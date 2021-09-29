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Путин сообщил о 30 заболевших коронавирусом в его окружении
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Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация.
«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», – сказал Путин, передает ТАСС.
Так, по словам главы государства, среди заболевших оказался адъютант, с которым он работал с утра до вечера. «Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел», – сказал Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, провожая его на крыльце своей резиденции.
В свою очередь Эрдоган рассказал российскому лидеру, что уже ревакцинировался от коронавируса, передает РИА «Новости».
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа
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Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом.
«Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента.
«Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он.
О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу.
Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».
Москва заявила о дискриминационных ограничениях на сессии ПАСЕ
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МИД назвал дискриминационными ограничения на въезд и пребывание делегации России на сессии ПАСЕ из-за вакцины «Спутник V».
В российском дипведомстве сообщили, что «всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».
«Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный», – считают в российском МИД.
Собеседник агентства подчеркнул, что «это касается и наших представителей, прибывающих в Страсбург для участия в мероприятиях Совета Европы, включая его Парламентскую ассамблею».
«Процедура получения разрешения на въезд для них чрезвычайно сложна. Им позволяется передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний. Выход в город запрещен», – отметили в МИД. «Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран», – подчеркнули в МИД.
В МИД подтвердили, что ограничения связаны с тем, «что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства».
«Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве», – подчеркнули в МИД.
Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции.
Эрдоган назвал Путина «дорогим другом»
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Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом.
«Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС.
Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган.
Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его.
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
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В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, сообщает канцелярия турецкого лидера.
«Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», – сообщили в администрации Эрдогана, передает ТАСС.
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Эрдогана его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Также в состав делегации входит глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА «Новости».
Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов.
Раскрыт секрет невосприимчивости людей к COVID-19
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Журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него.
Ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку, передает РИА «Новости».
Эксперты считают, что такая модификация позволяет OAS1 «искать» вторгающийся вирус и «бить тревогу». Также, по их мнению, пациенты с «плохой» формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена.
Эксперты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов.
Ранее ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции.
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Кремль: Путин и Эрдоган не будут обсуждать Крым
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не будут обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «эта тема обычно не обсуждается», и «в плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего», передает ТАСС.
«Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», – заключил он.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает.
Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, так как страна не признает присоединение полуострова к России.
Песков тогда заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Между тем в турецких СМИ предположили, что заявление Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам.
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В ООН высказали ожидания от встречи Путина и Эрдогана
ООН надеется, что переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Сочи 29 сентября помогут политическому процессу в Сирии, заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по арабской республике Гейр Педерсен.
«Я надеюсь, что получит развитие <...> прекращение огня по всей стране. На основании этого мы начнем продвигаться в политическом процессе», – цитирует ТАСС Педерсена.
Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.
Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов.
Песков назвал чушью заявления о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью заявления о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял в 2019 году на встрече в Осаке с Дональдом Трампом, зная, что тот боится микробов.
«Это полная чушь», – сказал РИА «Новости» Песков.
Так он прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, которая привела в своей книге слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, сказанные ей про встречу двух президентов в Осаке в 2019 году. Хилл предположила, что Путин, несколько раз кашлявший на переговорах, якобы «пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».
Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку»
Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи поблагодарил его за позицию по строительству «Турецкого потока».
«В полном объеме запущен и работает «Турецкий поток» – газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. Сейчас, когда мы наблюдает достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», – сказал глава российского государства.
Президент также указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его, передает ТАСС.
Кроме того, Путин отметил успешное сотрудничество России с Турцией по ситуации в Сирии и Ливии. «На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии», – сказал он.
По словам главы государства, ведомства России и Турции научились находить компромиссы, выгодные обеим странам. «Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», – сказал Путин.
Он также отметил активную и продуктивную работу центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. «Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», – считает российский лидер.
Завершая приветственное слово, Путин отметил, что вопросов для обсуждения «очень много», и подчеркнул, что рад видеть Эрдогана в России. «По телефону всего не обсудишь, добро пожаловать», – резюмировал президент.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Кремль анонсировал выход Путина из режима самоизоляции
Президент Владимир Путин, который в среду личную проведет встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. что касается выхода из режима (самоизоляции) - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, означает ли встреча с Эрдоганом, что Путин вышел из самоизоляции.
По его словам, Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи сначала поговорят один на один, затем последует рабочий завтрак.
Напомним, 14 сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении, то есть две недели уже истекли. Президент рассказал, что титр антител к COVID-19 у него остаются высокими, он выразил надежду, что вакцина «Спутник V» покажет «реально в жизни» свою высокую эффективность.
В России выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 22 430 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 430 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3004, Санкт-Петербурге – 1933, Московской области – 1223.
Всего в стране выявили 7 487 138 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 653 941 человек, из них 18 456 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 857 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 206 388 человек.
Накануне, 27 сентября, в России выявили 21 559 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 871.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершилась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«Переговоры президентов в Сочи завершились», – приводит ТАСС сообщение администрации Эрдогана.
Беседа российского и турецкого лидеров проходила в закрытом для прессы режиме и продлилась в 2 часа 45 минут. После переговоров Путин вышел проводить Эрдогана на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях заражения коронавирусом в окружении главы российского государства. По словам Путина, он не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител.
«У меня титры высокие, мне, слава богу, повезло», – сказал он.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером.
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Минздрав предложил ввозить в Россию незарегистрированные вакцины
В Россию могут начать ввозить не зарегистрированные в стране вакцины и лекарства для клиник-участников Московского международного медицинского кластера (МММК), с соответствующей инициативой выступили в Минздраве. Изменения могут коснуться и вакцин от коронавируса, пишут СМИ.
Минздрав разработал поправки к законодательству, благодаря которым у Росздравнадзора появятся необходимые для указанного процесса полномочия, передает «Коммерсант».
В 2015 году правительство Москвы создало на территории «Сколково» кластер для развития медицинского бизнеса с особым правовым режимом, на его территории признается разрешительная документация на медицинскую деятельность, лекарства, медизделия и медицинские технологии, выданные в государствах ОЭСР, наравне с российскими.
В данный момент на территории кластера работают два корпуса израильской клиники «Хадасса», в перспективе пациентов начнут принимать французский реабилитационный центр и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.
Однако некоторые правовые вопросы, касающиеся работы кластера, все эти годы оставались неурегулированными – наиболее важным из них является вопрос ввоза в Россию не прошедших российскую регистрацию препаратов.
При этом власти города пытались уладить эту проблему и обеспечить участникам кластера обещанные преференции. В августе 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение доработать предложенный Минздравом пакет поправок.
Нынешняя версия этого документа предполагает внесение поправок в два федеральных закона – «Об обращении лекарственных средств» и «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты России». По ним предусматривается издание правительством отдельного подзаконного акта, регламентирующего процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов Росздравнадзором. Эта процедура ввоза предусмотрена одним из положений решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования», но она не могла быть реализована без национального нормативного акта России на этот счет.
Кроме установления необходимости выпуска документа, пакет поправок также вводит для фонда МММК и его инвесторов ряд новых обязанностей, связанных с обращением незарегистрированных препаратов на территории кластера.
Также клиники-участники должны будут уведомлять фонд о всех побочных и нежелательных эффектах от приема иностранных лекарств у пациентов, а фонд, в свою очередь, будет обязан вести учет этих данных. Также фонд сможет проводить проверку качества завозимых препаратов в лабораториях России или ОЭСР.
Отмечается, что возможность ввозить в Россию незарегистрированные препараты важна для дальнейшего развития кластера, однако речь вряд ли пойдет о больших в масштабах страны партиях препаратов.
Вместе с тем в перспективе клиники-участники смогут распространять в России зарубежные вакцины от коронавируса – и спрос на них может оказаться большим, особенно в случае дальнейших сложностей с признанием вакцины «Спутник V» за рубежом, но пока неясно, когда зарубежные производители вакцин будут заинтересованы в таких поставках и продажах своего продукта в розницу в России.
Напомним, в январе в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что частные клиники России не смогут использовать не прошедшие государственную регистрацию вакцины от коронавируса, в том числе американской компании Pfizer.
Между тем ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» для экстренного применения.
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Путин поздравил Берлускони с юбилеем
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил бывшего председателя Совета министров Италии, главу партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони с 85-летием, передает пресс-служба Кремля.
Путин отметил большой личный вклад Берлускони в развитие российско-итальянских отношений, пожелал ему крепкого здоровья и благополучия, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее глава государства также направил Сильвио Берлускони поздравительную телеграмму по случаю Дня рождения.
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане.
В июле 2019 года Владимир Путин посетил Италию с официальным визитом. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.
Позднее Берлускони рассказал о дружеской встрече с Путиным.
Гузеева заболела коронавирусом
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которую ранее госпитализировали в Коммунарку, сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.
«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», – написала Гузеева в Instagram.
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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гузееву госпитализировали в Коммунарку. При этом источник в медицинских кругах сообщил, что врачи не подтвердили коронавирусную инфекцию у Гузеевой.