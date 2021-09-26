Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер

Основатель, басист и вокалист британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер скончался в возрасте 72 лет.

«C глубокой грустью сообщаем о том, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы», – сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records, передает ТАСС.

Близкий друг Ланкастера журналист Крейг Беннетт добавил, что исполнитель умер у себя дома в Сиднее в окружении родных. Он страдал рассеянным склерозом – тяжелым аутоиммунным заболеванием, при котором могут возникать нарушения зрения, контроля над мышцами, чувства равновесия, а также разнообразные проблемы психики.

По словам Беннетта, Ланкастер упорно боролся с болезнью и до последнего выступал на сцене, хотя ему было трудно передвигаться самостоятельно.

Status Quo была основана в 1962 году. Общий тираж проданных пластинок группы превышает 110 млн копий. По числу ставших хитами альбомов она уступает лишь коллективу Rolling Stones Мика Джаггера и Кита Ричардса. Группа активно выступает до сих пор, но Ланкастер покинул ее еще в 1985 году после переезда в Австралию. В 2013-2014 годах он принял участие в концертном туре оригинального состава Status Quo.

Напомним, что в августе скончался барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс, ему было 80 лет.