ОСК анонсировала продажу за рубеж последнего фрегата проекта 11356

Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнеры уже проявляют к нему интерес, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.

Изначально калининградский завод «Янтарь» должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись Украиной. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того, еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.

Судьба шестого фрегата оставалась до сегодняшнего дня неизвестной.

По словам Рахманова, ОСК передаст Военно-морскому флоту авианосец «Адмирал Кузнецов» в 2023 году, если не вскроются другие дефекты.

«У нас по контракту все доковые работы должны завершиться к началу 2023 года, с этим все в порядке. Проблема в другом», – сказал Рахманов. По его словам, при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех.

«На сегодняшний день ситуация изменилась – оказалось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось», – добавил глава ОСК.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).

Ранее Завод «Янтарь» предложил Минобороны достроить фрегат «Адмирал Корнилов».

Напомним, в ноябре 2017 года Калининградский судостроительный завод «Янтарь» спустил на воду фрегаты проекта 11356 «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Фрегаты стали пятым и шестым кораблями серии. Первые два – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – были переданы заказчику в 2016 году.