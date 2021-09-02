Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию вместе с семьей

США допустили сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ

Вашингтон допускает сотрудничество с движением «Талибан» (запрещено в России) для борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация), заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

«Это возможно», – сказал он, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Пентагоне координацию с талибами в будущем для борьбы с ИГ*, передает РИА «Новости».

«Мы не знаем, каково будущее «Талибана», но из собственного опыта я могу сказать, что это безжалостная группировка в прошлом, и изменятся ли они – предстоит увидеть. Что касается нашего взаимодействия с ними <...>, на войне с тем, чтобы снизить риск для военных и всей миссии, ты делаешь то, что ты должен делать, а не то, что ты бы хотел делать», – добавил Милли.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США взаимодействовали с талибами «по очень узкому» спектру вопросов в ходе миссии по эвакуации.

«Я бы сказал, что я очень горд тем, что сделали наши военные на данный момент, но предсказать, что будет касательно «Талибана» в будущем, сложно сейчас», – сказал глава Пентагона.

Он подчеркнул, что сейчас нельзя пытаться «предсказать» развитие ситуации и возможность для взаимодействия США с талибами, но подчеркнул, что Пентагон будет концентрировать свое внимание на борьбе с террористами ИГ.

Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.

США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.