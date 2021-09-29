Эксперт оценил уровень развития гиперзвуковых технологий в КНДР

«Испытания гиперзвуковой ракеты говорят о том, что КНДР – далеко не отсталая страна. В сфере ракетных технологий она находится на уровне США и Китая, отставая лишь от России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя прошедшие накануне первые в КНДР испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

«Хвасон-8» представляет собой некий аналог российской ракеты «Авангард». Ее гиперзвуковая боевая часть базируется на межконтинентальной баллистической ракете. Главная задача ракеты – преодоление американской ПРО», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

«Хвасон-8» на данном этапе предназначена для ударов по наземным целям. Сам факт создания подобного гиперзвукового блока говорит о том, что недалеко то время, когда КНДР сможет создать и противокарабельные ракеты, с которыми США не смогут бороться», – добавил собеседник.

По словам эксперта, «для КНДР это жизненно важно, так как по мере создания мощной ПРО США обычные боевые блоки тех ракет, которыми располагает КНДР, могут быть уничтожены, а значит ядерный потенциал сдерживания страны будет нейтрализован». «Если же у них появится такие гиперзвуковые маневрирующие блоки, то американская ПРО станет малоэффективной против них», – пояснил Сивков.

«Создание гиперзвукового оружия станет основой для обеспечения надежной национальной обороны Северной Кореи. Также это говорит о том, что КНДР – далеко не отсталая страна, – подчеркивает эксперт. – Она находится на передовых рубежах фундаментальной науки. Она в сфере развития ракетных технологий обошла всю Европу и большинство стран мира и находится сейчас на уровне США и Китая, отставая лишь от России».

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 28 сентября впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Об этом сообщило издание Rodong Sinmun.

По имеющимся у него сведениям, испытания прошли на одном из полигонов на севере КНДР в провинции Чагандо. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Как отмечает издание, военные КНДР также убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы.

Информации о том, какое расстояние пролетела ракета, не приводится. «Хвасон-8» была разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений.

В распространенном в Сеуле сообщении Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея говорится о том, что «разработка КНДР гиперзвуковых ракетных технологий находится на ранней стадии и до момента их постановки на вооружение пройдет еще длительное время».

«В настоящее время у нас нет ничего нового, о чем мы могли бы сообщить», – заявил официальный представитель Пентагона Мартин Мейнерс в ответ на просьбу прокомментировать сообщение центральной газеты КНДР об испытаниях «Хвасон-8»

Накануне в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников.

Во вторник в Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты. Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд, который, как предполагает Минобороны Японии, может быть баллистической ракетой, упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Кроме того, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД