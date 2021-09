Школьники не смогли решить заданную Мишустиным задачу Мишустин спрогнозировал начало четвертой промышленной революции 2 сентября 2021, 11:30 Текст: Алина Назарова

Общество стоит у истоков четвертой промышленной революции, не исключено, что пятая произойдет в ближайшие 10-20 лет, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках просветительского марафона «Новое знание». «Это новые формы общения. Кто-то это называет Трансформацией, другие четвертой промышленной революцией. Конечно, необходимо понимать ее природу. Сегодня я предлагаю поговорить о современных трендах, влияющих на будущее, о вызовах, которые стоят перед Россией, перед всем миром… мы стоим на пороге четвёртой промышленной революции», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости». Премьер-министр также добавил, что в ближайшие 10-20 лет может произойти пятая промышленная революция. Мишустин также затронул тему снижения спроса на углеводороды. По его словам, Россия готовится к переходу на новую энергетику. Он напомнил, что ЕС, Япония, Китай и другие страны заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине XXI века, в основном за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые. «(Этот) процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику», – сказал Мишустин. Кроме того, Мишустин указал, что в скором времени искусственный интеллект заменит монотонный, рутинный труд. Он отметил, что подробности о том, какие профессии могут пострадать от развития искусственного интеллекта, можно почерпнуть в работах экономиста Клауса Шваба. «Мы видим, что, в первую очередь, исчезают профессии, где рабочие места связаны с выполнением монотонного, рутинного, однообразного труда. Повторяющиеся операции, которые поддаются алгоритмизации и формализации», – ответил Мишустин на вопрос, какие профессии могут исчезнуть в ближайшее время из-за развития искусственного интеллект. Он отметил, что особенностью нового этапа развития станет то, что благодаря искусственному интеллекту и большим данным машины начинают выполнять работу, которая раньше требовала умственную деятельность. «Если раньше, скажем так, мускульная сила заменялась машинами, а затем еще более производительными машинами, то теперь они могут выполнять часть работ, требующих умственную деятельность», – добавил Мишустин. Он также отметил, что кабмин готовит новые решения по поддержке технологических и цифровых стартапов. «Сейчас правительство готовит новые решения, которые помогут молодым людям добиваться успеха. Будем создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровых сферах, сопровождать их на всех этапах роста – от идеи до IPO, поддерживать студентов, которые хотят стать предпринимателями и у которых это получается», – сказал глава кабмина, передает ТАСС. По словам Мишустина, таким образом правительство создаст экосистему университетского технологического предпринимательства.

Зеленский похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2» 2 сентября 2021, 03:22

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы», заявил украинский президент Владимир Зеленский. По словам Зеленского, «США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2» в случае, если со стороны Москвы или «других сторон», связанных с газопроводом, «будут нарушены какие-то вещи» и возникнут «энергетические проблемы для Украины». Зеленский назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24». Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». В частности, США поддерживают «Крымскую платформу» и считают ее «очень мощной инициативой», заявил глава украинского государства. Также обсуждались «деоккупация Крыма» и «пленные». Кроме того, по словам Зеленского, «говорили много о НАТО – о месте, роли, и где Украина в этом альянсе». США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Также стороны «говорили о Донбассе», Зеленский предложил несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. «США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», – сказал он, не уточнив, идет ли речь о привлечении США к «нормандскому формату». Он заявил: «Какой-то формат». Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Он не почувствовал негатива: «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова». Зеленский сказал, что «это приятно». При этом он признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита на Украину. Однако Зеленский сообщил, что глава Минобороны США Ллойд Остин «обязательно приедет на Украину», передает РИА «Новости». Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Украина предъявила требования Западу в связи с запуском «Северного потока – 2» 1 сентября 2021, 19:02

Текст: Алексей Дегтярев

Вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2», заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник. Украинская сторона выступает против газопровода, Западу необходимо проявить «новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс», сказал Мельник в интервью Die Welt, передает РИА «Новости». «Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», – заявил он. По его словам, Киев видит угрозу в реализации проекта, потому его необходимо остановить. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского 2 сентября 2021, 00:26

Текст: Антон Антонов

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко. Он не сказал, в какой стране лидеры России и Украины могут провести переговоры. При этом на предположение о том, что саммит пройдет в Москве, Любченко отрицательно покачал головой. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым, передает РИА «Новости». Напомним, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Олимпийская чемпионка рассказала об идее исключить синхронное плавание из программы ОИ 1 сентября 2021, 22:20

Текст: Антон Антонов

Ведутся разговоры о том, чтобы исключить синхронное плавание из программы Олимпийских игр, сообщила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в рамках марафона «Новое знание». Также рассматривается вариант убрать женский дуэт и заменить его на смешанный дуэт. По словам Ромашиной, «ходит много разговоров о том, что русские уже 25 лет впереди». Как рассказала спортсменка, «многие поговаривают о том, чтобы вообще убрать синхронное плавание из программы Олимпийских игр». «Конечно, нам этого безумно не хочется. Для этого есть микст-дуэты – новое развивающееся направление, и наши миксты очень хотят попасть в программу Олимпиады», – приводит ее слова ТАСС. Ромашина выразила надежду, что «это не будет сделано за счет замены на женский дуэт». Она отметила, что «количество медалей ограниченно», спортсменам «очень хочется развития», иметь возможность «выигрывать не две, а три медали» в данном виде спорта. Однако, по ее словам, «пока неутешительные прогнозы – в большей степени все хотят заменить на микст-дуэт и убрать классический дуэт». Спортсменка подчеркнула, что «это все только разговоры». «Хочется, чтобы наш вид спорта оставался на плаву, надо развивать синхронное плавание не только в нашей стране, но и во всем мире», – заявила она. Напомним, сейчас на Олимпиаде разыгрывается два комплекта наград - в дуэте и в группах. Российские синхронистки не проигрывают на Олимпиаде с 2000 года. Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве объяснили отказ Байдена от пресс-конференции с Зеленским 1 сентября 2021, 13:16

Текст: Елена Лексина

«Между Украиной и США не заключено новых стратегических соглашений, поэтому совместная пресс-конференция не потребовалась», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник. Ранее Джо Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, несмотря на подписание между Киевом и Вашингтоном нескольких рамочных соглашений. «Рамочное соглашение, подписанное между Украиной и Пентагоном, находится на стыке уже существующих моделей сотрудничества двух стран. Иными словами, это продолжение старого сотрудничества, но зафиксированное теперь в письменной форме по случаю визита президента Украины в Соединенные Штаты», – пояснил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник. По его словам, подписанное соглашение не означает коренного перелома в усовершенствовании отношений между странами. «Просто Зеленский приехал и сторонам надо что-то подписать», – отметил собеседник. Говоря о новом пакете военной помощи США Украине на сумму 60 млн долларов, включающем противотанковые ракетные комплексы Javelin, эксперт выразил уверенность, что эти поставки не поменяют расстановку сил в Донбассе. «Это лишь должно убедить американское общество в том, что Байден не сдает России Украину», – сказал политолог. Соглашение в сфере энергетики, по словам Бортника, стоит рассматривать как ответ американской стороны на ту критику, которая звучит из-за подписания американо-немецкой сделки по «Северному потоку – 2». «Это определенный компенсаторный механизм. Также США демонстрируют готовность более активного участия в украинском энергетическом рынке. Но готовность они показывают давно, а реальных действий мало», – считает политолог. «Кроме того, президент Украины в рамках визита назвал российский газ самым грязным в мире, пытаясь тем самым сделать токсичным использование российского газа в ЕС. При этом он желает сохранить транзит газа через территорию Украины. Видимо, грязный российский газ при попадании в украинскую трубу становится чистым и нормальным», – с иронией добавил Бортник. Что касается отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Зеленским, то ее можно объяснить отсутствием новых стратегических договоренностей между странами. «Это стандартная ситуация для рабочих визитов. Также между Украиной и США отсутствуют острые противоречия, которые стороны хотели бы объяснить», – резюмировал Бортник. Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским. В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями. Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, при этом сам визит президента Украины дважды переносили. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американский телеканал назвал Зеленского «президентом Левински» 1 сентября 2021, 21:35

Текст: Елена Мирошниченко

Американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Подводка начинается со слов «президент Левински», далее фамилия Зеленского указана верно. Фамилия Левински в США связана с сексуальным скандалом. В 1998 году стало известно об отношениях между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США. Газпром заявил о рекордных поставках газа в Китай 1 сентября 2021, 15:03

Текст: Алексей Дегтярев

Газпром обновил абсолютный рекорд по поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», они превысили обязательства на 5%, сообщили в компании. «Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства Газпрома», – цитирует сообщение компании ТАСС. Также Газпром с начала 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,9% (на 51,2 млрд кубометров) в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Общие объемы составили 337,2 млрд кубометров. Поставки газа в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев увеличились на 19,4% (на 21,3 млрд кубометров), до 131,3 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму. Газпром с начала 2021 года увеличил поставки в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Польшу (на 12%), Сербию (на 123,9%), Финляндию (на 22,7%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%). В начале лета Газпром заявлял о рекордных поставках газа в Германию и Италию. Погребинский о «плане трансформации Украины» Зеленского: «Дурень думкою богатеет» 1 сентября 2021, 18:52

Текст: Елена Лексина

Заявления президента Украины, прозвучавшие накануне его встречи с Байденом, не более чем пиар. Зеленскому просто хочется возвыситься в собственных глазах. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал проект «трансформации Украины» на 277 млрд долларов, презентованный Владимиром Зеленским в США. «Поведение президента Украины в ходе визита в США можно охарактеризовать пословицей «дурень думкою богатеет». Смысл ее сводится к тому, что глупый человек богатеет только розовыми мечтами, – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – То, что Зеленский представил «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов, что в несколько раз превышает ВВП страны, относится к этой серии, поскольку все, что можно было испортить в стране, он уже испортил. Мечты Зеленского о кредитах, международных заимствованиях и инвестициях в экономику страны выглядят абсолютно нереалистично». Эксперт добавил, что, «несмотря на уже принятые решения США и Германии по «Северному потоку – 2», Зеленский, видимо, все еще надеется зарубить этот проект, чтобы «самый грязный в мире», как он выразился, российский газ по-прежнему шел через украинскую трубу в Европу». «Безусловно, это «логичный» ход для человека, который чудом оказался в кресле президента Украины и до сих пор не приблизился к формату адекватного руководителя», – иронизирует Погребинский. Что касается уже подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения о военном сотрудничестве, то, по мнению политолога, «в нем нет ничего нового». «Обмен разведданными, как и тренировки, совместные маневры, происходили и ранее. А 60 млн долларов военной помощи, которые США пообещали Киеву, выглядят довольно смешно на фоне того, как много денег они, к примеру, выделяли армии Афганистана, – а в итоге американская бронетехника оказалась в руках у талибов», – пояснил эксперт. Так же смешно, по словам Погребинского, выглядит и обещание Вашингтона предоставить Украине новые комплексы «Джавелин». «Это оружие предназначено для защиты от танковых атак. Я не могу себе представить, чтобы сейчас нашелся повод для применения этого оружия в зоне конфликта», – полагает он. «Сегодня вопрос военного конфликта решается с помощью гиперзвукового ракетного оружия, против которого нет защиты даже у американцев. Поэтому ничего радикального для укрепления боеспособности Украины в противостоянии с Россией США не сделали. Да и не сделают», – уверен Погребинский. Политолог не удивлен тому, что Байден отказался от общей пресс-конференции с Зеленским. «Возможно, Байден пытается уклониться от неудобных вопросов по Афганистану. Но, скорее всего, ему просто нечего сказать по итогам переговоров, кроме общих слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочей «обязательной программы», – предполагает Погребинский. При этом эксперт не исключает, что у Байдена заготовлен план требований, которые он озвучит лично Зеленскому. «В частности, речь может идти о переменах в интересах США в отношении непризнанных республик Донбасса, а также России. Говорить обо всем этом публично нехорошо, дабы лишний раз не давать повода обвинять Киев в том, что он остается под полным управлением Вашингтона», – резюмировал Погребинский. Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где в среду встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским. В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями. Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США и Украина пригрозили «привлечь Россию к ответственности» 1 сентября 2021, 23:30

Текст: Антон Антонов

США и Украина пригрозили «привлечь Россию к ответственности» 1 сентября 2021, 23:30

Политическая нормализация между Грузией и Россией будет достигнута в случае «деоккупации» Южной Осетии и Абхазии, заявил глава МИД Грузии и вице-премьер Давид Залкалиани в ответ на слова российского коллеги Сергея Лаврова о соседских отношениях между странами. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Политическая нормализация (с Россией) проходит по деоккупации, отзыву признания Цхинвальского региона (Южной Осетии) и Абхазии, уважении такого фундаментального принципа международного права, как суверенитет и территориальная целостность в международно признанных границах», – сказал Залкалиани. «Этого мы ждем от России», – подчеркнул он, комментируя заявление Лаврова о готовности к восстановлению отношений. Грузинский министр отметил, что российские руководители в последнее время часто высказывают желание восстановить отношения с Грузией. «Грузия тоже хочет восстановления отношений, но не за счет оккупации части наших территорий», – сказал Залкалиани. После событий 2008 года Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией». Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что если Тбилиси желает нормально жить с Москвой как с соседом, то российская сторона готова к восстановлению отношений. «Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», – подчеркивал глава ведомства. В Приднестровье назвали причину автоблокады со стороны Украины 1 сентября 2021, 22:41

Текст: Николай Васильев

«Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье. Запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не для ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя введенную Украиной автомобильную блокаду непризнанной республики. «Решение МВД Украины о блокаде – развитие того заявления, которое сделал украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Кишинев. Тогда, напомню, он объявил, что рассматривает Приднестровье, где находятся российские миротворческие силы и оперативная группировка, как угрозу стабильности, и предложил Украине, Молдове и Румынии объединить усилия на этой почве», – отметил Александр Щерба, экс-депутат Верховного совета самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР), спикер парламента в 2016-2019 годах. С 1 сентября на Украине действует запрет на въезд в страну и транзит через нее машин с номерами непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Сообщение об этом во вторник опубликовало украинское МВД. На территорию страны будут допускаться приднестровские автомобили с номерами «согласованного образца» (читай – молдавскими) либо с так называемыми нейтральными номерами. В ведомстве сообщили, что о нововведениях оповестили власти Молдавии. В среду решение Киева раскритиковали в МИД России. «Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан», – заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По данным внешнеполитического ведомства ПМР, из 465 тыс. граждан республики у 80 тысяч есть гражданство Украины. «Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье», – констатировал Щерба. Он пояснил – механизм получения нейтральных номеров для жителей Приднестровья, у которых нет гражданства Молдавии, или под вопросом, или значительно затруднен. «То есть граждане Украины, проживающие в Приднестровье, не могут получить нейтральные номера, пока не получат какие-то дополнительные легализующие документы в Молдове – вид на жительство или еще что-то, – объяснил собеседник. – Так эти граждане фактически становятся невыездными. Это не совсем логично с точки зрения права гражданина Украины на свободу передвижения и свободу выбора места жительства и расходится с конституционными принципами самой Украины». «Но запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – констатировал приднестровский политик. С одной стороны, Киев и лично Зеленский демонстрируют желание активно участвовать в посредничестве в Приднестровье в формате «5+2»: Молдавия и ПМР – стороны переговоров, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели. «И в рамках переговорного процесса «5+2» Украина обладает статусом, который предполагает как минимум ее беспристрастную позицию как наблюдателя», – напомнил Щерба. Но, с другой стороны, Киев принимает явно ангажированное решение, которое идет во вред этническим украинцам, указал собеседник. «Все переговорные и правовые механизмы кинуты в топку политиканства, политического тренда, направленного против России», – констатировал Щерба. Стоит отметить, что, устраивая блокаду «сепаратистского региона», Киев никак не оказывает поддержку Кишиневу. Напротив, Молдавия ранее призывала Украину отсрочить запрет на въезд машин с регистрационными номерами Приднестровья. Как отмечает «Коммерсантъ», 25 августа Молдавия направила руководству Украины ноту с просьбой отложить запрет до 10 января 2022 года. Источники издания сообщают, что молдавский президент Майя Санду напрямую обсуждала этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По информации «Коммерсанта», Киев не готов идти навстречу Кишиневу. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в середине августа молдавскому руководству удалось добиться прорыва в отношениях с Россией – не в последнюю очередь за счет заверений Санду в том, что Кишинев отказывается от блокады Приднестровья. Президент Молдавии на встрече с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком заявила, что настроена на прагматичный, конструктивный диалог с Россией и готова возобновить переговоры по мирному урегулированию приднестровского вопроса. Кишинев обозначил свой интерес – на переговорах Санду и Козака шла речь о расширении экспорта молдавских товаров в Россию, о социальных правах молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа в республику. По мнению Щербы, в сложившейся ситуации Тирасполю следует «проводить контакты и консультации» с Кишиневом. «В отношении Киева у Приднестровья только один вариант действия – предложить временно заморозить это решение. Будет сложно доказать Украине неправильность такого одностороннего действия», – полагает экс-спикер парламента ПМР. «Показать Украине силу Приднестровье не может, – констатировал собеседник. – Единственное, что мы можем – взывать к переговорным и правовым механизмам, к какому-то гуманитарному решению». Добавим, что на переговорах Санду и Козака в середине августа представитель России отметил, что приднестровский вопрос является внутренним делом Молдавии, но Москва готова помочь в его разрешении. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пользователей Сети шокировал танец живота на школьной линейке в Хабаровске 1 сентября 2021, 13:52

Текст: Евгения Шестак

Пользователей Сети шокировал танец живота на школьной линейке в Хабаровске 1 сентября 2021, 13:52

Пенсионерам начали перечислять одобренные на съезде «Единой России» выплаты 2 сентября 2021, 10:00

Власти Таджикистана попросили сограждан не ввязываться в драки в России 1 сентября 2021, 16:23

Текст: Евгения Шестак

Избранный новым президентом Эстонии Алар Карис подверг критике план полного скорейшего перехода русских школ страны на эстонский язык, назвав его нереалистичным. «Я не верю в то, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня все стало бы преподаваться на эстонском», – отметил Карис в интервью эстонскому госпорталу ERR. По словам Кариса, он не знает «хорошего решения» этой проблемы. «Однако так это точно не работает», – сказал он. Одним из возможных вариантов, предположил президент, стало бы направление большего числа учителей эстонского языка в русскоязычные детские сады на том этапе, когда дети еще не учат язык, но «приобретают» его. Также глава государства раскритиковал идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. По его словам, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией». Карис подчеркнул, что язык все еще остается весомым фактором раскола в обществе, поэтому чтобы привести народ к единой системе ценностей, нужно донести до людей, что знание эстонского языка открывает перед ними новые возможности. Ранее председатель правления НКО «Русская школа Эстонии», правозащитник Мстислав Русаков заявил, что русские дети в небольших эстонских городах становятся русофобами, поскольку лишаются возможности обучаться в русских школах. В сентябре прошлого года эстонская Партия реформ представила в парламенте законопроект о полной ликвидации русскоязычного образования в школах и детских садах. Сообщалось, что власти Эстонии прекратят финансировать русские школы и детсады с 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Эстония возобновила атаки на русский язык.