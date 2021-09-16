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Путин сообщил о десятках заболевших коронавирусом в его окружении
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Президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
«Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два – несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
Россия созвала заседание ГА из-за условий пропуска в штаб-квартиру ООН
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Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.
«Ввиду чувствительности этого вопроса для каждой страны-члена мы требуем проведения срочного заседания Генассамблеи 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию», – приводит РИА «Новости» текст письменного заявления дипломата, которое было разослано странам-членам ООН, а также генсеку организации и председателю сессии ГА ООН.
«Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», – говорится в письме.
«Россия придает большое значение необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Тем не менее, мы выступаем решительно против того, чтобы в зал Генассамблеи пускали только людей с доказательством вакцинации. Это явно дискриминационная мера и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», – говорится в письме.
Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее».
Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН.
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В Израиле от COVID умер выступавший против прививок активист
Израильский активист Хай Шулиан, который выступал против вакцинации и ношения масок, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал.
По сообщению СМИ, активист скончался ранее на этой неделе, телеканал показал кадры, на которых активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус, передает РИА «Новости».
«Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций», – говорит он.
Сестра активиста рассказала, вся семья, кроме Хай Шулиана, вакцинировалась от коронавируса.
«Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал», – сказала в интервью телеканалу сестра активиста.
По ее словам, активист умер смертью «самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака».
В августе минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.
По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7,2 тыс. смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217,1 тыс. случаев болезни и 663 смерти.
СМИ: Перебежчик из Китая предупредил США о COVID за месяц до первой вспышки
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Китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн, живущий в США, сообщил американским спецслужбам о распространении COVID-19 еще в ноябре 2019 года – более чем за месяц до того, как в КНР официально признали, что произошла первая вспышка заболевания, сообщают американские СМИ.
Издание The New York Post пишет со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» (What Really Happened in Wuhan), что Цзиншэн якобы впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года, и предупредил о нем американского политика, связанного с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также китайскую правозащитницу Даймон Лю (вместе с ее мужем, экс-агентом ЦРУ Робертом Сюттингером).
При этом он отмечает, что в США не были обеспокоены этими сообщениями, потому Цзиншэн попытался найти более подробную информацию. Правозащитник предполагает, что никто не верил, будто власти какой-либо страны будут скрывать информацию о вспышке болезни.
Цзиншэн не стал уточнять, какому именно политику он рассказал о коронавирусе, однако уточнил, что у того было достаточно влияния, чтобы «достучаться» до Трампа.
Даймон Лю сообщила в свою очередь, что после разговора с Цзиншэнем решила передать заместителю советника Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру записку с соответствующей информацией, однако в итоге отказалась от этой идеи, так как до конца не могла поверить в слова 70-летнего правозащитника. Она призналась, что считала коронавирус не опаснее атипичной пневмонии.
Экс-сотрудник Госдепартамента Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием первой вспышки COVID в Ухане, заявил, что в конце 2019 года правительство США все же имело некоторую важную информацию о болезни, но никто не мог сопоставить все факты. При этом он сравнил ситуацию с сообщением Цзиншэня с тем, как если бы в свое время получилось предотвратить события 11 сентября.
Вэй Цзиншэн перебрался в США в 1997 году, что привело к крупному скандалу. Он провел 18 лет в китайских тюрьмах за несогласие с правящим режимом.
Между тем в Китае вновь произошла вспышка коронавируса.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.
Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Путин обратился к россиянам накануне выборов
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Выборы в Госдуму – важнейшее событие в жизни страны и общества, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин.
«Дорогие друзья! В ближайшие дни – 17-го, 18-го и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», – говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля.
«Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека. А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны. Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой – судьбы миллионов людей», – обратил внимание президент.
«Обновленная Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», – подчеркнул российский лидер.
«Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», – отметил глава государства.
«Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», – призвал российский лидер.
Во вторник президент Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы.
Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» для экстренного применения
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Одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя, сообщил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.
«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины «Спутника V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», – приводит слова замглавы РАНО РИА «Новости».
«[Производителем российской вакцины «Спутник V»] должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция... Процесс [одобрения вакцины для экстренного применения] приостановлен до того, как это произойдет», – добавил замдиректора Панамериканской организации здравоохранения.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».
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Власти США оказались не уверены в эффективности ревакцинации
Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не могут с уверенностью сказать, верны ли выводы относительно необходимости проведения ревакцинации в Соединенных Штатах, свидетельствует отчет на сайте регулирующего органа.
В отчете констатируется, что есть свидетельства в пользу того, что защита, которую дают вакцины от коронавируса, со временем ослабевает. Есть также исследования, которые это не подтверждают. В управлении отмечают, что, согласно имеющимся данным, разрешенные к применению в США вакцины «по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания и смерти», передает ТАСС.
«Есть много потенциально имеющих отношение к этому исследований, но управление не проводило независимых оценок или проверок исходных данных или сделанных выводов», – отмечается в документе.
В отчете прокомментировали публикации, согласно которым результаты некоторых исследований свидетельствуют о пользе применения третьих (бустерных) доз вакцины от нового коронавируса. В управлении отметили, что есть различные факторы, которые могут «сказаться на их достоверности». «Из-за этой необъективности некоторые исследования могут быть более надежными нежели другие», – констатировали сотрудники регулирующего органа. В нем подчеркнули, что, вероятно, «точнее всего отражают эффективность вакцин для населения США» те исследования, которые проводятся в стране.
Специалисты управления, как ожидается, на этой неделе проголосуют по вопросу об одобрении к широкому применению бустерных доз вакцины от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.
Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило в августе, что американские специалисты с 20 сентября, как ожидается, начнут широко применять бустерные дозы вакцины от нового коронавируса.
Ранее стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В прошлую среду в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В прошлый понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении COVID-19. Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума с мая
Суточный прирост новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в Турции в среду превысил 28 тыс. случаев, второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая, сообщило министерство здравоохранения страны.
«Сегодня сделано 341004 теста, выявлено 28224 новых случая COVID-19, умерли 248 человек», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В июле власти Турции допустили закрытие страны для туристов из-за нового штамма коронавируса «дельта». В начале июля в Турции впервые выявили случаи заражения «дельтой плюс». Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня.
Напомним, Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун из-за коронавируса. В мае бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.
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Путин обсудил с Совбезом участие России в ряде международных организаций
Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) деятельность России в ряде международных организаций, в том числе на фоне ситуации в Афганистане.
«Мы обсудим сегодня наше участие в работе некоторых международных организаций, которые, безусловно, представляют для нас особый интерес, имея в виду, что это связано с ключевыми направлениями нашей внешней политики, решением вопросов в сфере безопасности, особенно в свете текущих событий на Востоке, в частности, конечно, в Афганистане», – передает слова главы государства ТАСС.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Напомним, США 30 августазавершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагонобъявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан*» (запрещено в России)объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы ужевыявили «подозрительных» лиц.
Попова рассказала о течении COVID при штамме «дельта»
Штамм «дельта» быстрее распространяется, но не вызывает очень тяжелых заболеваний, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что «преимущество» штамма в том, что он «не вызывает очень тяжелых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, еще и поэтому надо привиться и носить маску», передает РИА «Новости».
По ее словам, очевидно, что коронавирус останется с нами надолго, скорее всего, он будет искать свою нишу и останется навсегда.
Она также отметила, что на данный момент в России «больше 95% всех выявляемых (вариантов) новой коронавирусной инфекции – «дельта» штамм, также как в значительной части стран мира».
При этом стоит опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса, «потому что никто в мире не знает, как эти оба вируса будут действовать в человеческой популяции», мы знаем лишь, как они действуют «в модельной среде – на животных, в лаборатории, плохо совместно взаимодействуют, сразу говорю и такой риск есть». Она отметила, что единственный способ избежать этого – привиться.
Попова также добавила, что необходимо «ревакцинироваться, нужно вакцинироваться, другого выхода у нас сегодня нет».
«У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что еще месяц-два – и будет больше», – сказала она.
Ранее были названы сроки начала четвертой волны коронавируса в России.
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Политолог: Представленные правительству предложения ЕР связаны с реальными запросами населения
«Сам факт, что Владимир Путин пригласил на правительственное совещание руководителей «Единой России» показывает: глава государства высоко ценит работу партии власти по улучшению жизни граждан», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидеры единороссов приняли участие в совещании президента с кабинетом министров.
«ЕР тщательно занимается сбором наказов от населения, внимательно их анализирует. Народная программа партии составлена как раз из этих наказов, касающихся нужд и требований россиян», – напомнил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он также отметил оперативность, с которой в министерствах и ведомствах реагируют на инициативы партии власти.
«В кабинете министров также высоко ценят предложения, которые выдвигает партия. Они рассматриваются как очень важные, актуальные, поскольку очевидно, что они связаны с реальными запросами населения по всем сферам», – подчеркнул эксперт. В отличие от единороссов, посетовал аналитик, «другие партии зачастую выступают с призывами, которые носят неконструктивный характер».
Во вторник руководство «Единой России» по приглашению Владимира Путина приняло участие в совещании с правительством. В ходе мероприятия глава государства напомнил, что в его послании Федеральному собранию и в ходе съезда ЕР был намечен целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны.
Речь идет, в частности, о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы ЕР – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с избирателями в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии».
После выборов народная программа будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил на совещании первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Как отмечается на сайте партии, народная программа состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого гражданина страны. Как сообщал Турчак ранее, всего для народной программы партии было собрано более двух миллионов «наказов» по всей стране.
В среду состоялось заседание штаба по газификации, в котором приняли участие зампред правительств Александр Новак и Турчак. По словам Турчака, «Единая Россия» и правительство сумели обеспечить ускоренную социальную газификацию. Как говорится на сайте ЕР, реализация закона, разработанного депутатами от партии, позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и техническим присоединением.
В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 841 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1838, Санкт-Петербурге – 1609, Московской области – 790.
Всего в стране выявили 7 194 926 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 435 072 человек, из них 17 039 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксированы 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 195 041 человек.
Накануне, 14 сентября, в России выявили 17 837 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1004.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
От последствий заражения коронавирусом умер каждый 500-й житель США
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Почти каждый 500-й житель Соединенных Штатов умер из-за последствий заражения новым коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса и сведения о численности населения США, которую приводит телекомпания CNN.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, к вечеру среды в США было зафиксировано в общей сложности 666525 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Согласно официальной статистике, которую приводит телекомпания CNN, численность населения США по состоянию на апрель 2020 года составляла 331,4 млн человек. Таким образом, от последствий COVID-19 умер почти каждый 500-й житель страны. Как в свою очередь подсчитала The Washington Post, примерно четверть от общего числа жертв коронавируса в США составляют люди в возрасте от 85 лет, передает ТАСС.
По сведениям упомянутого Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 41,5 млн случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм «дельта».
В прошлую среду в Минздраве США сообщали, что новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В прошлый понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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«Спутник V» показал эффективность в 97,2% в Белоруссии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» продемонстрировала эффективность против коронавируса 97,2% и высокий профиль безопасности в Белоруссии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В РФПИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения Белоруссии сообщили что эффективность российской вакцины против коронавируса в республике составила 97,2%, передает РИА «Новости».
Там также рассказали, что оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили вакцину с января по июль 2021 года.
«Данные минздрава также подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V» в Белоруссии: отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации; отсутствуют случаи смерти, связанные с вакцинацией», – добавили в РФПИ.
Напомним, в июне Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19.
До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».
Также была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в республике.
Песков рассказал о здоровье Путина
Ушедший на самоизоляцию президент Владимир Путин чувствует себя прекрасно, он абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, вакцина «Спутник V» работает эффективно. «Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», – сказал Песков, передает «Интерфакс».
«У президента по-прежнему высокий титр антител – это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идут ли разговоры о ревакцинации президента с учетом его самоизоляции из-за ряда заболевших коронавирусом в его окружении.
Он также указал, что уход на самоизоляцию ничего не меняет в работе президента. «Это (самоизоляция) никоим образом не приводит к сужению его круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика (в удаленном формате). По сути это ничего не меняет», – сказал Песков.
Кроме того, он указал, что Путин, уйдя на самоизоляцию, делает необходимые тесты. «Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Также, отвечая на вопрос, пользуется ли Путин программой «Социальный мониторинг» во время самоизоляции, он отметил, что глава государства не пользуется им. «Мы неоднократно об этом говорили. Конечно же, режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривают возможности и, главное, необходимости участия в таких программах», – добавил Песков.
Сам Песков сообщил, что не ушел на самоизоляцию после решения президента изолироваться, поскольку сам не был «контактным».
Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России. «Сегодня же, в том числе и в рамках подготовки к обсуждениям по линии ОДКБ, ШОС президент планирует в середине дня провести совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции», – сказал он.
Кроме того, Песков сообщил, что Путин поздравил Медведева с днем рождения во вторник по телефону. «Президент поздравил вчера Дмитрия Анатольевича с днем рождения, он звонил ему по телефону», – сказал Песков, отвечая на вопрос, поздравлял ли Путин своего коллегу и как, с учетом того, что президент соблюдает самоизоляцию.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
«Спутник Лайт» одобрили в Иране
В Иране одобрили однокомпонентную российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» министерством здравоохранения Исламской Республики Иран», – цитирует сообщение фонда ТАСС.
Ранее исследование «Спутник Лайт» в Аргентине, опубликованное в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемом ведущим медицинским журналом Lancet, показало эффективность в 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.