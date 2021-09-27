Названа главная цель законопроекта о публичной власти в регионах

«Законопроект позволяет обеспечить согласованные действия различных уровней публичной власти, что должно повысить эффективность решения задач в интересах российских граждан», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о совершенствовании публичной власти в регионах.

«Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный на рассмотрение в Госдуму, стал развитием части поправок к Конституции 2020 года. Тогда как раз было введено понятие публичной власти», – отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Если говорить о конкретных пунктах, то законопроект закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом уровне для более согласованного функционирования и эффективного взаимодействия, – считает он. – Любой муниципальный чиновник вам скажет, что механизм согласования – это большая проблема в государственном управлении, а законопроект позволяет ее нивелировать».

Кроме того, в рамках утвержденного Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы «законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица, грубо говоря, губернатора в связи с утратой доверия».

«В следствие этого вводятся такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, – указал Данюк. – На мой взгляд, это накладывает на губернаторов еще большую ответственность, что, безусловно, хорошо». Он отметил, что действующая система государственного управления во многом помогает губернаторам избежать ответственности за провалы в конкретных сферах.

«Сейчас же основным источником тревожности является реакция общества на промахи того или иного управленца, – пояснил эксперт. – Поэтому очень важно, чтобы была возможность либо повысить эффективность губернатора с учетом воздействия определенных административных мер, либо лишить его должности. На его место может прийти более талантливый и замотивированный на решение общественных проблем человек».

Также Данюк добавил, что приравнивание должности депутата регионального заксобрания к государственной должности субъекта Российской Федерации позволит повысить прозрачность деятельности региональных властей. К тому же, он отметил, законопроект помогает пересмотреть перечень полномочий должностных лиц в регионах с целью их укрупнения и исключения детализации.

Кроме того, «наделение федеральных и региональных органов государственной власти правом обращаться в Госсовет за разрешением споров позволит урегулировать всевозможные коллизии и разногласия между ними, в том числе и по вопросам передачи полномочий». «Госсовет становится неким третейским судом, призванным разрешать такого рода коллизии», – считает он.

Если говорить о духе законопроекта в целом, то, по словам Данюка, «он призван установить единообразный подход в отношении регионов в том числе и в таком важном вопросе, как наименование органов государственной власти».

«Если законопроект будет принят и одобрен президентом, то руководитель региона будет именоваться главой субъекта РФ, – рассказал он. – На мой взгляд, это абсолютно правильно и логично. А наименованием высшего органа исполнительной власти в данном случае станет правительство субъекта РФ».

Еще один важный момент – это возможность главе региона избираться на должность более двух сроков подряд. «Многие скажут, что это дает возможность губернаторам оставаться у власти чуть ли не пожизненно, но цель нововведения заключается в том, чтобы наиболее эффективные губернаторы не имели подобного рода правовых барьеров и могли продолжать осуществлять свою деятельность, – уверен Данюк. – Кроме того, это помогает выстраивать в регионе долгосрочную стратегическую политику во всех сферах».

«В целом этот законопроект позволяет обеспечить согласованные действия различных уровней публичной власти, что, конечно, должно в первую очередь повысить эффективность решения задач в интересах российских граждан», – резюмировал собеседник.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Авторами законопроекта стали Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Уточняется, что законопроект вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний.

Кроме того, проект закона снимает запрет для губернаторов избираться на два срока подряд и расширяет основания для ухода губернатора из-за утраты доверия. Клишас также уточнил, что предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом.

Также, согласно документу, органы власти смогут обращаться в Госсовет для разрешения споров «в целях обеспечения согласительных процедур и для разрешения возможных разногласий между федеральными органами госвласти и органами государственной власти субъектов, а также между органами госвласти субъектов Федерации и органами местного самоуправления», – сказал Клишас.

Кроме того, законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о позиции Владимира Путина по названиям должностей глав регионов. По его словам, должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, как например, Татарстан, и Путин относится к этому с пониманием.