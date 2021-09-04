В Донбасс переброшены украинские инструктора по беспилотникам со взрывчаткой

В Приднестровье назвали причину автоблокады со стороны Украины

«Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье. Запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не для ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя введенную Украиной автомобильную блокаду непризнанной республики.

«Решение МВД Украины о блокаде – развитие того заявления, которое сделал украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Кишинев. Тогда, напомню, он объявил, что рассматривает Приднестровье, где находятся российские миротворческие силы и оперативная группировка, как угрозу стабильности, и предложил Украине, Молдове и Румынии объединить усилия на этой почве», – отметил Александр Щерба, экс-депутат Верховного совета самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР), спикер парламента в 2016-2019 годах.

С 1 сентября на Украине действует запрет на въезд в страну и транзит через нее машин с номерами непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Сообщение об этом во вторник опубликовало украинское МВД. На территорию страны будут допускаться приднестровские автомобили с номерами «согласованного образца» (читай – молдавскими) либо с так называемыми нейтральными номерами. В ведомстве сообщили, что о нововведениях оповестили власти Молдавии.

В среду решение Киева раскритиковали в МИД России. «Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан», – заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По данным внешнеполитического ведомства ПМР, из 465 тыс. граждан республики у 80 тысяч есть гражданство Украины.

«Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье», – констатировал Щерба. Он пояснил – механизм получения нейтральных номеров для жителей Приднестровья, у которых нет гражданства Молдавии, или под вопросом, или значительно затруднен. «То есть граждане Украины, проживающие в Приднестровье, не могут получить нейтральные номера, пока не получат какие-то дополнительные легализующие документы в Молдове – вид на жительство или еще что-то, – объяснил собеседник. – Так эти граждане фактически становятся невыездными. Это не совсем логично с точки зрения права гражданина Украины на свободу передвижения и свободу выбора места жительства и расходится с конституционными принципами самой Украины».

«Но запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – констатировал приднестровский политик. С одной стороны, Киев и лично Зеленский демонстрируют желание активно участвовать в посредничестве в Приднестровье в формате «5+2»: Молдавия и ПМР – стороны переговоров, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели. «И в рамках переговорного процесса «5+2» Украина обладает статусом, который предполагает как минимум ее беспристрастную позицию как наблюдателя», – напомнил Щерба.

Но, с другой стороны, Киев принимает явно ангажированное решение, которое идет во вред этническим украинцам, указал собеседник. «Все переговорные и правовые механизмы кинуты в топку политиканства, политического тренда, направленного против России», – констатировал Щерба.

Стоит отметить, что, устраивая блокаду «сепаратистского региона», Киев никак не оказывает поддержку Кишиневу. Напротив, Молдавия ранее призывала Украину отсрочить запрет на въезд машин с регистрационными номерами Приднестровья. Как отмечает «Коммерсантъ», 25 августа Молдавия направила руководству Украины ноту с просьбой отложить запрет до 10 января 2022 года. Источники издания сообщают, что молдавский президент Майя Санду напрямую обсуждала этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По информации «Коммерсанта», Киев не готов идти навстречу Кишиневу.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в середине августа молдавскому руководству удалось добиться прорыва в отношениях с Россией – не в последнюю очередь за счет заверений Санду в том, что Кишинев отказывается от блокады Приднестровья.

Президент Молдавии на встрече с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком заявила, что настроена на прагматичный, конструктивный диалог с Россией и готова возобновить переговоры по мирному урегулированию приднестровского вопроса. Кишинев обозначил свой интерес – на переговорах Санду и Козака шла речь о расширении экспорта молдавских товаров в Россию, о социальных правах молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа в республику.

По мнению Щербы, в сложившейся ситуации Тирасполю следует «проводить контакты и консультации» с Кишиневом. «В отношении Киева у Приднестровья только один вариант действия – предложить временно заморозить это решение. Будет сложно доказать Украине неправильность такого одностороннего действия», – полагает экс-спикер парламента ПМР.

«Показать Украине силу Приднестровье не может, – констатировал собеседник. – Единственное, что мы можем – взывать к переговорным и правовым механизмам, к какому-то гуманитарному решению».

Добавим, что на переговорах Санду и Козака в середине августа представитель России отметил, что приднестровский вопрос является внутренним делом Молдавии, но Москва готова помочь в его разрешении.

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