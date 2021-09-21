Студент из Ирака пострадал при стрельбе в пермском вузе

Гражданин Ирака пострадал в результате нападения на Пермский государственный национальный исследовательский институт (ПГНИУ), сообщили в медицинских службах.

«Одним из пострадавших оказался 24-летний студент из Ирака Обаит Абдулла Маитам. Он получил ранение бедра и сейчас находится в тяжелом состоянии», – приводит слова источника ТАСС.

По данным Следственного комитета, при стрельбе в пермском вузе погибли шесть человек и 28 пострадали. Стрельбу устроил студент, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Он стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья, которое приобрел в мае этого года. По данным Росгвардии, молодой человек владел оружием на законных основаниях. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе в пермском вузе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18,19,20 и 26 лет.

Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Пермский вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский госуниверситет. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.