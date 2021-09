Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов В России выявили 17,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 6 сентября 2021, 11:10

За минувшие сутки в России выявили 17 856 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1463, Московской области – 891, Санкт-Петербурге – 690. Всего в стране выявили 7 030 455 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 285 007 человек, из них 14 276 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 187 990 человек. Накануне, 5 сентября, в России выявили 18 645 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 789. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Ученые предупредили о резком старении внутренних органов после COVID 4 сентября 2021, 07:57

Органы переболевших коронавирусной инфекцией могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые, сообщила The New York Times. В исследовании приняли участие 89 тыс. человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 млн людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2, передает РИА «Новости». По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около 1% в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию. «Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет», – сказал один из авторов труда доктор Зияд Аль-Али. Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет. Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они. Ранее врач-нефролог посоветовала россиянам после перенесения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) проверить почки. В России выявили 18,6 тыс. случаев коронавируса за сутки 5 сентября 2021, 11:06

За минувшие сутки в России выявили 18 645 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1542, Санкт-Петербурге – 1357, Московской области – 826. Всего в стране выявили 7 012 599 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 270 731 человека, из них 15 256 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 187 200 человек. Накануне, 4 сентября, в России выявили 18 780 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 135. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Голикова раскрыла подробности разработанной «Единой Россией» программы «Санитарный щит» 3 сентября 2021, 12:32

В рамках проекта «санитарный щит» к 2024 году в России появятся 15 лабораторий, где будет осуществляться работа с вирусами и бактериями, а к концу 2021 года будут созданы экспресс-тесты на грипп и коронавирус, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание». «Мы создаем и планируем это завершить к 2024 году – трехуровневую систему лабораторий по всей стране, в которых будет доступно выявление новых инфекций. К 2024 году планируем создание в России 15 лабораторий высокого уровня защиты, которые, собственно, и будут всем этим заниматься. Сейчас таких три», – сказала она, пишут «Ведомости». Голикова пояснила, что в таких лабораториях будут работать с вирусами и бактериями первой и второй групп патогенности. Речь идет об очень заразных и вызывающих смерть инфекциях. COVID-19, по ее словам, относится ко второй группе. Также в качестве примера вице-премьер привела чуму и сибирскую язву. Правительство решило создать такие лаборатории из-за пандемии коронавируса. Голикова выразила уверенность, что мир еще столкнется с подобными явлениями в дальнейшем. До коронавируса в разных государствах насчитывалось суммарно 60 таких лабораторий, добавила она. В России же к 2030 году их станет 30. В данных лабораториях будут разрабатывать вакцины от различных инфекций, причем срок реализации подобных проектов не должен превышать четырех месяцев, уточнила вице-премьер. Кроме того, в рамках «санитарного щита» к концу 2021 года будут созданы экспресс-тесты на грипп и коронавирус, их проведение займет не больше часа. «В рамках данного проекта предполагается создание по всему периметру государственных границ РФ, в тех пунктах пропуска, которые сегодня существуют и созданы, организацию экспресс-диагностики, диагностики за час на любой вирус. К концу 2021 года – это первый маленький, но уже знаковый этап», – сказала Голикова, передает РИА «Новости». Голикова также заявил, что Россия должна достигнуть коллективного иммунитета от COVID осенью. «Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет. С учетом того, что я уже сказала, что коронавирус в нашей стране отнесен к особо опасным инфекциям», – сказала она. «Вы задаете вопрос о том, когда достигнем коллективный иммунитет – это целиком зависит от нас с вами. Мы рассчитываем, что это будет осенью», – сказала она. По ее словам, в настоящее время в России от СOVID-19 двумя компонентами вакцин привиты 38 млн человек. «Сегодня количество вакцинированных людей в России – взрослых, детей мы не вакцинируем – 45,4 миллиона человек, которые привились по одному разу, и где-то 38,5 миллиона – это полностью привитых», – сказала Голикова. «Чтобы не болеть или чтобы спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% – это большая цифра, это чуть более 90 миллионов человек», – добавила вице-премьер. В августе «Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит». Так, проект должен строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей. Российский иммунолог предсказал будущее коронавируса 5 сентября 2021, 11:15

Коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%, сообщил ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян. Российский медик объяснил, что Роспотребнадзор больше года занимается оценкой популяционного иммунитета к COVID-19. Четыре этапа исследования уже позади, на этой неделе начался пятый. Показатель иммунной прослойки наблюдают в 26 регионах России, после чего данные экстраполируют на всю страну, передает радио «Комсомольская правда». По его словам, чтобы коронавирус приобрел сезонный характер, 80% россиян необходимо привиться от инфекции или переболеть ей. При этом необходимо, чтобы распределение вакцинированных граждан было равномерным по всем регионам России. «Если этот показатель будет не 80%, а 90 или 95%, тогда вообще будет прекрасно», – спрогнозировал врач будущее коронавируса. Кроме того, иммунолог отметил, что COVID-19 будет возвращаться время от времени. «Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения – переболев или получив вакцину», – резюмировал он. Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году. В России выявили 18 тыс. 780 заболевших коронавирусом за сутки 4 сентября 2021, 11:12

Количество зафиксированных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России выросло на 18 тыс. 780, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 780 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 402 (7,5%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение оперштаба РИА «Новости». За все время пандемии в России зарегистрировали 6 млн 933 тыс. 954 случая коронавируса, темп прироста составляет 0,27% Отмечается, что за сутки также по выздоровлению от коронавируса из медучреждений выписали 18 тыс. 737 человек. «За последние сутки подтверждено 796 смертей... За весь период по России умерло 186 тыс. 407 человек», – добавили в штабе. За прошлые сутки в России выявили 18 тыс. 856 новых случаев коронавируса. Таким образом, число заболевших за сутки снизилось на 76. На акции протеста против санитарных пропусков вышли 140 тыс. французов 4 сентября 2021, 22:20

Общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали в субботу во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа, сообщило МВД республики. Неделю назад в демонстрациях приняли участие почти 160 тыс. человек, а 21 августа правоохранительное ведомство насчитало 177 тыс. протестующих. Наибольшее число манифестантов было зафиксировано во Франции 14 августа – 237 тыс., передает ТАСС. «Цифры подтверждают, что численность манифестантов сокращается пятую неделю подряд», – отмечают аналитики, подчеркивая, что

За минувшие сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1633, Санкт-Петербурге – 1437, Московской области – 681. Всего в стране выявили 6 975 174 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 236 738 человек, из них 18 690 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 185 611 человек. Накануне, 2 сентября, в России выявили 18 985 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 129. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В ЮАР оценили угрозу обнаруженного в стране нового штамма коронавируса 3 сентября 2021, 15:41 Текст: Елизавета Булкина

Выявленный ЮАР новый штамм коронавируса C.1.2, не представляет собой повышенной опасности для населения страны, заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла. «Наши ученые пришли к выводу, что штамм C.1.2 не представляет сейчас угрозу. Штамм уже присутствует во всех девяти провинциях страны, однако в небольшом количестве. Пока нет причин дня беспокойства, однако специалисты внимательно отслеживают поведение нового варианта COVID-19», – передает слова главы южноафриканского ведомства ТАСС со ссылкой на новостной портал «Айуитнес». Сейчас среди всех новых случаев заболевания коронавирусом в ЮАР 3% приходится на штамм C.1.2. ЮАР находится на первом месте в Африке по числу инфицированных коронавирусом – 2 777 659, умерли 82 261 человек. В стране на текущий день сделано 13,1 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 6,3 млн человек или 10,8% населения ЮАР. Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МЭР оценил вклад мордовского «Биохимика» в борьбу с COVID-19 5 сентября 2021, 15:26 Текст: Евгения Шестак

Министр экономического развития Максим Решетников посетил производственный комплекс ГК «Промомед» – фармацевтический завод «Биохимик» в республике Мордовия, отметив его вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Продуктовый портфель завода состоит из 150 препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно важных. В частности, на предприятии работает полный цикл производства средства от COVID-19 «Арепливир», сообщается на официальном сайте органов госвласти региона. «В пиковые периоды пандемии ежемесячно до двух миллионов пачек «Ареплевира» уходило из Саранска пациентам во все регионы России», – доложил Решетникову временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов. С конца 2018 года «Биохимик» участвует в национальном проекте «Производительность труда», который курирует первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов. Для увеличения выработки предприятия эксперты Федерального центра компетенций капитально перестроили работу завода. Отмечается, что раньше производство занимало четыре этажа, а теперь один, перепланировка зоны чистых помещений помогла снизить риск попадания загрязнений. Повысилась управляемость производства, сократилась длина потока. Так, на линии производства лекарств в ампулах время протекания процессов сократилось на 23,8%, выработка увеличилась на 26,7%, практически обнулился уровень брака. В 2019 году «Биохимик» отгрузил продукции на 2,4 млрд рублей. В 2020-м – на 9,2 млрд. Рост производительности позволил закрыть растущий спрос на медпрепараты во время пандемии COVID-19. Во втором полугодии 2020 года «Промомед» увеличил на «Биохимике» на 32% производство антибиотиков для лечения последствий коронавирусной инфекции. Отдельные позиции показали шестикратный рост. «Вы действительно делаете важную работу – помогаете спасать жизни. У вас замечательное предприятие, замечательная команда. Ваши планы по развитию амбициозны. Сил вам и терпения, чтобы воплотить все задуманное», – сказал Решетников, обращаясь к сотрудникам предприятия. Он также отметил, что участники нацпроекта «Производительность труда» распространяют практики бережливого производства, закрепляя эффект от работы Федерального центра компетенций. Эксперты ФЦК приступили к работе на предприятиях, которые выпускают защитные маски, респираторы, противовирусные костюмы и дезинфицирующие средства, в апреле 2020 года по поручению Министра экономического развития Максима Решетникова. 12 компаний показали рост производительности от 18% до 350%. «Интерес Министра экономического развития к нашему предприятию, внимание к деталям, глубокое понимание значимости разработок и технологий инновационной компании уровня «Биохимика» говорит о том, что Правительство всерьез занимается вопросами национальной лекарственной безопасности и готово поддержать отечественные компании в их амбициях прорывного роста», – заявил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса 3 сентября 2021, 12:51 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией. «Узнать причины того или иного явления, истоки, это правильно. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все эти исследования делать на основе объективных материалов», – заявил он, передает ТАСС. Президент также добавил, что высокоразвитые страны, производящие вакцины против коронавируса, мало делают для того, чтобы в целом защитить все человечество от пандемии. «Возможностями вакцинации сегодня пользуются в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения. И очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество», – сказал российский лидер. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума указал, что Китай призывает бороться с попытками политизации темы вакцин и происхождения коронавируса. «Мы должны поддерживать усилия друг друга в борьбе с пандемией, наращивать сотрудничество в разработке и производстве вакцин в качестве глобального общественного блага, решительно бороться с попытками политизировать тему вакцин и вопроса о происхождении коронавируса, совместными усилиями стараться создать общество здравоохранения для всего человечества», – сказал он. На прошлой неделе Американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования. Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад. В США не исключили способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител 5 сентября 2021, 22:58 Текст: Антон Антонов

При определенных мутациях новый мю-штамм коронавируса может обойти защиту некоторых антител, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Как сообщил Фаучи, у мю-штамма «есть некоторая совокупность мутаций». Это «указывает на наличие возможности обходить защиту от определенных антител». Такая ситуация вызывает «беспокойство», сказал он. Эксперты в США внимательно изучают штамм, они хотят убедиться, что он не станет доминирующим. «Мы не знаем, какими были бы последствия», – приводит слова Фаучи РИА «Новости» со ссылкой на CBSNews. При этом сейчас мю-штамм не рассматривается как непосредственная угроза, сказал Фаучи. По его словам, нет указаний на то, что штамм способен противостоять вакцинам. Однако он отметил недостаточность исследований. Имеющиеся данные указывают, что третья инъекция вакцины эффективна от любой разновидности коронавируса, заявил он. Напомним, биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Подмосковья заявили о снижении заболеваемости коронавирусом 5 сентября 2021, 10:37 Текст: Дарья Григоренко

Количество случаев зафиксированных за сутки коронавирусной инфекции в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «У нас падение идет. Уже, не знаю, недели четыре, наверное. Все выглядит благополучно, но так же было весной. <…> Но случилось, то, что случилось – дельта-штамм», – пояснил Воробьев в интервью телеканалу «Россия-1». Он также добавил, что в Московской области большое количество людей уже сделали прививки от COVID-19. Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит». Минздрав анонсировал новые схемы лечения коронавируса 6 сентября 2021, 09:08 Текст: Евгения Шестак

В Минздраве заканчивают обновление методических рекомендаций по лечению коронавируса, в новой 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко. «В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках», – сказал РИА «Новости» Фисенко. Напомним, сейчас в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в мае. Она утверждена замминистра здравоохранения России Евгением Камкиным и основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине не исключили введение локдауна из-за COVID-19 6 сентября 2021, 09:51 Текст: Евгения Шестак

Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. «Сейчас нет точной даты локдауна. Каждый человек может оттянуть этот локдаун за счет того, что будет выполнять профилактические меры или вакцинироваться. То, что происходит сейчас, ситуация действительно ухудшается в большинстве областей», – сказал Кузин в эфире телеканала «1+1». Он отметил, что в ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны и власти будут вынуждены ввести «желтую» зону, в связи с чем будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов. По его мнению, Украине не удастся избежать локдауна, но если говорить о «красном» уровне эпидемиологической опасности, это случится не раньше ноября. Ранее правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Начались клинические исследования «Ковид-глобулина» 6 сентября 2021, 08:49 Текст: Мария Иванова

Препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом проходит первую стадию клинических исследований, сообщила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер. «Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» – специфический антиковидный иммуноглобулин», – сообщила она ТАСС на полях Восточного экономического форума, проходившего 2-4 сентября во Владивостоке. Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение первого в мире специфического иммуноглобулина к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Препарат подобного типа ранее еще нигде не был зарегистрирован. Ожидается, что использовать «Ковид-глобулин» смогут для лечения средних и тяжелых форм коронавирусной инфекции после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний. Препарат разрешен для применения пациентами в возрасте от 18 до 60 лет. О производстве этого лекарства в России стало известно в начале июня. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в июле «Ковид-глобулин» включили в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавируса беременных и недавно родивших женщин. В методических рекомендациях Минздрава уточнялось, что назначение лекарства допускается по жизненным показаниям. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД