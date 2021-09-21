США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой

Европейские страны могут столкнуться с нехваткой природного газа для отопления домов зимой из-за малых запасов и «маленьких по сравнению с прошлыми годами поставок из России», заявил старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн.

«Если нынешняя зима будет холоднее, чем обычно, я боюсь, что мы не сможем обеспечить достаточные объемы газа для отопления в некоторых частях Европы», – цитирует ТАСС Хохштайна со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, поставки из России в Европу «меньше по сравнению с прошлыми годами и их потенциальным уровнем». Он отметил, что Россия может попытаться использовать нынешний энергетический кризис для укрепления позиций по «Северному потоку – 2».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин.

Накануне депутат Европейского парламента от фракции «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину.