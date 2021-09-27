Стоимость акций Газпрома побила 13-летний рекорд «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа на 15 лет Цена газа в Европе превысила 930 долларов за 1 тыс. кубометров 27 сентября 2021, 15:52 Текст: Елена Мирошниченко

В ходе торгов в понедельник цена на газ в Европе вновь превысила 930 долларов за 1 тыс. куб. м, показывая рост почти на 9% в течение дня, свидетельствуют данные биржи ICE. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла почти 930,5 долларов за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа за день составляет уже почти 9%, сообщает ТАСС. Напомним, цена на газ в Европе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны. Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.

Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи 26 сентября 2021, 19:41

Фото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос. «Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости». В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем. «Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Воевавшему в Донбассе за Киев «Моне-дырке» сломали позвоночник в Турции 27 сентября 2021, 02:18

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

В Турции сломали позвоночник украинцу Михаилу Майману, который принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне Киева, а позднее сбежал с Украины от уголовной ответственности, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Кива заявил в Telegram, что «Турция с каждым годом становится все опасней и опасней для пребывания украинцев, скрывающихся от правосудия». По его словам, «Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии». Депутат сообщил, что Майман госпитализирован в тяжелом состоянии – его «жестоко избили, сломав ему позвоночник». Кива подчеркнул, что жизни Маймана «уже ничего не угрожает, но ходить он будет не скоро». «Не злорадствуйте все те, кого он кинул на деньги и ограбил – Мише очень нужна наша с вами поддержка! По-христиански желаю ему скорей встать на ноги!» – заявил депутат. В начале 2020 года Кива и Майман подрались в ресторане в Киеве. СМИ сообщали, что перед этим Майман в переписке неоднократно оскорблял Киву и угрожал избить при встрече. В 2021 году Майман покинул Украину. Он заявил, что СБУ оказывала на него давление – шантажировала дракой с депутатом, требуя дать показания против мэра Киева Виталия Кличко, передает РИА «Новости». СДПГ выиграла парламентские выборы в Германии 27 сентября 2021, 05:56

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Победу на выборах в Бундестаг одержала Социал-демократическая партия Германии, СДПГ набирает 25,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета данных всех округов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,1%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За «Зеленых» проголосовали 14,8% избирателей, за Свободную демократическую партию – 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%, передает РИА «Новости». При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах – в Германии партии в таком случае предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам), передает ТАСС. При распределении мест в парламенте СДПГ получит около 205–209 мандатов, ХДС/ХСС – 194–196, «Зеленые» – 116–118, СвДП – 91–93, «Альтернатива для Германии» – 84, Левая партия – 39–40. Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «Ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов. Полуголая девушка выпала из окна во время секса на Тайване 26 сентября 2021, 21:19 Текст: Евгения Шестак

В тайваньском Тайбэе полуголая девушка случайно выскользнула из окна во время секса, упав на крышу припаркованного возле дома автомобиля. Видео инцидента опубликовало издание Daily Star. Девушка соскользнула с подоконника и приземлилась на крышу машины. Через несколько минут из дома выбежал ее возлюбленный, который помог пострадавшей слезть с разбитого авто. Девушку госпитализировали с травмой спины. В прошлом году полицейские остановили секс-вечеринку, проходившую в квартире в центре Брюсселя. За нарушение требований изоляции оштрафовали нескольких человек, в числе которых депутат Европейского парламента. Преемник Меркель оценил предварительные результаты выборов в Германии 26 сентября 2021, 21:20

Фото: Michaela Rehle/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Кандидат в канцлеры Германии от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что недоволен предварительными результатами выборов в бундестаг. «Это гонка ноздря в ноздрю, чрезвычайная ситуация. На данный момент у нас нет точных конечных результатов, нет точных цифр, но мы можем уже сказать, что не можем быть довольны результатами. И несмотря на это, результат выборов еще полностью неясен», – цитирует ТАСС Лашета. По словам политика, «исход выборов совершенно непонятен» и «вечер будет долгим». Лашет также указал на готовность сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС. В свою очередь кандидат от социал-демократов Олаф Шольц назвал большим успехом результаты экзитполов на выборах. По его словам, выборы в парламент Германии продемонстрировали стремление граждан к смене власти. Также Шольц указал на необходимость дождаться официальных результатов, отметив готовность стать канцлером. В свою очередь кандидат от социал-демократов Олаф Шольц назвал большим успехом результаты экзитполов на выборах. По его словам, выборы в парламент Германии продемонстрировали стремление граждан к смене власти. Также Шольц указал на необходимость дождаться официальных результатов, отметив готовность стать канцлером. Зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Гитта Коннеман заявила, что руководство фракции потребовало кадровых изменений в блоке в свете исторически худшего результата на выборах в Бундестаг. «Этот результат нельзя приукрашивать. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии. Поэтому дальше так не может продолжаться. Все должно подлежать перепроверке, сюда относятся и кадровые последствия», – отметила она. «Сейчас нужен глубокий анализ, во время которого мы должны задаться вопросами касательно содержания и кадров», – подчеркнула в свою очередь депутат Бундестага Яна Шимке. В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождатьсяокончательных результатов. Политолог Федор Лукьянов допустил, что Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ. Немецкий политик оценил угрозу «Северному потоку – 2» со стороны «Зеленых» 26 сентября 2021, 22:36

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха, заявил немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»). Котре отметил, что «немецкая политика стала менее стабильной, произошло изменение политического ландшафта, и ясно, что в правительство войдут более, чем две партии», а «трехпартийное правительство означает, что все станет сложнее». «С этой нестабильностью мы должны будем жить дальше», – приводит его слова РИА «Новости». Он считает сложившуюся ситуацию «упущением «народных партий» и уходящего правительства ФРГ – не обеспечена стабильность экономике и политике», главные «политические силы перестали ориентироваться на Германию и потеряли себя на европейском пространстве». Котре полагает, что «Северный поток – 2» «будет работать», хотя «Зеленые» и «попытаются торпедировать его». Однако «остальные партии воспрепятствуют этому», сказал он. Политик подчеркнул, что с учетом нынешних цен на газ «заблокировать поставки» по «Северному потоку – 2» было бы «крайне неумным». «Едва ли «Зеленым» это удастся, «Северный поток – 2» будет подключен к сети. Все остальное было бы еще большим абсурдом в свете того, что мы переживаем в Германии», – сказал Котре, отметив, что положение Германии в ЕС также ухудшится, поскольку «Меркель ранее могла оказать значительное влияние», но «ни Лашет, ни Шольц не имеют такого веса в Европе». Напомним, согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт спрогнозировал состав нового правительства ФРГ 26 сентября 2021, 22:12 Текст: Евгения Шестак

Германией будет управлять коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с «Зелеными» и Свободной демократической партией, а канцлером, вероятно, станет кандидат от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет, заявил немецкий политолог Александр Рар. «Для социал-демократов Германии сегодня победоносный день. Шольц получил больше голосов, чем Лашет. Госпожа Швезиг выиграла земельные выборы в Мекленбург-Передней Померании. Не забудем, что она обеспечила зеленый свет «Северному потоку – 2». В Берлине бургомистром вероятно станет госпожа Гифай, тоже социал-демократка», – написал Рар в Telegram. По его словам, «Зеленые» наверняка попадут в будущее федеральное правительство, «но с гораздо худшем результатом, чем предполагалось». «Госпожа Бербок не обеспечила «Зеленым» ожидаемую победу. Теперь ее могут не пустить в кресло министра иностранных дел. Но МИД все равно пойдет к «Зеленым», – добавил он. Рар подчеркнул, что ожидаются изнурительные переговоры четырех партий о создании правительства. По его мнению, «Лашет и Шольц будут обхаживать, умолять лидера Свободных демократов, Линднера, поддержать именно их, и Линднер предпочитает союз с Лашетом». «Вероятно Германией будет управлять коалиция ХДС/ХСС – «Зеленые» – СДП. Канцлером тогда станет Лашет. Но Шольц на один процент опережает Лашета. С какой стати канцлером станет не первый, а второй? Остается неопределенность», – заключил политолог. В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождатьсяокончательных результатов. Кандидат в канцлеры Германии от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что недоволен предварительными результатами выборов в бундестаг. Политолог Федор Лукьянов допустил, что Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ. Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе 26 сентября 2021, 17:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать». «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» – добавил Песков. Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД. Эксперт: Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ 26 сентября 2021, 20:17

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Если первые данные экзитполов, согласно которым Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ с 26% голосов, правильные, то канцлер Ангела Меркель может задержаться на посту на несколько месяцев. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов. «Если первые данные экзитпола соответствуют реальности, коалицию будут формировать до окончательного посинения. Не стоит спешить прощаться с Ангелой Меркель, она еще побудет с нами месяцев несколько», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram. Эксперт также подчеркнул, что прямые выборы канцлера «с огромным преимуществом» выиграл бы глава социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олаф Шольц. В воскресенье В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» - 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождаться окончательных результатов. Напомним, в Германии за два дня до выборов появились данные «экзитпола», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых». При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных. 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера. Жириновский и Миронов обменялись колкостями в присутствии Путина 26 сентября 2021, 17:14

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит. Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой. «Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский. В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент. В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР». В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Экзитпол: Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Германии 26 сентября 2021, 19:22

Фото: Christoph Soeder/

dpa/picture-alliance/

ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидирует на выборах в Бундестаг ФРГ с 26%, следует из exit poll исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF. Выборы в Бундестаг завершились в воскресенье в Германии. Согласно данным экзитпола ZDF, социал-демократы получают 26%, партия немецких консерваторов – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – во главе с Армином Лашетом 24%, передает РИА «Новости». Как сообщает ТАСС, данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов – по 25%. Партия «Союз 90/Зеленые» во главе с Анналеной Бербок предварительно получает на выборах в бундестаг третье место с 15% голосов. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%. Тем временем партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. При этом отмечается, что левая коалиция из Социал-демократической партии Германии, партии «Союз90/Зеленые» и партии «Левые» не набирает достаточных голосов для формирования правящей коалиции. По прогнозам института, такая коалиция может набрать 376 мест в бундестаге, в то время как для большинства необходимы 379 голосов. По данным Федерального статведомства, правом голоса обладают примерно 60,4 млн жителей ФРГ, они определят будущий состав парламента. После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером. . В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. Своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент имеют только блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия (либералы), правопопулистская «Альтернатива для Германии» и Левая партия. Напомним, что в воскресенье избирательные участки в 8.00 по местному времени (9.00 мск) открылись для голосования на парламентских выборах в Германии. Ранее в Германии за два дня до выборов появились данные «экзитпола», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых». При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных. 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера. Австралия захотела припугнуть Китай 27 сентября 2021, 06:40

Фото: US Navy/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Канберра рассчитывает, что Китай сочтет угрозой появление у нее в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США) новых атомных подводных лодок, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. Отвечая на вопрос, не беспокоится ли он, что Китай сочтет это угрозой, Моррисон заявил: «Я думаю, что так и должно быть. На самом деле именно этого мы и хотели добиться». По его словам, у Австралии «есть полное право принимать решения, отвечающие суверенным интересам» страны, чтобы «обеспечивать оборону» и сохранять «действенный баланс в регионе», передает ТАСС со ссылкой на CBS. Моррисон заявил, что «не видит причин» для ответных шагов Китая, так как, по словам премьера, AUKUS – «позитивный альянс», он не направлен против Пекина. Как утверждает Моррисон, «речь не о том, чтобы быть против кого-то, речь о том, чтобы выступать за что-то». Напомним, сообщалось, что первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году. Украину обнадежили результаты выборов в Германии 27 сентября 2021, 04:02

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам министра, «Украину интересует одно – какой будет коалиция». Хотя «имя канцлера важно, но еще важнее, какой будет коалиция», сказал Кулеба. Глава МИДа заявил, что «сейчас из тех комбинаций», которые он видит, «коалиция будет благоприятной» для Киева «при любых обстоятельствах», если «не будет никаких форс-мажоров». Кулеба заявил, что украинская сторона «системно работала со всеми ведущими силами Германии», «прошлась по каждой политической силе, которая сейчас будет вести коалиционные переговоры». Министр подчеркнул, что Германия – это «страна, где нужно системно работать». По его словам, «туда нельзя приехать и один раз поговорить», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1». Напомним, по результатам exit poll телеканала ARD, Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в Бундестаг с 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,5%. «Зеленые» порлучают 14,3%, Свободная демократическая партия (либералы) – 11,5%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Левые – 5%. Немецкий ЦИК опубликовал предварительные данные голосования на выборах в Бундестаг из более чем половины округов Германии. СДПГ лидирует с 25,4%, ХДС/ХСС набирает 25,1%, «Зеленые» – 13,8%, СвДП – 11,2%, «Альтернатива для Германии» – 10,6%. При этом «Левые» пока не проходят пятипроцентный барьер, у них 4,2%. Эти данные не учитывают разницу результатов по одномандатным округам и партийным спискам. В Бундестаге заявили о движении Германии к «зеленому маразму» 27 сентября 2021, 12:16

Фото: Frank May/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Каким бы ни было новое правительство, оно не сможет преодолеть кризисы эпохи правления Меркель», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя итоги парламентских выборов в Германии. «Результаты выборов вполне ожидаемы. Чуда не произошло. Несмотря на не очень хороший результат, правящая партия ХДС/ХСС по-прежнему удерживает рычаги управления и манипулирования повесткой», – полагает депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт. «Вчера вечером у меня был самый лучший результат в Германии по росту голосов – мой округ удвоил количество голосов по сравнению с прошлыми выборами, – пояснил он. – Если в общем результат партии на два процента просел, то у меня в округе был довольно высокий результат. Однако сегодня утром голоса остались на том же уровне, но процентный результат почему-то оказался хуже. Поэтому тот, кто владеет всей этой машиной и средствами массовой информации, тот и правит бал». «Формирование правительства будет очень тяжелым процессом. Вне зависимости от конфигурации внутри коалиции Германия все дальше будет отходить от консервативно-прагматического начала к идеологическому маразму, – убежден Гердт. – В ближайшее время Германию ожидают серьезные испытания. Все кризисы, которые начались при Ангеле Меркель, будут усиливаться. И каким бы ни было новое правительство, оно будет не способно провести нашу страну через эти мрачные времена». «Всегда, когда политики ставили идеологию впереди прагматизма, страна скатывалась к негативным последствиям. А сейчас «зеленый маразм» оказался в приоритетах страны», – уверен собеседник. По мнению депутата, в настоящее время любой вариант коалиции реалистичен – и традиционное объединение СДПГ с ХДС/ХСС, и их кооперации с малыми партиями («Зеленые» и СвДП). «Главный вопрос в том, кто продаст больше своих принципов. Им придется поступаться тем, что они обещали своим избирателям. В итоге получится странная мешанина людей, предавших свои идеалы», – полагает он. Что касается внешней политики и отношений с Россией, то ситуация однозначно усложнится. «Те немногие, кто отстаивал «Северный поток – 2», на этих выборах потеряли проценты. А те, кто продвигал иную повестку, не смогут за ночь изменить свое отношение к газопроводу. Поэтому все вопросы внешней политики и позиции по «Северному потоку – 2» усложнятся», – предполагает Гердт. Что касается внешней политики и отношений с Россией, то ситуация однозначно усложнится. «Те немногие, кто отстаивал «Северный поток – 2», на этих выборах потеряли проценты. А те, кто продвигал иную повестку, не смогут за ночь изменить свое отношение к газопроводу. Поэтому все вопросы внешней политики и позиции по «Северному потоку – 2» усложнятся», – предполагает Гердт. При этом для Украины результаты выборов действительно можно назвать удачными. «Зеленые», которые выступали с резкой антироссийской риторикой, набрали необходимое количество голосов. На этой волне украинцы будут иметь надежду, что немцы и дальше будут их спонсировать и отстаивать интересы украинской олигархии в ущерб своему народу», – полагает депутат. В то же время, по его мнению, на ситуации в НАТО вряд ли сильно отразятся итоги парламентских выборов, «потому что это отдельный конструкт европейской политики». «Новое правительство Германии продолжит курс Меркель в рамках альянса. Скорее всего, США заставят их вновь войти в привычную колею и двигаться дальше в соответствии с планами Вашингтона», – резюмировал Гердт. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%. При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах – в Германии партии в таком случае предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам). Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии, а американские СМИ предсказали ослабление лидерства Германии в Европе из-за слишком долгих переговоров по формированию нового правительства. Немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха. В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что следующее правительство должны сформировать социал-демократы с либералами и «Зелеными». Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины. Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что смена власти в Бундестаге откладывается из-за формирования правительства. Кандидат в канцлеры ФРГ высказался о составе нового правительства 27 сентября 2021, 11:21

Фото: imago/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Следующее правительство ФРГ должны сформировать социал-демократы с либералами и «Зелеными», заявил лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц. «Три партии были усилены (по итогам выборов в бундестаг 26 сентября), это СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Это очевидный запрос, который граждане этой страны сформулировали. Эти три партии должны вести следующее правительство», – цитирует РИА «Новости» Шольца. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 25,1%, «Зеленые» набирают 13,8%. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства.