В Европе испугались «ценового цунами» из-за задержки пуска «Северного потока – 2»

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21 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 07:40  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Трагедия в Перми обнажила проблему школьных психологов

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев

Партия бардака хочет нового порядка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В Европе испугались «ценового цунами» из-за задержки пуска «Северного потока – 2»

       21 сентября 2021, 07:40
    Фото: www.gazprom.ru
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил об угрозе повышения расценок на газ в Европе из-за спекуляций вокруг пуска «Северного потока – 2».

    По его мнению, «спекуляции вокруг пуска газопровода» стали причиной роста цен на голубое топливо в европейских странах, и, как прогнозирует аналитик, ситуация будет лишь ухудшаться, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется «ценовое цунами», интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», – сказал Гирман.

    При этом он обвинил в дороговизне газа для европейских потребителей Берлин и Вену. «Уже сегодня за этот проект очень дорого заплатим мы все, кто пользуется газом в Европе. <...> После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура», – считает эксперт.

    Ранее депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину.

    Накануне Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири». В тот же день Газпром не стал бронировать дополнительные транзитные мощности для поставок газа в Европу через территорию Украины в октябре. При этом Газпром забронировал на октябрь возможность прокачки через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» лишь 31,3 из возможных 89,1 млн кубометров газа в сутки. На этом фоне цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров.

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    Во Франции Украину сравнили с лающим на «большого медведя» пуделем
       20 сентября 2021, 15:21
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Елена Мирошниченко

    Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обвинившем Москву в нарушении международного права из-за организации выборов в Крыму и Донбассе.

    Читатели отметили, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство Украины пришло к власти после переворота, передает РИА «Новости».

    «На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими... Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – заключил пользователь с ником Ja9978.

    Другой читатель журнала выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией.

    «Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – написал он.

    При этом читатель под ником Cantator назвал свою версию негодования Киева.

    «Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», – пояснил он.

    Еще один комментатор написал, что «Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать».

    Ранее сообщалось, что около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму.

    17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.

    Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.

    Коментарии (33)
    Сотрудник ДПС рассказал, как обезвредил напавшего на пермский вуз
       20 сентября 2021, 14:16
    Фото: мвд.рф
    Текст: Алина Назарова

    Сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми, и уточнил, что у нападавшего, кроме ружья, был при себе нож.

    «Забежал в кабинет очевидец, сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, после чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди... Также была слышна стрельба», – рассказал полицейский, передает RT.

    По его словам, напарник занялся организацией эвакуации людей. «Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», – сообщил Калинин.

    Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело. 

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. 

    Коментарии (133)
    В новой Госдуме будут представлены восемь партий
       20 сентября 2021, 15:06
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    В Государственной думе будут представители восьми партий, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Об этом сообщает ТАСС.

    По данным ЦИК, партия «Единая Россия» получает в Госдуме восьмого созыва конституционное большинство.

    «Единая Россия», как видите, набрала большинство голосов, это обеспечивает конституционное большинство. Но тем не менее это меньший результат по сравнению с 2016 годом», – сказала Памфилова.

    По итогам обработки 99,72% протоколов «Единая Россия» получает на выборах 49,84% голосов. Также представители ЕР одерживают победу в 198 одномандатных округах. Ожидается, что всего ЕР может занять 324 кресла в новой Госдуме (72%).

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс.

    Коментарии (71)
    Число погибших в Пермском госуниверситете выросло до восьми человек
       20 сентября 2021, 10:59
    Фото: Алексей Романов/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли восемь человек, еще несколько получили ранения, сообщает Следственный комитет России.

    «По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибло, несколько пострадало», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

    Там уточнили, что данные о погибших и пострадавших могут обновиться.

    Ранее сообщалось о пяти погибших.

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты самостоятельно начали эвакуироваться из вуза, в том числе выпрыгивали из окон. Позже сообщалось о задержании стрелка, в то же время в ряде СМИ появились сообщения о его ликвидации.

    Коментарии (143)
    Студенты описали первые минуты стрельбы в университете Перми
       20 сентября 2021, 11:22
    Фото: Алексей Романов/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    «Мы были в первом корпусе, о стрельбе узнали только из бесед «ВКонтакте», стрельбу я не слышал. Спокойно забаррикадировались и легли на пол за парты», – рассказал Lenta.ru один из учащихся. 

    Студент уточнил, что стрельба, по слухам, началась в курилке рядом с восьмым корпусом, после чего стрелявший направился в здание университета. Учащиеся вуза после начала стрельбы в панике прыгали из окон аудиторий.

    По словам студентов, в геологическом корпусе ПГНИУ преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери. 

    «У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток.

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, также есть пострадавшие. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. 

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Коментарии (36)
    Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири»

    20 сентября 2021, 21:45

    Текст: Дарья Григоренко

    Прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» временно приостановят для проведения плановых профилактических работ, сообщил Газпром.

    Транспортировку газа приостановят с 22 по 29 сентября, передает ТАСС.

    Как добавили в Газпроме, сроки проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году. «По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью», – отметили в Газпроме.

    1 апреля прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» останавливали для плановых профилактических работ. И 8 апреля Газпром сообщил о возобновлении транспортировки газа по «Силе Сибири» после профилактических работ.

    Коментарии (7)
    Напавшего на вуз в Перми ранил и обезвредил сотрудник ДПС
       20 сентября 2021, 13:20
    Фото: Baza/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ранил и обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к вузу экипажа, после чего оказал ему первую помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В понедельник утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов, есть погибшие и раненые. Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС, передает ТАСС.

    «Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», – сообщила Волк.

    Сейчас обстановка на территории вуза контролируется органами правопорядка.

    Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, ранены 28 человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был раненВозбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.

    Коментарии (62)
    Газпром не стал бронировать допмощности через Украину на октябрь
       20 сентября 2021, 13:51
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

    На аукционе предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки, передает РИА «Новости»

    При этом Газпром забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Всего предлагалось забронировать 89,1 млн кубометров газа в сутки.

    Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. 

    Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.

    Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.

    Коментарии (52)
    Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан
       20 сентября 2021, 10:25
    Фото: Baza/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Человек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, сообщает пресс-служба вуза.

    «Неизвестный задержан! Началась эвакуация восьмого корпуса (где велась стрельба – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».

    Тем временем региональный Минздрав сообщает, что в результате стрельбы пострадали более десяти человек, передает ТАСС.

    В МВД также подтвердили задержание неизвестного, устроившего стрельбу в университете. В то же время в ведомстве сообщают, что в результате нападения есть погибшие.

    «Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Ранее неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон. 

    Коментарии (69)
    Уточнено число погибших при стрельбе в Перми
       20 сентября 2021, 14:01
    Фото: cнимок с видео/Максим Рожко/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете, по уточненным данным, стали шесть человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.

    «По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что погибли восемь человек, ранены 28 человек.

    Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. 

    Коментарии (30)
    Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов
       20 сентября 2021, 07:56
    Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.

    «Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

    Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа».

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

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    Верховный суд запретил заводить кур на садовых участках
       20 сентября 2021, 15:21
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Садовые участки разрешили использовать только для выращивания растений и размещения ульев, пишут СМИ.

    Волгоградский суд оштрафовал на 10 тыс. рублей жительницу области за появление курятника на дачном участке. В суде пояснили, что такую землю можно использовать только для садоводства, а не в сельхозцелях. После этого женщина обратилась в Верховный суд, который подтвердил предыдущее решение, передает «Российская газета»

    Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

    По словам Спиридоновой, заводить скот можно в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. На таких участках можно размещать ульи с пчелами, если они не мешают соседям, добавила эксперт.

    Штраф за нецелевое использование земли колеблется от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тыс. рублей. «Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тыс. рублей. Так что владелицу курятника наказали по минимуму», – говорится в публикации.

    Ранее сообщалось, что россияне по пути на дачу могут получить штраф за неправильную перевозку животного, поскольку питомцы в машине могут закрыть обзор водителю и создать помехи на дороге. 

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    Певец Майданов и актер Певцов прошли в Госдуму
       20 сентября 2021, 13:45
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Певец Денис Майданов и актер Дмитрий Певцов побеждают в своих одномандатных округах на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные, опубликованные в информационном центре ЦИК.

    Майданов, выдвинутый «Единой Россией», по итогам обработки 96,8% протоколов набирает 40,45% голосов в 122-м округе (Московская область), опережая кандидата от КПРФ более чем на 20%, передает ТАСС.

    Самовыдвиженец Певцов после обработки 98,98% протоколов в 200-м округе (Москва) получает 38,29% голосов. Кандидат от коммунистов отстает от него более чем на 12%.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.  

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    Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме
       20 сентября 2021, 09:52
    Фото: Андрей Махонин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

    «Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости».

    Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.

    По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний.

    Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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    Зеленский увеличил расходы на оборону на 12 млрд долларов
       20 сентября 2021, 18:48
    Фото: Ukrainian Presidential Press
    Service/REUTERS
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложениям к госбюджету на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением безопасности и обороны Украины.

    «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 года «О предложениях к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.

    Контроль за выполнением решения Совбеза, введенного в действие этим указом, будет осуществлять секретарь СНБО.

    Ранее секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил о принятии решения об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом – с 5,93% ВВП до 5,95% в 2022 году. Оно должно составлять 319,4 млрд гривен (около 12 млрд долларов). Эти средства должны обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в том числе по обеспечению их жильем, а также по программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором подведены итоги оборонной реформы 2016–2020 годов.

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