Международного олимпийского комитета.
Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников угольной промышленности с Днем шахтера, он выразил признательность их нелегкому и самоотверженному труду.
«Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка. Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к сплочённому шахтерскому братству и, конечно, тем значимым вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального, энергетического потенциала страны, в социально-экономическое развитие российских регионов», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Официально праздник утвержден в СССР по предложению министров угольной промышленности Дмитрия Оника и Александра Засядько 10 сентября 1947 года. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года.
Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов
Верховный суд Белоруссии (ВС) удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
«Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ признаны не имеющими важности, а представитель ответчика «неправильно понимает закон», – передает сообщении БАЖ ТАСС.
Напомним, в марте Следственный комитет Белоруссии сообщил, что инициирует признание редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в стране.
Минск заявил о желании США погрузить Россию в «пучину тлеющих конфликтов»
США в Афганистане стремились к усугублению конфликтности в регионе, заявил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.
Арчаков считает «американскую затею» с Афганистаном «многолетней, тщательно спланированной акцией». Он указал, что такие конфликты «всегда сопровождаются проявлениями» международного терроризма и транснациональной преступности. Как пояснил Арчаков, экстремисты, наркотики, оружие, нелегальные мигранты могут «новой волной двинуться в Европу». «Это уже коснется нас напрямую», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Как заявил заместитель госсекретаря Совбеза, на Западе «заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром». По его словам, это подтверждает и ситуация вокруг Белоруссии, «ведь практически сразу началось резкое наращивание непосредственно военного присутствия США на польской территории».
Арчаков указал, что сейчас в Польше находится около 4 тыс. американских военных, «подписано соглашение» об увеличении их числа, «построена инфраструктура для размещения 20 тыс. американских военнослужащих». «Судя по всему, США окапываются в Польше надолго», – сказал он.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане
Президент Владимир Путин обсудил на очередном совещании с постоянными членами Совета безопасности России события в Афганистане.
«Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнерами и обменяемся информацией об этих наших контактах. Поговорим по всему комплексу (вопросов), в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что Москва серьезно обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и самым решительным образом осуждает теракты в Кабуле.
В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
Перспективы создания новой российской орбитальной станции решили представить Путину
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
«Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», – передает РИА «Новости» слова Устименко.
Ранее Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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