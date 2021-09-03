Лукашенко счел «убожеством» игру белорусских футболистов Столтенберг призвал Россию раскрыть детали учений «Запад – 2021» 3 сентября 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия должна предоставить данные о военных учениях «Запад – 2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины. Генсек считает, что Россия «должна вести себя предсказуемым образом». «Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения», – утверждает он, передает ТАСС. Совместные стратегические учения «Запад – 2021» пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.

Захарова ответила на слова Столтенберга перефразированной цитатой Пушкина 1 сентября 2021, 07:40

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан. «Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец», – написала российский дипломат в своем Telegram-канале. До этого Столтенберг заявил, что произошедшее в Афганистане является последствиями неспособности политического руководства страны добиться мирного урегулирования, переход власти произошел вопреки «жертвам и вложениям» НАТО. Захарова сравнила слова Столтенберга про Афганистан с монологом из «Полицейской академии». Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США. 30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. Он также назвал приход талибов к власти в Афганистане «явным поражением Запада». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чемезов на марафоне «Новое знание» заявил о неуязвимости ракет «Кинжал» 1 сентября 2021, 17:56 На сегодняшний день в мире нет средств, которые могут противостоять российской гиперзвуковой ракете «Кинжал», заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе марафона «Новое знание». «Наши ракеты «Кинжал» <...> они, во первых, высокоточные – попадают в цель на дальнем расстоянии. Плюс очень высокая скорость – перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует», – цитирует Чемезова ТАСС. «Кинжал» – новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Сейчас гиперзвуковыми ракетами оснащена одна эскадрилья МиГ-31К в Южном военном округе. Второй федеральный просветительский марафон «Новое знание», приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество «Знание». На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Первый марафон «Новое знание» прошел в мае. Россия начала согласование проектов единой ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией 31 августа 2021, 16:05 Текст: Евгения Шестак

Россия согласовывает проекты создания единой системы противовоздушной обороны (ПВО) с Киргизией, Казахстаном и Арменией, заявил заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов. «Соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное 27 апреля 2021 года, проходит процедуру ратификации», – цитирует ТАСС Грехова. По его словам, в настоящее время процедуру внутригосударственного согласования проходит проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО России и Киргизии. Отмечается, что после завершения данной работы проект соглашения будет представлен для подписания министрам обороны двух стран. Также генерал-полковник отметил, что продолжается работа по практической реализации соглашений между Россией, Арменией и Казахстаном. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал стратегический союз Армении и России, а также членство Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) важнейшими гарантиями безопасности республики. Шойгу допустил использование гиперзвуковых технологий в гражданской сфере 2 сентября 2021, 18:45

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Технологии гиперзвука могут быть применены в гражданской сфере, они позволят существенно ускорить перелеты, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Сделать материал, который сможет сохранить эту [гиперзвуковую] ракету при температуре 2 тыс. и выше градусов [Цельсия], – это сложно. Но он сейчас сделан. Следом, наверное, можно ждать, когда появятся летательные аппараты со скоростями 6-7 Махов. И тогда эти материалы будут применимы уже в гражданской сфере. Тогда мы сможем – 45 минут – и мы в Петропавловске-Камчатском», – заявил министр. Ролик с выступлением главы Минобороны опубликован в телеграм-канале «Пул №3». В России занимаются увеличением дальности гиперзвукового оружия, отметил Шойгу. Ранее Минобороны подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал» с Конструкторским бюро машиностроения (КБМ). Минск отказался отправлять своего посла в США из-за санкций 2 сентября 2021, 18:52 Текст: Вера Басилая

Белоруссия подобрала кандидатуру посла в США, но не будет направлять его в Вашингтон в связи с санкционными действиями, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. «Отношения с США, как и с любым другим государством для нас всегда актуальны. Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в Соединенные Штаты Америки. Более того, я хочу сказать, что у нас есть эта кандидатура. Но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси», – цитирует ТАСС Макея. Ранее посольство США в Белоруссии сократило штат сотрудников по требованию Минска. Напомним, МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек в ответ на введение Вашингтоном санкций. В Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Санкции США против Белоруссии затрагивают бизнесменов, приближенных к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также 15 контролируемых ими компаний, сообщили в Белом доме. Ограничения затронули 23 физических лица и 21 организацию. Ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома. США призвали союзников избегать крупных оборонных сделок с Россией 2 сентября 2021, 03:58 Текст: Антон Антонов

Госдеп прокомментировал соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией. В Госдепе заявили, что «продолжают призывать партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором». Вашингтон напомнил, что в США принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который позволяет вводить санкции за закупки российских вооружений. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве заверили, что между США и Саудовской Аравией продолжает сохраняться «близкое и прочное партнерство в области безопасности». Вашингтон «поддерживает регулярный диалог» с Эр-Риядом «в развитие обязательства оказывать содействие обеспечению обороны королевства», передает РИА «Новости». Саудовская Аравия и Россия заключили соглашение о военном сотрудничестве. на прошлой неделе. Документ был подписан заместителем министра обороны России Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом. Тем временем президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400. Лукашенко заявил о возможной поставке С-400 в Белоруссию 1 сентября 2021, 12:28

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Россия в ближайшее время поставит Минску «десятки» самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», – цитирует Лукашенко БелТА. По его словам, планируются поставки «самого современного оборудования». В случае если Белоруссия заметит необходимость в чем-то еще в ходе учений, то закупит это у России. Также Лукашенко отметил, что страны планируют подписать союзные программы в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства. «Если мы договоримся окончательно с президентом России [Владимиром Путиным] 9 сентября (на 9 сентября намечены переговоры двух лидеров – прим. ВЗГЛЯД), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», – пояснил белорусский лидер. Минск озвучил главный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии 2 сентября 2021, 19:12 Текст: Вера Басилая

Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил глава белорусского МИД Белоруссии Владимир Макей. «На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ», – передает ТАСС слова Макея. Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Поляки предложили руководству страны поучиться у Лукашенко 2 сентября 2021, 14:54 Текст: Алина Назарова

Читатели польского издания Gazeta.pl, комментируя закупку Белоруссией российского вооружения, выразили недоумение, что Варшаве приходится приобретать оружие у США намного дороже. «Раз Европа с ним разговаривать не хочет, он разговаривает с Путиным, а в перспективе наверняка начнет и с Китаем. Кого это может удивлять? Если он договорится с талибами, вот тогда на границе станет на самом деле весело. Возможно, кто-то не заметил, но мир уже стал многополярным», – отметил пользователь element_antykapitalistyczny. «Как он это делает? Наши руководители покупают оружие у янки, платя больше, чем другие, а Лукашенко получает оружие от Путина практически даром! Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?» – возмутился herr7, передает РИА «Новости». «Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно, а американцы не предоставляют своим вассалам исходные коды программного обеспечения, чтобы иметь возможность в любой момент отключить электронику», – подчеркнул el. commendante. «По крайней мере, он заплатит большие деньги за это оборудование, в то время как посредственные американцы бросили в панике вооружения на 85 миллиардов долларов», – подытожили читатели. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Он также отметил, что если во время совместных стратегических учений «Запад – 2021» станет понятно, что Минску нужно еще какое-то вооружение, оно также будет закуплено у Москвы. Захарова посоветовала США подтянуть «основополагающие вещи» в военном деле 2 сентября 2021, 18:59

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенным Штатам вместо обучения Украины военному ремеслу следует самим работать над основополагающими вещами в этой сфере, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. «Тем, кто с натовской стороны что-то там пытается Киеву показать и научить, неплохо было бы научиться самим. Мы их навыки наблюдали сейчас в Афганистане», – цитирует Захарову РИА «Новости». Так она отреагировала на проведение шести совместных учений в 2021 году на Украине с участием стран НАТО. «С тем, что они там устроили, стыдно кому бы то ни было предлагать содействие и помощь в обучении <...> самим нужно отработать основополагающие вещи», – заключила дипломат. В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан». Россия решила провести военную инспекцию в Финляндии 1 сентября 2021, 09:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Представители России проводят в среду инспекцию военного объекта в Финляндии в рамках Венского документа ОБСЕ 2011 года, сообщают Силы обороны Финляндии. «В соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года Россия проводит инспекцию с целью повышения доверия и безопасности во время визита в воздушное командование Карелии (подразделение финских ВВС) 1 сентября. Группа оценки состоит из трех человек, и они имеют дипломатический статус», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Уточняется, что цель визита – установить, соответствует ли ежегодный отчет Финляндии по обмену военной информацией о воздушном командовании Карелии на основе Венского договора 2011 года с информацией, которую сейчас получит группа оценки. Визит принимает руководитель данного военного подразделения – полковник Аки Пуустинен. Визит будет проводиться в соответствии с общими мерами предосторожности в отношении COVID-19 правительства Финляндии и финских сил обороны и в некоторой степени с рекомендациями по COVID-19 в отношении международной деятельности финских военных, уточняется в сообщении. Ранее МИД отверг предложение Запада о модернизации Венского документа. Лукашенко назвал «позорным» уход США из Афганистана 1 сентября 2021, 12:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в Афганистане потерпели фиаско, им фактически пришлось позорно бежать из этой страны. «Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство», – передает БелТА слова Лукашенко. В то же время Президент отметил, что глобальные выводы из событий в Афганистане делать рано, ведь американцы могут играть вдолгую. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Литва отказала Белоруссии в помощи по делу о геноциде в годы войны 1 сентября 2021, 10:12 Текст: Евгения Шестак

Генеральная прокуратура Литвы отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии. «Таким образом, Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия», – сообщается на сайте надзорного ведомства республики. Уточняется, в поручении литовской стороне Белоруссия объяснила, что «следствие направлено на установление фактов совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе ВОВ и послевоенный период на территории БССР действий по уничтожению советских граждан, в том числе белорусов и представителей других национальностей». В поручении было сказано, что с 1941 по 1944 год «в целенаправленном истреблении с особой жестокостью населения БССР» участвовали добровольцы литовских коллаборационистских формирований под руководством службы германского рейха. Так, Белоруссия обратилась с просьбой допросить проживающих в Литве уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца «Минского мясника» (проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей) Валдаса Адамкуса, бывшего президента Литвы. Однако, как отмечается, Генпрокуратура Литвы, «игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года», сообщила об отказе принять поручение к исполнению. Причиной литовская стана указала возможное нанесение вреда их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан. Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии. ФСВТС рассказала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate 3 сентября 2021, 08:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Иностранных заявок на истребитель Checkmate пока не поступило, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «Нет», – передает РИА «Новости» ответ Шугаева на соответствующий вопрос. Он расссказал также, что не видит препятствий для поставок в Белоруссию российских зенитных ракетных систем С-400. « <...> Белоруссия для нас является стратегическим партнером, мы живем в одном Союзном государстве. Коль скоро С-400 - это система, которая предназначена в том числе для экспорта, конечно, логично будет при прочих равных удовлетворить и потребности Белоруссии в этой системе. Не вижу на сегодняшний момент для этого ни препятствий, ни ограничений», – передает ТАСС слова Шугаева. Ранее Шугаев заявил, что Checkmate будет на 100% востребован на международном рынке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британия подготовила план по выводу ядерных подлодок из Шотландии 2 сентября 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Великобритания подготовила план действий по переводу своих ядерных подводных лодок с баз в Шотландии на случай, если автономия выйдет из состава королевства, сообщили СМИ. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с вопросом источники, один из возможных вариантов предусматривает отправку лодок на базу Девонпорт рядом с городом Плимут. Как отмечает FT со ссылкой на анализ Королевского объединенного института оборонных исследований от 2014 года, такой шаг может обойтись в 3-4 млрд фунтов, передает РИА «Новости». Второй вариант действий предусматривает отправку подлодок на базы в США или Франции. Такое решение, сообщили источники, стало бы наименее затратным для казны, однако оно может негативно сказаться на оборонном суверенитете. В рамках третьего варианта Великобритания рассматривает долгосрочную аренду нынешних баз королевских ВМС в шотландских Фаслейне и Кулпорте, в таком случае королевство вступит с Шотландией в переговоры о наделении баз статусом британских заморских территорий. Такой вариант, по мнению некоторых представителей правительства, был бы наиболее реалистичным, пишет издание. Однако Шотландская национальная партия выступает за вывод ядерного арсенала с территории региона в случае получения независимости. Мепжду тем, как пишет газета, в министерстве обороны заявили, что не планируют перемещать ядерный арсенал из Шотландии. Ранее в Британии командира подлодки уволили после карантинной вечеринки.