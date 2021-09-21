Стало известно, на каких условиях Роснефти могут разрешить экспорт газа в Европу

Российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин, следует из проекта доклада вице-премьера Александра Новака.

Новак предлагает Минэнерго проработать этот вариант, а также вместе с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых Роснефтью объемов к спотовым ценам в Европе). Но поскольку позиции Газпрома и Роснефти кардинально расходятся, принципиальное решение, согласно докладу, будет принимать президент, пишет «Коммерсант».

Газета напоминает, что в августе глава Роснефти Игорь Сечин просил президента о доступе компании к экспорту, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». Доступ Роснефти к поставкам трубопроводного газа, по мнению компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов «Северный поток – 2» и Opal. Газпром не может полностью использовать их из-за норм третьего энергопакета ЕС, отмечает издание.

Эффект от поставки дополнительных 10 млрд кубометров газа из России даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей платежей по НДПИ и 100 млрд рублей вывозной таможенной пошлины. Еще 50 млрд рублей принесет налог на прибыль и дивиденды Роснефти. Источником газа станут газовые проекты «Роспан» и «Харампур», в 2021-2022 годах прирост их добычи составит 25 млрд кубометров газа в год. Это, по мнению компании, позволит поставлять газ за рубеж без ущерба для внутреннего рынка.

Как отмечает газета, позиция Газпрома, которая приводится в докладе, прямо противоположная. По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают, что сохранение высоких цен «представляется маловероятным». Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах «на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным». Кроме того, напоминает Газпром, Роснефть по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.

Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономразвития же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который Роснефть планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками Газпрома.

ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение Роснефти о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор в целом не противоречит закону об экспорте газа и может быть заключен между Газпромом и Роснефтью. В Минэнерго также сообщили, что позиция по этому вопросу «направлена президенту в установленные сроки».