Голикова назвала количество привившихся россиян

Около 46 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 39 млн из них привились двумя компонентами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«46 миллионов получили прививку (от коронавируса) первым компонентом и почти 39 млн двумя компонентами», – сказала она на Всероссийской неделе охраны труда, передает ТАСС.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 47 регионах России уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», они «остаются на плато». По ее словам, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито».