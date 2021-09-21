Луговой назвал «максимально идиотским» решение ЕСПЧ по делу Литвиненко

Преподаватель университета в Перми объяснил продолжение лекции во время стрельбы

Преподаватель ПГНИУ Олег Сыромятников объяснил, почему не стал прерывать лекцию, когда в вузе началась стрельба.

«Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооруженный человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи?» – сказал Сыромятников, передает радио Sputnik.

Между тем портал 59.RU опубликовал аудиозапись, которая велась с момента начала занятия Сыромятникова.

Сообщается, что спустя четыре минуты после начала в аудиторию вошла мама одной из студенток со словами: «Извините, пожалуйста, там ЧП – человек с оружием, стрельба. Я думаю, надо закрываться». В ответ на это преподаватель ответил: «Закрывайтесь», – и продолжил занятие.

Спустя полторы минуты на аудиозаписи слышна череда раздающихся хлопков, похожих на звуки выстрелов. Через 15 секунд зазвучала сигнализация, через 10 секунд она отключилась. Затем раздался звук сирены полицейского автомобиля.

Все это время Сыромятников продолжал вести лекцию. Студенты предложили выключить свет, «чтобы нас здесь видно не было», преподаватель согласился.

Спустя 18 минут после начала занятия студенты вновь обратились к преподавателю, зачитав уже опубликованные в соцсетях сообщения о стрелке и необходимости забаррикадироваться под партами. В ответ на все предложения он заявил: «Нет, ну давайте серьезно: это ведь учеба».

Студенты и одна из родителей продолжили рассказывать подробности происходящего, в ответ на что преподаватель задал вопрос: «Ну и что?». После этого запись обрывается.

На второй аудиозаписи слышно, как Сыромятников разговаривает по телефону, предположительно, с деканом. Тот говорит о необходимости «сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала». Также он сообщил, что служба безопасности уже выехала, а преподаватель произнес: «Продолжать работать. Слышали указание декана? Продолжать занятие».

Спустя четыре минуты после продолжения занятия в ответ на перешептывание студентов преподаватель сделал замечание: «Девочки, вы мне мешаете. Занимайтесь там своими делами, но материал этот я спрошу. Нам пару эту никто не вернет. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться – не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил – это было бы прикольно».

На записи слышно, что несколько раз в дверь стучали, однако преподаватель в ответ читал лекцию шепотом. Когда из-за двери прозвучал голос, что это сотрудники правоохранительных органов, мама одной из студенток открыла дверь, пока лектор читал учебный материал.

Корреспонденты студенческого «Е-Медиа» взяли комментарии у нескольких человек из этой учебной группы.

«Мой преподаватель Сыромятников Олег Иванович никак не отреагировал на это сообщение и продолжил вести пару. Более того, он сделал замечание маме девочки, за то, что она отвлекает его от пары. На наше предложение подвинуть парты он сказал, что это все равно не поможет», – рассказала студентка.

«Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту и не думать, что материал, который он нам говорит, надо записывать, ведь «учеба в любом случае важнее», – добавила другая.

Со слов учащихся, занятие приостановили прибывшие для эвакуации сотрудники ОМОН, которые были в шоке от продолжающегося учебного процесса.

«Панику начала мать одной студентки. Мать студентки попросила всех сесть под парты. Мне со своего места было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект. Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию», – добавил сам преподаватель.

Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.

«У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток.

По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.

Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.