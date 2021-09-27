На Украине предостерегли врачей от продажи COVID-сертификатов

Министерство здравоохранения Украины инициировало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для повышения ответственности за подделку документов о вакцинации медработниками, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Я бы хотел обратиться к каждому врачу, который этим занимается, и предостеречь его от таких действий. Потому что, во-первых, внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить. То есть мы можем посмотреть, какой врач внес ту или иную запись. И, поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинирован он или у него куплен сертификат и кто ему это сделал. Поэтому такая информация рано или поздно станет известной по крайней мере медицинским работникам, правоохранительным органам и так далее», – сказал Кузин в интервью «РБК-Украина».

По его словам, минздрав сейчас получает сообщения о потенциальных ресурсах, где можно купить такой сертификат, вместе с правоохранителями и представителями министерства цифровой трансформации прорабатываются сайты, Telegram-каналы, Facebook-группы.

«Минздрав сейчас также инициировал правительственные изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов, которые продаются именно врачами, или за введение ложных данных в электронную систему здравоохранения. По сути, это когда человек обращается, говорит, что не хочет делать прививки, доза вакцины выливается при нем, но делается запись, что человек получил прививку. Это уже будет предметом расследования правоохранительных и силовых структур», – сказал Кузин.

Кроме того, Кузин отметил, что минздрав Украины ожидает пик заболеваемости коронавирусом в стране в ноябре. По его словам, почти по всем прогнозам пиковые нагрузки могут быть раньше. Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы оттянуть пиковые нагрузки.

«Сейчас минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости», – сказал Кузин.

Также он добавил, что на Украине сейчас почти все случаи коронавируса – это штамм «дельта».

Ранее на Украине вступили в силу новые карантинные нормы, в частности, после выхода из зеленой зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.

Кузин сообщал, что Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД