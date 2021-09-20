На Украине начали действовать новые правила карантина

Новые карантинные нормы вступили в силу на Украине, в частности, после выхода из зеленой зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.

По новым правилам, с 20 сентября адаптивный карантин на Украине работает по новым правилам. Ограничения начинают вводить после перехода страны в «желтую» зону. Такое решение ожидается в ближайшее время. Начинают действовать два вида COVID-сертификатов: «желтый» – для тех, кто получил только один компонент препарата, выдается на 120 дней, и «зеленый», который получают те, кто полностью завершил курс вакцинации, он действует 365 дней, передает ТАСС.

Также сертификат может содержать информацию об отрицательном результате теста на COVID (действует 72 часа) или о перенесенном заболевании.

По новым правилам, ограничения начинают действовать после перехода страны в желтую зону: вводятся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненность залов не должна превышать 50%. При этом в желтой зоне предприниматели смогут сами выбирать, обслуживать ли только тех, про прошел вакцинацию, или всех желающих, но с соблюдением карантинных мер.

В красной зоне ограничения более существенные, запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. В красной зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.

Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в желтой зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в красной – две дозы.

В случае введения желтой зоны школы смогут работать лишь при условии наличия «желтого» сертификата у 80% педагогов. В красной зоне для работы школ условия ужесточаются – у 100% педагогов должны быть «зеленые» паспорта. При этом от школьников вакцинация не требуется. Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут, но водители должны быть вакцинированы.

Отмечается, что иностранцы, которые въезжают на Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию. Им не нужно делать тесты на COVID-19 на Украине и устанавливать приложение «Вдома».

Ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщил, что Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.

Напомним, правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.

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