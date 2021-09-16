Путин сообщил о десятках заболевших коронавирусом в его окружении

Песков рассказал о здоровье Путина

Ушедший на самоизоляцию президент Владимир Путин чувствует себя прекрасно, он абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, вакцина «Спутник V» работает эффективно. «Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», – сказал Песков, передает «Интерфакс».

«У президента по-прежнему высокий титр антител – это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идут ли разговоры о ревакцинации президента с учетом его самоизоляции из-за ряда заболевших коронавирусом в его окружении.

Он также указал, что уход на самоизоляцию ничего не меняет в работе президента. «Это (самоизоляция) никоим образом не приводит к сужению его круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика (в удаленном формате). По сути это ничего не меняет», – сказал Песков.

Кроме того, он указал, что Путин, уйдя на самоизоляцию, делает необходимые тесты. «Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Также, отвечая на вопрос, пользуется ли Путин программой «Социальный мониторинг» во время самоизоляции, он отметил, что глава государства не пользуется им. «Мы неоднократно об этом говорили. Конечно же, режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривают возможности и, главное, необходимости участия в таких программах», – добавил Песков.

Сам Песков сообщил, что не ушел на самоизоляцию после решения президента изолироваться, поскольку сам не был «контактным».

Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России. «Сегодня же, в том числе и в рамках подготовки к обсуждениям по линии ОДКБ, ШОС президент планирует в середине дня провести совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции», – сказал он.

Кроме того, Песков сообщил, что Путин поздравил Медведева с днем рождения во вторник по телефону. «Президент поздравил вчера Дмитрия Анатольевича с днем рождения, он звонил ему по телефону», – сказал Песков, отвечая на вопрос, поздравлял ли Путин своего коллегу и как, с учетом того, что президент соблюдает самоизоляцию.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.