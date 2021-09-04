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В Донбасс переброшены украинские инструктора по беспилотникам со взрывчаткой
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Разведка народной милиции ЛНР зафиксировала прибытие в Донбасс инструкторов, которые должны обучить военнослужащих 24-й бригады ВС Украины оснащать беспилотные летательные аппараты взрывчаткой, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«По данным нашей разведки, в подразделения 24-й бригады прибыли инструкторы по минно-взрывному делу 190-го учебного центра сухопутных войск ВСУ, которые в течение двух недель проведут занятия с личным составом соединения по оснащению БПЛА взрывными устройствами и управлению ими», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.
По его словам, украинские силовики по-прежнему предпочитают «запрещенные методы ведения боевых действий».
Ранее ЛНР сообщила о концентрации вооружений и техники Украиной в Донбассе.
Напомним, в Киеве допустили возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия».
Зеленский похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2»
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Глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, «США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2» в случае, если со стороны Москвы или «других сторон», связанных с газопроводом, «будут нарушены какие-то вещи» и возникнут «энергетические проблемы для Украины». Зеленский назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».
Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». В частности, США поддерживают «Крымскую платформу» и считают ее «очень мощной инициативой», заявил глава украинского государства. Также обсуждались «деоккупация Крыма» и «пленные».
Кроме того, по словам Зеленского, «говорили много о НАТО – о месте, роли, и где Украина в этом альянсе». США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог.
Также стороны «говорили о Донбассе», Зеленский предложил несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. «США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», – сказал он, не уточнив, идет ли речь о привлечении США к «нормандскому формату». Он заявил: «Какой-то формат».
Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Он не почувствовал негатива: «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова». Зеленский сказал, что «это приятно».
При этом он признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита на Украину. Однако Зеленский сообщил, что глава Минобороны США Ллойд Остин «обязательно приедет на Украину», передает РИА «Новости».
Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Захарова оценила подарок Зеленскому от конгрессменов США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение конгрессменов США подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому книгу «Легкая черепно-мозговая травма».
В Telegram она сообщила, что «Зеленскому в США подарили книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма». Книгу издал «американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли ее украинскому президенту члены Конгресса». «Все-таки книга – лучший подарок, как ни крути», – заявила Захарова.
Напомним, визит украинского президента Владимира Зеленского в США уже стал поводом для шуток. Так, пользователи Сети высмеяли фотографию президента во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров. А пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова назвали дикарем за фотографию, на которой он с высунутым языком «держит» монумент Вашингтону.
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МИД объяснил отказ продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной
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Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили в пресс-службе МИД России, объясняя прекращение деятельности данной группы.
«Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что Москва признательна сотрудникам и руководству группы, профессионально выполнявшим свои обязанности, а также готова оказать им всестороннее содействие в завершении работы на российской территории и возвращении на родину.
При этом МИД напомнил, что за семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники.
«Украинские власти и их западные покровители … стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер. Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в ведомстве.
В связи с этим Москве стало очевидным, что деятельность группы ОБСЕ «не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования и ее продолжение нецелесообразно».
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.
Эксперт назвал главный результат поездки Зеленского в США
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«Единственная большая победа Зеленского в ходе его визита в США – встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины после встречи с Джо Байденом похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2».
«Если вспомнить все заявления Зеленского в США, то они выглядят, мягко говоря, непоследовательно. Буквально за день до встречи с Байденом Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов.
«Согласно этой логике, Зеленский должен радоваться очистке своей страны от зловредного и ужасного российского газа. Но на следующий день он потребовал от Байдена санкций против России, если после запуска «Северного потока – 2» объемы транзита топлива через Украину снизятся. То есть Зеленский умудряется делать взаимоисключающие заявления в ситуации, когда все решения по «Северному потоку – 2» ранее были приняты на уровне Байдена и Меркель. И называет это «большой победой», – констатировал Корнилов.
«Поэтому единственная большая победа, которой добился Зеленский – это личная встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед из США он не привез. Более того, он просил выделить Украине 277 млрд долларов на «план трансформации страны», а в реальности получил 60 млн долларов военной помощи и еще какие-то скромные деньги «на развитие демократии». Поэтому личная встреча с Байденом – это единственный осязаемый результат его поездки в Вашингтон», – полагает эксперт.
Собеседник также указал на «забавную оговорку американского телеканала C-SPAN», который ошибочно назвал Зеленского «президентом Левински». «Насколько я понимаю, это была ошибка текстового редактора, поскольку на встрече президента Украины с главой Пентагона Остином был автоматический перевод, – уточнил он. – Но в общем-то это символичная оговорка. То, чем занимался Зеленский в Овальном кабинете, в некотором роде повторяет то, чем занималась Моника Левински с Биллом Клинтоном».
Ранее Владимир Зеленский заявил
, что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Он назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения.
Также Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». Кроме того, по его словам, США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор».
Примечательно, что американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом.
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Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского
Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.
Он не сказал, в какой стране лидеры России и Украины могут провести переговоры. При этом на предположение о том, что саммит пройдет в Москве, Любченко отрицательно покачал головой. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.
Украина предъявила требования Западу в связи с запуском «Северного потока – 2»
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Вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2», заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Украинская сторона выступает против газопровода, Западу необходимо проявить «новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс», сказал Мельник в интервью Die Welt, передает РИА «Новости».
«Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», – заявил он.
По его словам, Киев видит угрозу в реализации проекта, потому его необходимо остановить.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
Американский телеканал назвал Зеленского «президентом Левински»
Американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински».
Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Подводка начинается со слов «президент Левински», далее фамилия Зеленского указана верно.
Фамилия Левински в США связана с сексуальным скандалом. В 1998 году стало известно об отношениях между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Эксперт заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу
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«Европейцы не пойдут на подписание прямых газовых контрактов о транзите с Украиной, потому что она непредсказуемый игрок. Это абсурд», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о том, что «лучшая гарантия транзита газа – не контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями».
«Витренко намекает на перенос точки приемки газа на российско-украинскую границу. В таком случае европейские компании за какие-то деньги купят газ у Газпрома, он дойдет до украинской границы, а затем уже Украина будет подписывать контракт не с Газпромом, а с европейскими компаниями на поставки газа», – предположил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Однако европейцы никогда не пойдут на подписание таких контрактов с Украиной. Они прекрасно понимают, что газотранспортная система Украины довольно старая, их трубам по 30-40 лет, а Киев – непредсказуемый игрок, постоянно завышающий тарифы и политизирующий вопрос транзита. По сути, Украина токсична для бизнеса», – указал эксперт.
«Поэтому вряд ли кто-то из европейских компаний захочет заниматься подобного рода транзитом газа через Украину. Ни одна здравомыслящая компания в Европе на это не пойдет. Более того, идея Витренко звучит как бред на фоне заявления Зеленского о том, что российский газ – «самый грязный в мире». И практически сразу после этого Витренко рассуждает о транзите нашего газа. Это абсурд», – констатировал Юшков.
«В целом же смысл подобных заявлений сводится к тому, чтобы лишний раз представить Россию как сторону, не готовую идти на диалог с Украиной по газовому вопросу, а Газпром – неконструктивным партнером. Их основная задача – показать, что Россия использует газ в качестве энергетического оружия, а значит, Европа должна ввести санкции против «Северного потока – 2», – заключил эксперт.
Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – это не новый контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями.
Поэтому Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – сказал глава Нафтогаза.
При этом он подчеркнул, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
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В Раде предрекли энергетическую катастрофу на Украине
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Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, заявил экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш».
«На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен (54 рубля) за кубометр. У нас с вами (населения), пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей). Нам «Нафтогаз» держит (цену), все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», – приводит слова Кучеренко РИА «Новости».
По мнению парламентария, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.
При этом экс-министр по вопросам ЖКХ отметил, что ему непонятна идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США без участия России по вопросам сохранения украинского транзита после запуска «Северного потока – 2». «Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца», – подчеркнул Кучеренко.
Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.
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В Приднестровье назвали причину автоблокады со стороны Украины
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«Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье. Запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не для ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя введенную Украиной автомобильную блокаду непризнанной республики.
«Решение МВД Украины о блокаде – развитие того заявления, которое сделал украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Кишинев. Тогда, напомню, он объявил, что рассматривает Приднестровье, где находятся российские миротворческие силы и оперативная группировка, как угрозу стабильности, и предложил Украине, Молдове и Румынии объединить усилия на этой почве», – отметил Александр Щерба, экс-депутат Верховного совета самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР), спикер парламента в 2016-2019 годах.
С 1 сентября на Украине действует запрет на въезд в страну и транзит через нее машин с номерами непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Сообщение об этом во вторник опубликовало украинское МВД. На территорию страны будут допускаться приднестровские автомобили с номерами «согласованного образца» (читай – молдавскими) либо с так называемыми нейтральными номерами. В ведомстве сообщили, что о нововведениях оповестили власти Молдавии.
В среду решение Киева раскритиковали в МИД России. «Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан», – заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По данным внешнеполитического ведомства ПМР, из 465 тыс. граждан республики у 80 тысяч есть гражданство Украины.
«Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье», – констатировал Щерба. Он пояснил – механизм получения нейтральных номеров для жителей Приднестровья, у которых нет гражданства Молдавии, или под вопросом, или значительно затруднен. «То есть граждане Украины, проживающие в Приднестровье, не могут получить нейтральные номера, пока не получат какие-то дополнительные легализующие документы в Молдове – вид на жительство или еще что-то, – объяснил собеседник. – Так эти граждане фактически становятся невыездными. Это не совсем логично с точки зрения права гражданина Украины на свободу передвижения и свободу выбора места жительства и расходится с конституционными принципами самой Украины».
«Но запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – констатировал приднестровский политик. С одной стороны, Киев и лично Зеленский демонстрируют желание активно участвовать в посредничестве в Приднестровье в формате «5+2»: Молдавия и ПМР – стороны переговоров, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели. «И в рамках переговорного процесса «5+2» Украина обладает статусом, который предполагает как минимум ее беспристрастную позицию как наблюдателя», – напомнил Щерба.
Но, с другой стороны, Киев принимает явно ангажированное решение, которое идет во вред этническим украинцам, указал собеседник. «Все переговорные и правовые механизмы кинуты в топку политиканства, политического тренда, направленного против России», – констатировал Щерба.
Стоит отметить, что, устраивая блокаду «сепаратистского региона», Киев никак не оказывает поддержку Кишиневу. Напротив, Молдавия ранее призывала Украину отсрочить запрет на въезд машин с регистрационными номерами Приднестровья. Как отмечает «Коммерсантъ», 25 августа Молдавия направила руководству Украины ноту с просьбой отложить запрет до 10 января 2022 года. Источники издания сообщают, что молдавский президент Майя Санду напрямую обсуждала этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По информации «Коммерсанта», Киев не готов идти навстречу Кишиневу.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в середине августа молдавскому руководству удалось добиться прорыва в отношениях с Россией – не в последнюю очередь за счет заверений Санду в том, что Кишинев отказывается от блокады Приднестровья.
Президент Молдавии на встрече с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком заявила, что настроена на прагматичный, конструктивный диалог с Россией и готова возобновить переговоры по мирному урегулированию приднестровского вопроса. Кишинев обозначил свой интерес – на переговорах Санду и Козака шла речь о расширении экспорта молдавских товаров в Россию, о социальных правах молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа в республику.
По мнению Щербы, в сложившейся ситуации Тирасполю следует «проводить контакты и консультации» с Кишиневом. «В отношении Киева у Приднестровья только один вариант действия – предложить временно заморозить это решение. Будет сложно доказать Украине неправильность такого одностороннего действия», – полагает экс-спикер парламента ПМР.
«Показать Украине силу Приднестровье не может, – констатировал собеседник. – Единственное, что мы можем – взывать к переговорным и правовым механизмам, к какому-то гуманитарному решению».
Добавим, что на переговорах Санду и Козака в середине августа представитель России отметил, что приднестровский вопрос является внутренним делом Молдавии, но Москва готова помочь в его разрешении.
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Погребинский о «плане трансформации Украины» Зеленского: «Дурень думкою богатеет»
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Заявления президента Украины, прозвучавшие накануне его встречи с Байденом, не более чем пиар. Зеленскому просто хочется возвыситься в собственных глазах. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал проект «трансформации Украины» на 277 млрд долларов, презентованный Владимиром Зеленским в США.
«Поведение президента Украины в ходе визита в США можно охарактеризовать пословицей «дурень думкою богатеет». Смысл ее сводится к тому, что глупый человек богатеет только розовыми мечтами, – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – То, что Зеленский представил «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов, что в несколько раз превышает ВВП страны, относится к этой серии, поскольку все, что можно было испортить в стране, он уже испортил. Мечты Зеленского о кредитах, международных заимствованиях и инвестициях в экономику страны выглядят абсолютно нереалистично».
Эксперт добавил, что, «несмотря на уже принятые решения США и Германии по «Северному потоку – 2», Зеленский, видимо, все еще надеется зарубить этот проект, чтобы «самый грязный в мире», как он выразился, российский газ по-прежнему шел через украинскую трубу в Европу».
«Безусловно, это «логичный» ход для человека, который чудом оказался в кресле президента Украины и до сих пор не приблизился к формату адекватного руководителя», – иронизирует Погребинский.
Что касается уже подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения о военном сотрудничестве, то, по мнению политолога, «в нем нет ничего нового». «Обмен разведданными, как и тренировки, совместные маневры, происходили и ранее. А 60 млн долларов военной помощи, которые США пообещали Киеву, выглядят довольно смешно на фоне того, как много денег они, к примеру, выделяли армии Афганистана, – а в итоге американская бронетехника оказалась в руках у талибов», – пояснил эксперт.
Так же смешно, по словам Погребинского, выглядит и обещание Вашингтона предоставить Украине новые комплексы «Джавелин». «Это оружие предназначено для защиты от танковых атак. Я не могу себе представить, чтобы сейчас нашелся повод для применения этого оружия в зоне конфликта», – полагает он.
«Сегодня вопрос военного конфликта решается с помощью гиперзвукового ракетного оружия, против которого нет защиты даже у американцев. Поэтому ничего радикального для укрепления боеспособности Украины в противостоянии с Россией США не сделали. Да и не сделают», – уверен Погребинский.
Политолог не удивлен тому, что Байден отказался от общей пресс-конференции с Зеленским. «Возможно, Байден пытается уклониться от неудобных вопросов по Афганистану. Но, скорее всего, ему просто нечего сказать по итогам переговоров, кроме общих слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочей «обязательной программы», – предполагает Погребинский.
При этом эксперт не исключает, что у Байдена заготовлен план требований, которые он озвучит лично Зеленскому. «В частности, речь может идти о переменах в интересах США в отношении непризнанных республик Донбасса, а также России. Говорить обо всем этом публично нехорошо, дабы лишний раз не давать повода обвинять Киев в том, что он остается под полным управлением Вашингтона», – резюмировал Погребинский.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где в среду встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.
В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.
Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили.
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Захарова отреагировала на мысли Киева об отказе от Минских соглашений
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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина якобы «снялась с крючка» Минских соглашений.
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе», – процитировала Захарова в своем Telegram-канале советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.
«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет на крючке… Господин [Сергей] Лавров (глава МИД России – прим. ВЗГЛЯД), я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное», – процитировала официальный представитель МИД России Арестовича.
«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще – вас люблю ушами», – прокомментировала Захарова слова спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича.
Ранее в ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «...Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».
Днем ранее Арестович допустил возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия».
Напомним, в прошлую пятницу разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе. В прошлую среду в ДНР констатировали ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
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США и Украина пригрозили «привлечь Россию к ответственности»
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Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
В заявлении говориться, что «в XXI веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой». Вашингтон и Киев утверждают, что «Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины». Подчеркивается, что «суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы».
Как отмечается в заявлении, «Соединенные Штаты – вместе с Украиной», они намерены «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Подчеркивается, что «поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой», передает РИА «Новости».
Вашингтон выразил поддержку «Крымской платформе», а также призвал Москву «выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны».
Также Украина и США заявили, что «продолжают выступать против «Северного потока – 2», назвав проект «угрозой для европейской энергетической безопасности». США обещали «продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии», чтобы сохранить транзит газа через Украину и не допустить «использования Кремлем энергетики как геополитического оружия».
Вашингтон и Киев «поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников», а также «способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления».
Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Киева и Вашингтона в сфере обороны и безопасности. Стороны намерены усилить «сотрудничество в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии». США выразили поддержку права Украины на «стремление вступить в НАТО».
Киев и Вашингтон договорились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.
США выделят в 2021 году 463 млн долларов на проведение реформ на Украине, всего с 2014 года на эти цели было выделено почти 2 млрд долларов, говорится в тексте совместного заявления. США также планируют выделить Украине 12,8 млн долларов помощи для борьбы с COVID-19 в рамках закона «О плане спасения Америки» и 45 млн долларов гуманитарной помощи для Донбасса. При этом отмечается, что США уже предоставили Украине примерно 55 млн долларов помощи в связи с пандемией коронавируса и передали около 2,2 млн доз вакцин против COVID-19.
Напомним, президент США Джо Байден встречается в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден сообщил, что США и Украина возобновят работу двусторонней комиссии по стратегическому партнерству.
На Украине предложили переименовать украинский язык в «руський»
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину.
«У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: «руський» или «украинский». Не «российский», а «руський», – сказал Арестович, передает РИА «Новости».
По его словам, он также делает все возможное для переименования страны.
«Конечно, это все надо устанавливать на научной основе. И если всерьез этим заниматься, нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое. Это дело конституционного большинства (в парламенте), изменений конституции, это дело, возможно, референдума всенародного, но все равно туда идти нужно», – добавил он.
Ранее Арестович заявил, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.
Яценюк обвинил Россию в превращении ГТС Украины в металлолом
Россия намерена превратить газотранспортную систему Украины в металлолом и уже наполовину сделала это, выразил мнение бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн».
«Они (Россия) уже половину этого сделали», – приводит слова Яценюка РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что официальному Киеву нужно настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора касательно транзита российского газа. Третьей стороной, по мнению Яценюка, должна выступить Европа.
«А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», – пояснил свою позицию Яценюк.
Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями.. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.
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