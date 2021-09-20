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Стало известно состояние раненого охранника Пермского университета
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Сотрудник охраны, который пытался остановить открывшего стрельбу студента, находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в медицинских службах.
«Около десяти пострадавших, среди которых охранник, пытавшийся остановить на входе устроившего стрельбу студента, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще более десятка, включая одного несовершеннолетнего, в удовлетворительном состоянии», – пояснил ТАСС источник.
По его словам, еще несколько человек находятся в состоянии средней степени тяжести. «У всех огнестрельные ранения, есть переломы и травмы позвоночника. Еще двоим оказана амбулаторная помощь», – добавил источник.
Кроме того, сам стрелявший студент находится в крайне тяжелом состоянии в пермской краевой больнице с огнестрельными ранениями бедер и спины.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы
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Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
В «Единой России» сообщили о болезни Медведева
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после выборов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
«Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», – приводит слова Турчака РИА «Новости».
Напомним, 14 сентября, когда зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву исполнилось 56 лет, президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в своем окружении.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
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«Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах
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Партия «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах, не считая результатов в Москве, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
«Единая Россия» – 54,25%, КПРФ – 11,65%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,25%, ЛДПР – 7,86%, «Новые люди» – 7,66%», – приводит слова Булаева ТАСС.
Согласно решению Центризбиркома, дистанционно проголосовать смогли избиратели в Москве и еще в шести регионах России – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома.
Сотрудник ДПС рассказал, как обезвредил напавшего на пермский вуз
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Сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми, и уточнил, что у нападавшего, кроме ружья, был при себе нож.
«Забежал в кабинет очевидец, сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, после чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди... Также была слышна стрельба», – рассказал полицейский, передает RT.
По его словам, напарник занялся организацией эвакуации людей. «Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», – сообщил Калинин.
Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Число погибших в Пермском госуниверситете выросло до восьми человек
В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли восемь человек, еще несколько получили ранения, сообщает Следственный комитет России.
«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибло, несколько пострадало», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Там уточнили, что данные о погибших и пострадавших могут обновиться.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты самостоятельно начали эвакуироваться из вуза, в том числе выпрыгивали из окон. Позже сообщалось о задержании стрелка, в то же время в ряде СМИ появились сообщения о его ликвидации.
Студенты описали первые минуты стрельбы в университете Перми
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Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
«Мы были в первом корпусе, о стрельбе узнали только из бесед «ВКонтакте», стрельбу я не слышал. Спокойно забаррикадировались и легли на пол за парты», – рассказал Lenta.ru один из учащихся.
Студент уточнил, что стрельба, по слухам, началась в курилке рядом с восьмым корпусом, после чего стрелявший направился в здание университета. Учащиеся вуза после начала стрельбы в панике прыгали из окон аудиторий.
По словам студентов, в геологическом корпусе ПГНИУ преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.
«У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток.
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, также есть пострадавшие. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан
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Человек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, сообщает пресс-служба вуза.
«Неизвестный задержан! Началась эвакуация восьмого корпуса (где велась стрельба – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».
Тем временем региональный Минздрав сообщает, что в результате стрельбы пострадали более десяти человек, передает ТАСС.
В МВД также подтвердили задержание неизвестного, устроившего стрельбу в университете. В то же время в ведомстве сообщают, что в результате нападения есть погибшие.
«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.
В новой Госдуме будут представлены восемь партий
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В Государственной думе будут представители восьми партий, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Об этом сообщает ТАСС.
По данным ЦИК, партия «Единая Россия» получает в Госдуме восьмого созыва конституционное большинство.
«Единая Россия», как видите, набрала большинство голосов, это обеспечивает конституционное большинство. Но тем не менее это меньший результат по сравнению с 2016 годом», – сказала Памфилова.
По итогам обработки 99,72% протоколов «Единая Россия» получает на выборах 49,84% голосов. Представители ЕР одерживают победу в 198 одномандатных округах. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году «Единая Россия» получила 54,19% голосов избирателей (в общей сложности партия получила 343 мандата депутатов из 450 с учетом победы одномандатников в своих округах, при этом КПРФ получила 43 кресла, ЛДПР – 40, «Справедливая Россия» - 23, «Родина» - 1).
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс.
Напавшего на вуз в Перми ранил и обезвредил сотрудник ДПС
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Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ранил и обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к вузу экипажа, после чего оказал ему первую помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В понедельник утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов, есть погибшие и раненые. Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС, передает ТАСС.
«Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», – сообщила Волк.
Сейчас обстановка на территории вуза контролируется органами правопорядка.
Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, ранены 28 человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Саакашвили назвал пуск «Северного потока – 2» «геополитической катастрофой»
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Глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» крупной дипломатической геополитической катастрофой.
Саакашвили выразил мнение, что в краткосрочной перспективе «Северный поток – 2» является «очень опасной штукой» для Украины, так как в случае «нападения» России весной 2022 года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев, передает РИА «Новости».
При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток – 2» может принести выгоду Украине, утверждает Саакашвили. «У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», – заявил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24.
Экс-президент Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны. «И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», – считает Саакашвили.
В прошлую субботу на Украине представили план победы над «Северным потоком – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом в Европарламенте допустили превращение «Северного потока – 2» «в инвестиционную руину», если Еврокомиссия решит, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) нарушает энергетическое законодательство ЕС.
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Уточнено число погибших при стрельбе в Перми
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Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете, по уточненным данным, стали шесть человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что погибли восемь человек, ранены 28 человек.
Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Военный самолет в США упал на жилые дома
В США в штате Техас разбился военный самолет, он повредил два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт.
«Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам», – приводит сообщение службы РИА «Новости».
По их данным, в городке Лейк Уорт, который примыкает к Форт Уорт и вместе с ним образует западное предместье Далласа, потерпел аварию военный учебно-тренировочный самолет.
Местная медиакомпания WFAA со ссылкой на полицейских и медиков передает, что оба летчика катапультировались и были госпитализированы.
Ране на базе Уайтмен в штате Миссури совершил аварийную посадку стелс-бомбардировщик B-2.
Газпром не стал бронировать допмощности через Украину на октябрь
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Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
На аукционе предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки, передает РИА «Новости».
При этом Газпром забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Всего предлагалось забронировать 89,1 млн кубометров газа в сутки.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов
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Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.
Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.
«Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%.
Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа».
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме
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Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости».
Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.
По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний.
Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.