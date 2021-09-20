Стало известно состояние раненого охранника Пермского университета

Сотрудник охраны, который пытался остановить открывшего стрельбу студента, находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в медицинских службах.

«Около десяти пострадавших, среди которых охранник, пытавшийся остановить на входе устроившего стрельбу студента, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще более десятка, включая одного несовершеннолетнего, в удовлетворительном состоянии», – пояснил ТАСС источник.

По его словам, еще несколько человек находятся в состоянии средней степени тяжести. «У всех огнестрельные ранения, есть переломы и травмы позвоночника. Еще двоим оказана амбулаторная помощь», – добавил источник.

Кроме того, сам стрелявший студент находится в крайне тяжелом состоянии в пермской краевой больнице с огнестрельными ранениями бедер и спины.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.