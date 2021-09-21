Языковой департамент Эстонии возмутила агитация одной из партий на русском

Гендиректор языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск попросил председателя Консервативной народной партии (КНП) Мартина Хельме объяснить размещение этой политической силой предвыборной рекламы на русском языке.

В письме Томуска говорится, что «в соответствии с законом о языке, установленная в общественном месте с целью политической агитации наружная реклама должна быть на эстонском языке», передает ТАСС.

В связи с этим департамент просит «объяснений относительно использования русскоязычной рекламы на данном мероприятии».

«Также я предлагаю впредь использовать рекламу на эстонском языке, к которой может быть добавлен перевод на русский язык», – отмечается в тексте.

С жалобой на агитацию на русском языке, которая была размещена в Нарве, в языковой департамент обратился представитель правящей Партии реформ Евгений Криштафович. Объяснения по этому поводу Хельме должен предоставить до 26 сентября.

Отмечается, что в 2021 году КНП впервые выставила свой избирательный список для участия в выборах в местные самоуправления 17 октября в расположенном на востоке страны уезде Ида-Вирумаа, где местное население традиционно поддерживает отстаивающую интересы русскоязычного избирателя Центристскую партию.

Предвыборные опросы показывают растущую популярность консерваторов как в стране в целом, так и в уезде Ида-Вирумаа, административным центром которого является Нарва.

При этом избранный новым президентом Эстонии Алар Карис подверг критике план полного скорейшего перехода русских школ страны на эстонский язык, назвав его нереалистичным.