В Кремле заявили, что не занимаются изменениями в законах в связи с убийствами детей

Кремль не занимается подготовкой изменений в законы из-за последних резонансных случаев преступлений против детей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, никакой работы в администрации президента на этот счет не ведется», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым ужесточить или пересмотреть законы, касающиеся преступлений против детей, передает ТАСС.

Он пояснил, что «свои функции выполняют правоохранительные органы» в связи с этими преступлениями.

Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.

В Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Позже подозреваемого в ее убийстве арестовали.

Адвокат Павел Астахов, комментируя газете ВЗГЛЯД убийство школьниц в Кузбассе, заявил, что вопрос о том, возвращать смертную казнь за убийство детей или нет, нужно решать всенародно.

Член Общественной палаты комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая отметила, что преступник, который изнасиловал и убил двух школьниц в Кузбассе, заслуживает самого максимального наказания, которое существует по закону, чтобы за это время он смог почувствовать и осознать, что он сделал.