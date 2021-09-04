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От отравления в нижегородской школе пострадали 40 человек
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Порядка 40 человек из нижегородской школы обратились в региональный Роспотребнадзор с признаками отравления, пока подтвержден один случай, сообщили в прокуратуре области.
«Почти 40 человек [пострадавших], но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный [со стороны Роспотребнадзора] пока один случай отравления. <...> Остальные – это родители обратились», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Роспотребнадзор взял смывы с продуктов, которыми кормят детей в учебном заведении, устанавливаются причины произошедшего. Сотрудники региональной прокуратуры выехали на место происшествия.
В минздраве региона пояснили, что ученики пожаловались на симптомы, имеющие признаки ротавирусной инфекции. «Тяжелых случаев переноса нет, у большинства детей симптоматика на сегодняшний день снижается. Роспотребнадзор проводит проверку источника инфекции», – сообщили там.
Ранее прокуратура области сообщила о массовом отравлении в школе Нижнего Новгорода. Организована ведомственная проверка.
МИД объяснил отказ продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной
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Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили в пресс-службе МИД России, объясняя прекращение деятельности данной группы.
«Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что Москва признательна сотрудникам и руководству группы, профессионально выполнявшим свои обязанности, а также готова оказать им всестороннее содействие в завершении работы на российской территории и возвращении на родину.
При этом МИД напомнил, что за семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники.
«Украинские власти и их западные покровители … стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер. Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в ведомстве.
В связи с этим Москве стало очевидным, что деятельность группы ОБСЕ «не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования и ее продолжение нецелесообразно».
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.
Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер
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Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
«Панджшер перешел под контроль «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов. – Прим. ВЗГЛЯД)», – написал Карими в Twitter, передает РИА «Новости».
«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент. – Прим. ВЗГЛЯД) и Ахмад Масуд (лидер сил. – Прим. ВЗГЛЯД) бежали», – сообщил источник в полиции в Кабуле.
Между тем источник агентства во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан.
В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли более 300 боевиков движения «Талибан».
Захарова отреагировала на мысли Киева об отказе от Минских соглашений
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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина якобы «снялась с крючка» Минских соглашений.
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе», – процитировала Захарова в своем Telegram-канале советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.
«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет на крючке… Господин [Сергей] Лавров (глава МИД России – прим. ВЗГЛЯД), я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное», – процитировала официальный представитель МИД России Арестовича.
«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще – вас люблю ушами», – прокомментировала Захарова слова спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича.
Ранее в ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «...Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».
Днем ранее Арестович допустил возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия».
Напомним, в прошлую пятницу разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе. В прошлую среду в ДНР констатировали ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
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На Украине предложили переименовать украинский язык в «руський»
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину.
«У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: «руський» или «украинский». Не «российский», а «руський», – сказал Арестович, передает РИА «Новости».
По его словам, он также делает все возможное для переименования страны.
«Конечно, это все надо устанавливать на научной основе. И если всерьез этим заниматься, нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое. Это дело конституционного большинства (в парламенте), изменений конституции, это дело, возможно, референдума всенародного, но все равно туда идти нужно», – добавил он.
Ранее Арестович заявил, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.
В Раде предрекли энергетическую катастрофу на Украине
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Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, заявил экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш».
«На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен (54 рубля) за кубометр. У нас с вами (населения), пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей). Нам «Нафтогаз» держит (цену), все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», – приводит слова Кучеренко РИА «Новости».
По мнению парламентария, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.
При этом экс-министр по вопросам ЖКХ отметил, что ему непонятна идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США без участия России по вопросам сохранения украинского транзита после запуска «Северного потока – 2». «Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца», – подчеркнул Кучеренко.
Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.
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Космонавт поймал улетевшую в открытый космос деталь модуля «Наука»
Космонавт Петр Дубров смог поймать крышку разъема кабеля электропитания на модуле «Наука», которая улетела в открытый космос во время проведения работ за пределами МКС.
«Так, одна крышка улетела», – сказал Дубров при попытке убрать деталь в специальный бокс во время переговоров, которые транслируются на сайте Роскосмоса. Чуть позже космонавт доложил, что поймал улетевшую крышку и убрал ее в бокс, передает ТАСС.
Напомним, в 17.41 мск пятницы российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос для интеграции модуля «Наука» с МКС. Как ожидается, выход в открытый космос продлится 7 часов 5 минут. На вопрос специалиста Главной оперативной группы управления о самочувствии, российские космонавты ответили, что у них «все замечательно».
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС) 29 июля. Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах в модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены. О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
Лавров сказал, чего боится
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Глава МИД Сергей Лавров признался, что боится высоты, а также заметил, что в последнее время его никто не пугал.
«Вчера», – передает РИА «Новости» ответ Лаврова на марафоне российского общества «Знание» на вопрос, когда он в последний раз испытывал страх.
«Я был в Екатеринбурге, и встречу с общественностью, встречу с бизнесом, с бизнесменами, наши хозяева организовали в здании Русской медной компании, построенном британским архитектором. Одно из лучших вообще по архитектуре, высотное и ... я боюсь высоты, а меня подняли на двадцать какой-то этаж, причем в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я действительно боюсь, мне неприятно», – рассказал министр.
Он добавил, «честно об этом говорю, но вот так ... по крайней мере больше никто меня не пугал».
В здании штаб-квартиры РМК, спроектированной Норманом Фостером в Екатеринбурге, 15 этажей. Его необычный фасад напоминает структуру кристаллической решетки меди и повторяет ее цвет.
Ранее Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга.
Яценюк обвинил Россию в превращении ГТС Украины в металлолом
Россия намерена превратить газотранспортную систему Украины в металлолом и уже наполовину сделала это, выразил мнение бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн».
«Они (Россия) уже половину этого сделали», – приводит слова Яценюка РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что официальному Киеву нужно настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора касательно транзита российского газа. Третьей стороной, по мнению Яценюка, должна выступить Европа.
«А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», – пояснил свою позицию Яценюк.
Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями.. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.
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Украине предсказали поражение после шести часов войны с Россией
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Читатели болгарского издания «Факти» высказали мнение, что в случае начала войны с Россией Украина потерпит поражение за 6–12 часов.
Так читатели отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Ранее на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты «твердо поддерживают территориальную целостность Украины» и предлагают новую финансовую помощь в размере 60 млн долларов, передает РИА «Новости».
«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала [гипотетического] вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», – выразил уверенность Честен ционист.
«Видимо, они [в Киеве] считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию», – поддержал предыдущего комментатора Антитрол.
«Украина – не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство», – отметил mi6osp.
Накануне президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная.
Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны. «Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств», – подчеркнул Лавров.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
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Столтенберг призвал Россию раскрыть детали учений «Запад-2021»
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия должна предоставить данные о военных учениях «Запад-2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины.
Генсек считает, что Россия «должна вести себя предсказуемым образом». «Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения», – утверждает он, передает ТАСС.
Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут 10–16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.
Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.
В ЛНР назвали бесполезным пребывание миссии ОБСЕ на российской границе
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«Нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Так он оценил решение России не продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе России и территорий под фактическим контролем ЛНР и ДНР.
«Решение о допуске наблюдателей от ОБСЕ на российские автомобильные пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» было принято семь лет назад, еще до подписания Минских соглашений. Решение было связано с демонстрацией открытости процесса пересечения границы и доставки грузов в Донбасс», – отметил Родион Мирошник, представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
«Украинской стороне в свое время было предложено направить туда же своих представителей, которые просматривали бы «белые КамАЗы» – конвои, которые доставляли гуманитарные грузы в Донбасс. Украина откровенно игнорировала эти предложения, – отметил Мирошник. – Вместе с тем Киев игнорировал тот факт, что за все семь лет работы миссии ОБСЕ – а это очень продолжительный период – международные наблюдатели практически не зафиксировали никаких нарушений».
Но поскольку данные мониторинговой группы не учитывались украинской стороной ни при каких условиях, пребывание этой группы на границе выглядит бесполезным, полагает Мирошник. По его мнению, Россия гораздо раньше могла бы прекратить работу представителей миссии ОБСЕ на своих пунктах погранперехода. «Нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго», – добавил представитель ЛНР.
Мирошник полагает: Киев в любом случае и далее продолжил бы игнорировать данные от миссии ОБСЕ, особенно в свете поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. «Украинская сторона пытается представить дело так, будто Соединенные Штаты позволили Киеву не исполнять Минские соглашения – но так полагает лишь сама Украина, точнее, не самые умные ее представители», – указал собеседник.
В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Москва не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) «Гуково» и «Донецк» после его истечения 30 сентября. Поясним – эти МАПП, названные по именам городов Гуково и Донецк Ростовской области, расположены на границе России с территориями, которые находятся под контролем провозглашенных ЛНР и ДНР.
За семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, подчеркнула в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она также объяснила отказ Москвы продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на этих пропускных пунктах.
Запад и Украина не относились с должным уважением к данной инициативе России, констатировала Захарова. «Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Но, отметила Захарова, украинские власти и их западные покровители стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский комплекс мер. «Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в МИД.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в офисе Владимира Зеленского истолковали то, что на переговорах президентов США и Украины не обсуждалась тема Минских соглашений.
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Директор школы в Хабаровске решила уволиться после исполнения учительницей танца живота
Директор хабаровской школы Татьяна Строкова подала заявление об уходе после сообщений о проверке учреждений из-за танца живота от преподавателя на школьной линейке, пишут СМИ.
«Служебная проверка в отношении руководства учреждения продолжается. По состоянию на 2 сентября ею представлена объяснительная, а также написано заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября, которое не удовлетворено», – цитирует сообщение управления образования Хабаровска портал DVHAB.ru.
Там добавили, что решение об увольнении примут после встречи с коллективом школы и родителями, а также после завершения проверки. В самой школе комментировать ситуацию не стали.
Ранее в Сети появилась видеозапись фрагмента с торжественной линейки, посвященной Дню знаний, которая проходила в одной из школ Хабаровска. На нем девушка в откровенном наряде исполнила перед учениками танец живота. Пользователи оказались шокированы выступлением.
Оказалось, что перед учениками станцевала педагог дополнительного образования Юлия Марченко. Она объяснила свой поступок.
Глава «Нафтогаза»: «Северному потоку-2» не дадут работать
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Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что технически «Северный поток – 2» в ближайшие недели будет достроен, но газопроводу якобы не разрешат работать в коммерческом режиме.
«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
«То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК», – заявил Витренко в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению главы Нафтогаза, для сертификации оператор «Северного потока – 2» должен «доказать полное соответствие европейскому праву», что невозможно.
В ближайшее время, добавил Витренко, пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину.
Накануне председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме сообщил, что завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго. Днем ранее он заявил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне.
В конце августа в Газпроме заявляли о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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В Ростовской области учителя физкультуры обвинили в смерти школьника на уроке
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении учителя физкультуры одной из школ в Ростовской области после того, как 12-летний мальчик умер на его уроке, сообщил представитель СУСК России по региону.
«По данным следствия, 11 февраля 2021 года 12 летний мальчик, находясь на уроке физкультуры в спортивном зале одной из школ, расположенных в Верхнедонском районе, выполняя указание учителя принести гимнастический мат, зацепился за капроновый шнур волейбольной сетки, натянутой поперек зала, в результате чего упал и ударился головой о напольное покрытие. В связи с ухудшением самочувствия в этот же день вечером он был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе уточнили, что трагедия произошла из-за небрежности учителя, который не обеспечил безопасные условия пребывания детей на уроке, не подготовил спортзал перед его началом, а также не провел инструктаж по технике безопасности.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в ведомстве.
В феврале в карельской школе учителя отстранили от работы за жестокое обращение с детьми.
YouTube закрыл канал создателя «языковых рейдов» в Казахстане
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Канал организатора «языковых рейдов» в Казахстане Куата Ахметова заблокировали на YouTube, сообщил видеохостинг.
«Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз», – сообщил YouTube, передает РИА «Новости».
Напомним, Ахметов публиковал на YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке.
В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины «фашисты», «гастарбайтеры» и другие.
В конце августа правоохранительные органы Казахстана начали расследование уголовного дела о возбуждении национальной розни из-за размещения в Сети ролика о так называемых языковых рейдах.
МВД России запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет. МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку.
Ранее жительница Казахстана рассказала о травле со стороны «языковых патрулей».
Знакомые Ахметова сообщали в социальных сетях, что тот сейчас уехал из Казахстана и находится в Грузии.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сначала власти страны не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на действия русофобов.