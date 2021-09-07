Стало известно о продолжении интенсивных боев в Панджшере

Эксперт: После победы в Панджшере талибы столкнутся с партизанским движением

В случае взятия талибами Панджшера под полный контроль участники сопротивления не сложат оружие, а уйдут в партизаны. Если талибы не смогут улучшить ситуацию в стране, то сопротивление начнет набирать силу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар. Так он отреагировал на утверждения «Талибана» о взятии четырех районов в последней мятежной провинции страны.

«Если в наступлении талибов (члены радикального движения «Талибан», запрещенного в РФ) на Панджшер действительно произошел перелом, то большая часть ополченцев уйдет в партизаны. Так было во времена, когда Панджшер брали советские войска. Они входили в горы, но всякий раз попадали в западню и тогда было решено, что вообще не стоит держаться за этот район», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.

Эксперт уверен, что сопротивление продолжит создавать головную боль талибам, потому что социально-экономическая ситуация в стране не улучшается. «Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к недовольству населения, что так или иначе заставит талибов прибегнуть к жестким мерам, которые могут расширить зону сопротивления», – предупреждает Нессар.

Многое будет зависеть от позиции внешних игроков. «Без поддержки извне, даже исключительно политической, ополчению будет гораздо тяжелей воевать с «Талибаном». Пока внешние игроки заняли скорее проталибскую позицию. Видимо, за пределами Афганистана считают, что у ополченцев нет шансов на перелом ситуации, поэтому не хотят портить отношения с талибами, которые, возможно, начнут полностью управлять страной», – пояснил собеседник.

Остающийся неподконтрольным Панджшер не позволил талибам объявить в намеченные сроки состав новой администрации Афганистана. Но в конечном итоге очаг сопротивления «не помешает талибам идти своим путем, объявить состав правительства и начать налаживать социально-экономическую обстановку, потому что ухудшение ситуации может стать большей проблемой, чем Панджшер, который не имеет доступа к границам и фактически оказался в окружении». «Талибы давали немало обещаний другим странам, которые так или иначе поддержали их. Нам известна только часть из этих обещаний, например, о разрыве отношений с радикальными группировками, что особенно важно для России и стран Центральной Азии», – напомнил эксперт.

В субботу представитель талибов Билал Карими заявил о взятии стратегически важного района провинции Панджшер Хиндж, а также района Аннаба. «Осталось только главное здание района Абшар», – заявил Карими. Таким образом, если верить талибам, они контролируют четыре района провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж.

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. Наступление началось в конце августа вслед за падением проамериканского режима в Кабуле и полного вывода войск США из страны спустя 20 лет после начала Вашингтоном антитеррористической операции в ответ на нападение «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года.

Директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН подчеркивает, что точных данных о ситуации в обесточенном Панджшере, с которым оборвана всякая связь, нет. Единственным источником новостей оттуда выступают сами талибы. «Пока нет достаточных сведений о взятии четырех районов. Независимые источники в Кабуле не подтверждают эту информацию. Поэтому верить талибам на 100 процентов я бы не стал», – пояснил эксперт.

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