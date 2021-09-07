Гурцкая потребовала максимально строгое наказание для убийцы школьниц в Кузбассе

Преступник, который изнасиловал и убил двух школьниц в Кузбассе, заслуживает самого максимального наказания, которое существует по закону, чтобы за это время он смог почувствовать и осознать, что он сделал, какой это жуткий поступок, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая.

6 сентября в Киселевске две девочки десяти лет утром отправились в школу и не вернулись. Позже следственный комитет задержал 41-летнего мужчину из города Мыски, который сознался в изнасиловании и убийстве школьниц. Кроме того, он показал полицейским то место, куда спрятал их тела. Девочки найдены.

Сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая.

«При виде таких историй, у меня одни вопросы. Почему случаются они в данное время? Почему так происходит? Детей нет в живых, их уже не вернуть родителям, их жизнь закончилась. Почему кто-то решил, что так должно быть? Преступник, который это совершил, заслуживает самого максимального наказания, которое существует по закону. Чтобы за это время он смог почувствовать и осознать, что он сделал, какой это жуткий поступок», – говорит Гурцкая.

Член ОП подчеркивает, что убийство человека – это страшно, убийство детей – страшнейшее деяние, ужаснейшая ситуация. Двоих детей – непростительно. Гурцкая не сомневается, что правоохранительные органы соответствующим образом накажут преступника.

«Мне страшно за детей в целом, потому что когда сегодня родитель отпускает ребенка в школу, неужели он должен бояться, что школьник не вернется домой? Я не могу понять, почему такие ужасные люди вообще существуют, как можно убивать детей? Кто им дает на это право? Почему они считают, что это возможно? У меня одни вопросы. Но соответствующие органы должны строжайшим образом наказывать тех людей, которые убивают, особенно детей. Это страшнейшее преступление», – заключила Гурцкая.

Ранее в Сети появилась видеозапись с похищением школьниц в Кемеровской области. Как позже рассказал преступник, он купил девочкам газировку и семечки, а после довел их до бетонки.