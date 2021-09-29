Путин сообщил о 30 заболевших коронавирусом в его окружении

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация.

«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», – сказал Путин, передает ТАСС.

Так, по словам главы государства, среди заболевших оказался адъютант, с которым он работал с утра до вечера. «Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел», – сказал Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, провожая его на крыльце своей резиденции.

В свою очередь Эрдоган рассказал российскому лидеру, что уже ревакцинировался от коронавируса, передает РИА «Новости».

В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.