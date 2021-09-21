Луговой назвал главную цель новых британских обвинений в адрес России по делу Скрипалей

«Дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко. Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Так он прокомментировал выдвинутое британской полицией обвинение третьему россиянину по делу Скрипалей.

«Напряженный выдался день у британского правосудия: Скотленд-Ярд предъявил обвинения уже третьему российскому гражданину по делу об отравлении Сергея Скрипаля в 2018 году», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой.

Но, по его словам, британцы забывают собственную классику. «Нельзя теоретизировать, прежде чем появятся факты. Неизбежно начинаешь подстраивать факты под свою теорию», – процитировал Луговой известного литературного персонажа Шерлока Холмса, созданного английским писателем Артуром Конаном Дойлом.

«Где факты, доказательства, любая документально подтвержденная информация? – задается вопросами депутат. – Любое обвинение должно строиться на конкретных фактах, а не на домыслах и рассуждениях. Российское правосудие не получило ответа на свои запросы, а также возможность встретиться и получить показания самого Сергея Скрипаля». «Дело Скрипаля, как и дело Литвиненко, активно расследуется только в сообщениях СМИ», - добавил он.

«Я всегда утверждал и буду утверждать, что дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко, – уверен Луговой. – Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более. Важнее другое. Всегда за подобными обвинениями следует очередной виток экономических и политических санкций, что, скорее всего, и последует в ближайшее время».

При этом депутат отметил, что не связывает эту ситуацию со скандалом Лондона и Вашингтона с Парижем. «На мой взгляд, этот шквал обвинений адресован Москве. Подтверждением тому служит тот факт, что советника посольства России в Лондоне сегодня вызвали в МИД Британии», – заключил собеседник.

Ранее британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери. Новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по данным следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.

В пресс-релизе Скотленд-Ярда говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств» вины Сергеева. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Уже выдан ордер на его арест, сообщает ТАСС. Позже британская полиция рассказала подробности о третьем подозреваемом в деле Скрипалей.

Напомним, что Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.

В прошлом году посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

В то же время Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию «ответственной» за смерть Литвиненко, заявив, что в Москве не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тыс. евро его вдове Марине Литвиненко в качестве компенсации морального вреда, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными выводы ЕСПЧ по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В МИД России заявили, что решение ЕСПЧ вызывает немало вопросов. В свою очередь, депутат Луговой назвал заявление Страсбургского суда «максимально идиотским и подрывающим репутацию европейского суда».

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