В США заявили о страхе Киева перед союзом России и Франции

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23 сентября, четверг | Последнее обновление — 09:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ ликвидировала крупное террористическое сообщество на Урале
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Много говорится о расколе Запада, о потере доверия и о «недопустимом» и «несоюзническом» поведении. Но из-за чего? Из-за нескольких подлодок? Из-за денег? Дело тут вовсе не в субмаринах, не в миллиардах долларов и не в очередном хамском поступке США, а в чем-то гораздо более существенном.
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Пермский профессор будто все эти годы готовился к войне. И встретил ее с холодной головой и железной волей, заперев дверь и продолжив читать лекцию. Вопрос только в том, насколько эти качества востребованы в современном сытом и безопасном мире.
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Европа многие годы не может заставить Украину выполнять Минские соглашения, но все стороны продолжают играть в эту игру. Вопрос лишь в том, сколько эти танцы с бубнами будут продолжаться. И кому это все первому надоест.
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На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США заявили о страхе Киева перед союзом России и Франции
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Париж после расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок может пойти на сближение с Москвой, что вызовет обеспокоенность в Польше, странах Балтии и на Украине, пишет обозреватель National Interest Али Демирдас.
По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии», – считает Демирдас, передает РИА «Новости».
Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», – заключил автор.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
В Германии заявили об изоляции Франции со стороны ЕС и США
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«Брюссель произносит лишь декларативные фразы, на деле же Франция остается изолированной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о солидарности Евросоюза с Францией на фоне кризиса в отношениях Парижа, Вашингтона и Лондона.
«Не стоит преувеличивать европейскую солидарность, Боррель говорит лишь дежурные фразы. Он должен защищать Францию – одного из главных членов Евросоюза. Но несмотря на декларации Брюсселя, критика в отношении Вашингтона удивительно мягкая или вообще отсутствует. Особенно это касается Германии, Польши и стран Прибалтики», – считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, «Франция в этом вопросе остается изолированной и не может рассчитывать на что-то большее, чем декларативные заявления о солидарности».
Эксперт также отметил, что «США приняли стратегическое решение создать в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО для полномасштабного сдерживания Китая». «За исключением Великобритании, никто из европейских союзников США не захотел бы «бодаться» с КНР. Франция тоже никогда не поддерживала американскую политику в этом направлении. Так что американцы приняли принципиальное решение, не учитывая мнение европейских союзников», – пояснил он.
«Конечно, для Франции это большой удар, поэтому она будет жаловаться на поведение Вашингтона, – констатировал Рар. – Но американцы дипломатично объяснят Парижу, что Франция сама выбрала такой вариант развития событий, не пожелав идти на полное сдерживание Китая».
Политолог предполагает, что в каких-то коммерческих вопросах американцы в будущем могут уступить и «пропустить французов вперед», но в большой политической игре поблажек ожидать не стоит.
«Европейцы оказались перед очень серьезным выбором: продолжать и дальше защищать американскую повестку дня во всем мире, работая над укреплением Pax Americana, или же создавать свою собственную армию и самостоятельно обеспечивать безопасность, – отметил собеседник. – На второе никто, кроме самой Франции, пойти не готов».
При этом, по словам Рара, «тенденция на создание автономной Европы может появиться, но не при нынешнем руководстве Евросоюза, которое кровно заинтересовано в американской финансовой и политической поддержке».
«Сейчас нет даже намеков на процесс серьезного отмежевания Европы от США. Франция могла бы пригрозить США выходом из НАТО, но не делает этого. Германия же сочла спор между Парижем и Вашингтоном чисто коммерческим и уверена, что стороны придут к компромиссу. А другие европейские страны просто молчат. Скорее Франция окажется в изоляции, чем Европа станет развиваться автономно от США», – резюмировал политолог.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
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Во Франции Украину сравнили с лающим на «большого медведя» пуделем
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Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обвинившем Москву в нарушении международного права из-за организации выборов в Крыму и Донбассе.
Читатели отметили, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство Украины пришло к власти после переворота, передает РИА «Новости».
«На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими... Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – заключил пользователь с ником Ja9978.
Другой читатель журнала выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией.
«Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – написал он.
При этом читатель под ником Cantator назвал свою версию негодования Киева.
«Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», – пояснил он.
Еще один комментатор написал, что «Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать».
Ранее сообщалось, что около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму.
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
Джонсон и Байден договорились об отношении к России
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Британский премьер-министр Борис Джонсон и американский президент Джо Байден договорились, что в основе подхода к России и Китаю должны лежать общие ценности Великобритании и США, сообщил представитель Джонсона.
Как сообщает Даунинг-стрит, Джонсон и Байден «обсудили ряд международных тем», в том числе речь шла о России и Китае. Британский премьер и глава американского государства «договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей».
В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия». Планируется обсудить защиту от авторитаризма, борьбу с коррупцией, вопросы прав человека, передает ТАСС.
Кроме того, стороны заявили, что «партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру». По мнению Джонсона и Байдена, AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».
В июне Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека»
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НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию альянса по просьбе Франции и ФРГ
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В Североатлантическом альянсе согласились пересмотреть стратегическую концепцию по предложению Франции и Германии, сообщила глава французского Минобороны Флоранс Парли.
«Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – цитирует Парли РИА «Новости».
По ее словам, эта работа сможет прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде и усилить оборону Европы. «Быть союзниками – это не значит быть заложниками интересов другой страны», – подвела итог глава Минобороны Франции.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Кроме того, Евросоюз пригрозил пересмотреть отношения с США.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Австралия решилась вступить в AUKUS и насколько австралийское руководство боится Китая.
ЕС потребовал от США разъяснений из-за срыва сделки Франции на подлодки
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Евросоюз настаивает на получении разъяснений от США в связи с потерей Францией контракта на поставки подводных лодок Австралии после создания оборонного партнерства Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS), заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США [по отношению к европейским союзникам]. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», – приводит слова председателя Европейского совета ТАСС.
Тем временем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что эта проблема будет рассмотрена на закрытой встрече глав МИД ЕС, которая пройдет на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных подводных лодок из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
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США отказались компенсировать Франции срыв сделки с Австралией на подлодки
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США не откажутся от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она не подтвердила наличие у Вашингтона планов компенсации Парижу экономических потерь от срыва сделки с Канберрой по дизельным подлодкам.
«Нет, у нас нет [планов отменять сделку с Австралией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции]», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты отказаться от сделки с Австралией в свете позиции Франции.
Пресс-секретарь Белого дома также подтвердила, что президент США Джо Байден рассчитывает провести телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам Псаки, время проведения беседы согласуется, как ожидается, она состоится в «предстоящие дни». «Президент [США] в этой беседе подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших самых давних и близких союзников по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, и, конечно, обсудит недавние события и нашу текущую совместную работу по ряду вопросов. Безусловно, [речь пойдет] о наших общих интересах в регионах Индийского и Тихого океанов, а также о <…> глобальных вызовах и вопросах», – добавила представитель Белого дома.
«Мне не известно о плане, предусматривающем предложение чего бы то ни было», – сказала Псаки в ответ на вопрос о том, намерены ли США предложить Франции какой-то план, предусматривающий частичную компенсацию экономических потерь от отказа Австралии от упомянутого контракта с французской стороной.
В понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных подводных лодок из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
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В Псковском соединении ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк
Третий десантно-штурмовой полк полностью сформирован в Псковском соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщило Минобороны.
«Командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, где проведет мероприятия ввода в строй полностью сформированного 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка, который стал третьим десантно-штурмовым полком в составе прославленного Псковского соединения», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Напомним, в марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, а также переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии.
США испугались российского «спутника-матрешки»
Российский «спутник-матрешка», который находится на орбите, может уничтожать американские космические аппараты, заявил глава космического командования США генерал Джон Рэймонд.
Рэймонд утверждает, что «спутник-матрешка оснащен оружием для уничтожения американских спутников». По словам Рэймонда, «это лишает» Вашингтон «возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает возможности» США. По версии Рэймонда, «спутник-матрешка» скрывает под внешней поверхностью дополнительный спутник, в котором скрыто оружие. Это оружие, как считают в Вашингтоне, может с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники, передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны России в 2020 году сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге командования под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите.
Политолог: Америка успокоила Францию как взволнованную даму
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«Поведение Франции классическое: дама обиделась из-за невнимательности кавалера, после чего ее приласкали, и она успокоилась», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги телефонного разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.
«Сообщение Парижа о возвращении своего посла в США на следующей неделе лишнее тому доказательство. Пошумели и успокоились. Причем, я уверен, что Вашингтону даже не пришлось что-то обещать Парижу в утешение», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон в среду обсудили по телефону проблемы, которые возникли в связи с отменой французского контракта по подводным лодкам для Австралии, сообщил ТАСС. В Белом доме по итогам разговора сообщили, что посол Франции в течение недели вернется в США и начнет углубленные консультации – после трений из-за создания AUKUS. Байден и Макрон также договорились встретиться в Европе в конце октября, уточнили в Белом доме.
За несколько часов до этого телефонного звонка глава французского Минобороны Флоранс Парли, выступая в парламенте, заявила о том, что партнеры по Североатлантическому альянсу по предложению Парижа и Берлина уже согласились пересмотреть стратегическую концепцию. «Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – указала Парли.
«Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны», – добавила она. По словам Парли, основной задачей НАТО является не противостояние с Китаем, как думают в США, а обеспечение трансатлантической безопасности.
Напомним, на прошлой неделе после объявления о создании альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США), Париж отозвал для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами», передает ТАСС.
«Не думаю, что за этим заявлением Флоранс Парли стоит что-либо реальное. Подобные разговоры звучат давно. Макрон с самого начала своего правления выступал с громкими призывами к изменениям в НАТО, к стратегической автономии Европы. Но после этого ничего не происходило», – напомнил Федор Лукьянов.
«Весь этот скандал в отношениях Парижа и Вашингтона послужил лишним доказательством того, что Североатлантический альянс в нынешнем виде себя изжил. Однако альтернативы ему нет. Ни Франция, ни Германия не имеют представления о том, как устроить европейскую безопасность без США», – пояснил эксперт.
Американист: У Европы нет защиты от вашингтонского лохотрона
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«Это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее ЕС потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки подлодок Австралии после создания оборонного альянса Вашингтона, Канберры и Лондона.
«Создание блока с Австралией и Британией должно было продемонстрировать, что администрация США в состоянии добиваться дипломатических успехов на фоне провала в Афганистане и неудач в попытке установить предсказуемые отношения с Россией. Учитывая недовольство ЕС, действия США нельзя назвать успехом. Но, по крайней мере, была сделана попытка», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт полагает, что «из-за этого рейтинг президента США Джо Байдена будет потихоньку тонуть». «Но для его резкого снижения нет оснований. Внутриполитическое положение Байдена определяется не такого рода дипломатическими успехами или провалами», – пояснил собеседник.
«Однако, все произошедшее – это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС, – подчеркнул Дробницкий. – Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю ничего не оставалось, кроме как поддержать Францию в ее демарше».
По словам собеседника, «демонстрация пренебрежительного отношения к европейским коллегам со стороны США вызывает раздражение». Политолог убежден, что «в ЕС будет звучать жесткая риторика, ведь впереди во многих странах, в том числе во Франции и Германии, в скором времени состоятся выборы».
«Нас ждет серьезная буря, но это буря в стакане воды, потому что реальных возможностей у нынешних лидеров Европы осуществлять независимую политику нет, – подчеркнул Дробницкий. – Это могли бы сделать альтернативные лидеры, но их не осталось у власти. Поэтому все вернется на круги своя после очередного цикла выборов».
«Европа, которая рукоплескала победе Байдена на выборах в США, теперь оказалась в дурацком положении, – констатирует собеседник. – Какой же это альянс демократий? Это постоянный лохотрон. Европа наконец начинает понимать, что она не имунна к этому постоянному лохотрону глобального начальства».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
Глава МИД Франции решил обсудить с Лавровым Украину
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым иранскую ядерную сделку, а также ситуацию на Украине и в Афганистане.
«Я также обсужу этот вопрос с Россией и Китаем, в частности с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым я встречусь на этой неделе. Мы также будем говорить об Афганистане и Украине», – приводит слова дипломата ТАСС.
Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что на этой неделе дипломатам удастся «придать позитивный импульс» для продолжения США и Ираном переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками.
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В ЕП обвинили США, Британию и Австралию в расколе Запада
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Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер выразил мнение, что сделка Австралии, Британии и Соединенных Штатов AUKUS оскорбляет Францию и раскалывает Запад.
«Сделка AUKUS является дипломатическим оскорблением Франции и необоснованно раскалывает Запад перед лицом упорных действий Китая в Тихоокеанском регионе», – приводит мнение главы крупнейшей фракции Европарламента РИА «Новости».
Вебер подчеркнул, что Европа должна быть единой и готовой защищать свои интересы не только с использованием экономической мощи.
Ранее в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
В понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
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Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США
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Россия представляет для США основную военную угрозу, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», – передает ТАСС слова генерала. По версии Ванхерка, хотя Китай и является «долгосрочной экзистенциальной угрозой» для Америки, Россия на сегодняшний день представляет большую угрозу для США в военном плане. «В кинетическом аспекте – подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности – Россия является основной военной угрозой», – сказал он, назвав Россию и Китай «равными в некинетических аспектах – кибернетическом, космическом». «Их обоих нужно опасаться», – полагает генерал.
Выступая на организованной Ассоциацией ВВС США конференции, он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием. Военачальник также подчеркнул важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике. «Чтобы конкурировать в Арктике, в этой стратегической среде, нужно быть настойчивым, нужно там присутствовать, – считает глава NORAD. – Важно то, используете ли вы ресурсы для решения этой проблемы?»
Он считает, что в противном случае американские власти идут на риск, но военнослужащие должны будут последовать этой политике. «Если мы не собираемся вкладывать ресурсы в Арктику, потому что собираемся вкладывать ресурсы в какое-то другое место, это риск, на который идут наши политики, и мы будем идти дальше», – отметил генерал.
Напомним, замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США. Он счел Россию главным вызовом.
Страны ЕС выразили солидарность с Францией в скандале с подлодками
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Главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«[Главы МИД стран ЕС] выразили свою солидарность с Францией», – приводит ТАСС слова дипломата со ссылкой на Agence France-Presse.
Боррель также отметил, что разрыв Австралией соглашения с Францией по дизельным подлодкам противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). «Это объявление противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС в АТР», – заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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Головная подлодка проекта «Лада» завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
Головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе Военно-морского флота, сообщил заместитель гендиректора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрей Баранов.
Главнокомандующий ВМФ России (2007-2012 годы) Владимир Высоцкий остановил производство подлодок этого проекта из-за проблем с силовым агрегатом и акустическим комплексом. Головная субмарина «Санкт-Петербург» была принята в состав ВМФ России, но с 2010 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте.
«Головная «Лада» – «Санкт-Петербург» – успешно завершила программу опытной эксплуатации. Соответствующий итоговый акт утвержден ВМФ», – передает РИА «Новости» слова Баранова.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.
Напомним, в марте главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что состав российского подводного флота вскоре пополнят две улучшенные дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) «Великие Луки» и «Кронштадт» проекта 677 «Лада».
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