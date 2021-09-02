Песков рассказал о выполнении талибами гарантий безопасности для российских дипломатов

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2 сентября, четверг | Последнее обновление — 10:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле уличили США и Украину в «дружбе против России»
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Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны.
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Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами?
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И вот идет афганский моджахед в средневековой одежде, с современным смартфоном и оружием, а в голове у него набор мыслей из пещерных времен. И ни у кого не возникает никакого когнитивного диссонанса, а менее всего – у самого моджахеда.
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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Песков рассказал о выполнении талибами гарантий безопасности для российских дипломатов
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Определенные гарантии безопасности со стороны «Талибана» (движение запрещено в России как террористическое) для российских дипломатов существуют и пока выполняются, президенту Владимиру Путину постоянно докладывают о ситуации в Афганистане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов, пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются. Что касается информации для президента, докладов, то, конечно, я думаю, они чаще, чем раз в день», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что пока нет планов проводить переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по ситуации в Афганистане. «Пока не было таких планов. Российская и американские стороны находятся в контакте в плане обмена мнениями о том, как развивается ситуация в Афганистане. Но каких-либо контактов на высшем уровне пока не планируется», – сказал Песков.
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Эксперт объяснил отказ США от силового переустройства мира
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«Это признание многополярности мира», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что «уход американцев из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем».
«Американский истеблишмент понимает, что у него больше нет возможности силовыми методами управлять миром и играть роль мирового полицейского», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, военный и экономический потенциал США постепенно сокращается. «Эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Теперь в международных отношениях доминирует многополярность. Поэтому президент США Джо Байден своим заявлением признает объективную реальность», – убежден собеседник.
Однако, как подчеркнул политолог, «Америка не перестанет отстаивать свои интересы, она лишь поменяет методы работы». «В США понимают, что они более не способны силовыми методами навязывать миру свои ценности и интересы. Нужно действовать теми способами, которые лежат в правовой сфере – дипломатией и мягкой силой», – пояснил эксперт.
«Теперь США будет использовать методы, которые и стоят дешевле, и вызывают меньше негативной реакции со стороны остального мира, в отличие от войн, которые Вашингтон вел последние 30 лет», – полагает Дудаков.
По словам эксперта, «также очевидно, что Байден видит Россию и Китай большими геополитическими противниками США». «Большой упор сделан на регионе Юго-Восточной Азии, где американский лидер предполагает усилить давление на Китай. Этим он опять же признает, что мир пришел к многополярности», – резюмировал политолог.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации заявил о том, что «уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем».
Также Байден заявил о том, что Соединенные Штаты после вывода войск из Афганистана должны сосредоточиться на новых вызовах, которые представляют в том числе Китай и Россия. «Я отказался продолжать войну, которая уже не отвечала национальным интересам [Соединенных Штатов]», – сказал американский лидер.
Он подчеркнул, что война в Афганистане обходилась США в среднем в 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет. Она затронула 800 тыс. американских военнослужащих, среди которых были как погибшие, так и получившие ранения или психологические травмы. «Я отказался посылать сыновей и дочерей Америки на войну, которая должна была давно закончиться», – заявил глава Белого дома.
«Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», – заявил Байден. При этом глава американской администрации выразил мнение, что США способны совмещать выполнение этих задач с борьбой с терроризмом.
«Важная вещь для понимания – мир меняется», – отметил Байден.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
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Талибы пообещали Узбекистану помочь в строительстве трансафганской железной дороги
Движение «Талибан» (запрещено в России) готово содействовать Узбекистану в строительстве железной дороги и линии электропередач на территории Афганистана, говорится в поздравлении с 30-летием независимости Узбекистана, которое талибы направили властям республики.
«Узбекистан принимает активное участие в мирном процессе в Афганистане. Конструктивная роль нашей страны признается и нынешним руководством Афганистана. Свидетельством этому является тот факт, что член переговорной группы Исламского Эмирата Афганистан и пресс-секретарь политического офиса Движения «Талибан» Мохаммад Сухейль Шахин от имени своего руководства направил в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан поздравительное послание в связи с 30-летием Государственной независимости нашей страны», – написал в своем Telegram-канале официальный представитель узбекского МИД Юсуп Кабулжанов.
«Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости. Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном. Подтверждаем заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности строительства железной дороги и линии электропередач. Исламский Эмират Афганистан будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении», – говорится в послании талибов.
Как сообщает «Информационное агентство Фергана», в июле указанные Шахином инфраструктурные проекты президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсуждал на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани, прибывшим в Ташкент для участия в международной конференции по вопросам взаимодействия Центральной и Южной Азии. Стороны подтвердили заинтересованность в строительстве железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» и возведении новой линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри».
Строительство линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри» позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 млрд кВт/ч в год. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Эксперт указал на риск появления американской базы в Узбекистане
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«Американцы надеются, что узбеки попросят их разместить войска в Средней Азии, когда она полыхнет», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о планах Вашингтона на развитие прочных отношений стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном.
«США действительно заинтересованы в том, чтобы закрепиться в Узбекистане. Они ждут, когда полыхнет вся Средняя Азия и Ташкент обратится к ним за помощью», – полагает бывший спецназовец ГРУ и ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков.
Он напомнил, что влиятельный военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул Рашид Дустум сейчас, по некоторым данным, находится на территории Узбекистана. Кроме того, в районе города Термез – некогда самого южного города Российской империи – сейчас тренируются около 8 тысяч человек близ узбекско-афганской границы», – пояснил эксперт.
«Таким образом Узбекистан готовит войска Дустума как палочку-выручалочку. Если гражданская война в Афганистане начнет набирать обороты и выйдет за границы этой страны – именно войска Дустума будут прикрывать границу Афганистана», – убежден Шафиков.
«В связи с непростой ситуацией правительство Узбекистана может попросить США о размещении их баз на своей территории. Я допускаю, что это может случиться», – полагает собеседник.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Узбекистан с 30-летием независимости. «Соединенные Штаты надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Соединенные Штаты очень ценят то внимание, которое Узбекистан уделяет вопросам региональных связей, в особенности в рамках поддержки процветания и [экономического] роста в Центральной и Южной Азии», – отметил Блинкен. Вашингтон «поддерживает продолжение Узбекистаном смелых реформ», добавил он.
Госсекретарь напомнил, что США передали республике 3 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «продолжат поддерживать Узбекистан» в борьбе с пандемией, заверил он.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала, что обострение ситуации в Афганистане после вывода американских войск заставляет Россию принимать не только дипломатические меры – российские военные инструкторы уже активно работают с личным составом узбекских частей.
Напомним, по сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с Байденом 16 июня выступил против этой идеи, писало издание Wall Street Journal. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, заявили высокопоставленные официальные лица США.
В середине прошлого месяца талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве Вооруженных сил США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
Стало известно имя главы правительства Афганистана
Лидер движения «Талибан» (запрещено в России) Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
«Он (Ахундзада) будет лидером правительства, в этом не должно быть никаких сомнений», – приводит телеканал слова члена комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани, передает РИА «Новости».
Ранее движение «Талибан» определилось с основным составом правительства Афганистана.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Раскрыты потери «Талибана» при атаке на Панджшер
В ходе боев с представителями сопротивления в афганской провинции Панджшер погибло более 300 боевиков движения «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим), сообщил источник, близкий к ополченцам.
«В результате начавшихся вчера поздно вечером боестолкновений после попытки прорыва «Талибана» в Панджшер с двух направлений были уничтожены более 300 их боевиков. Еще несколько десятков радикалов получили серьезные ранения или были взяты в плен», – сказал собеседник ТАСС.
По его словам, сейчас боевые действия продолжаются на въездах в регион. Талибы не смогли прорвать линию обороны, и пока отступают.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
В среду талибы заявили о назначении нового губернатора неподконтрольной им провинции Панджшер.
Лавров оценил заявления Байдена о невмешательстве в дела других стран
Москва приветствует намерение лидера США Джо Байдена прекратить вмешиваться в дела других стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в одни-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Он подчеркнул, что Россия приветствует такие заявления и давно призывает извлекать уроки «из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались». По словам Лаврова, если заявления Байдена правда, то на нашей планете будет немножко поспокойнее.
Дипломат добавил, что после выхода войск НАТО из Афганистана России надо обеспечить безопасность своих союзников, центральноазиатских государств, поскольку «они наши товарищи по оружию», и от этого напрямую зависит безопасность южных рубежей России.
«Я очень надеюсь, что вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства. И мы в этом направлении сейчас активно работаем», – подчеркнул министр.
Также Лавров отметил, что Россия вместе с союзниками в Центральной Азии работает над содействием урегулированию ситуации в Афганистане.
«После выхода натовских войск из Афганистана для нас самое главное – обеспечить безопасность наших союзников, центральноазиатских государств <...>. От этого зависит напрямую безопасность южных рубежей Российской Федерации. Очень надеюсь, что вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства. Мы в этом направлении сейчас активно работаем», – сказал он.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
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В США заявили о потере Байденом доверия американских военных
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Действия президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Афганистане не находят поддержки среди американских военнослужащих, заявила бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
«Он потерял доверие и уверенность каждого военнослужащего и членов их семей, которыми я горжусь. Он потерял доверие союзников, проводящих сейчас переговоры без нас, поскольку они не знают, что мы делаем и зачем», – заявила Хейли в эфире Fox News.
Она добавила, что Байден также потерял доверие американского народа. Экс-постпред отметила, что сейчас «джихадисты празднуют на улицах» Кабула, поскольку США оставили в Афганистане вооружений и техники на миллиарды долларов.
«Невозможно представить более унизительной ситуации, чем та, в которой мы [США] оказались сейчас», – заключила Хейли.
Ранее президент США Джо Байден в ходе обращения к нации заявил, что Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
США допустили сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ
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Вашингтон допускает сотрудничество с движением «Талибан» (запрещено в России) для борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация), заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
«Это возможно», – сказал он, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Пентагоне координацию с талибами в будущем для борьбы с ИГ*, передает РИА «Новости».
«Мы не знаем, каково будущее «Талибана», но из собственного опыта я могу сказать, что это безжалостная группировка в прошлом, и изменятся ли они – предстоит увидеть. Что касается нашего взаимодействия с ними <...>, на войне с тем, чтобы снизить риск для военных и всей миссии, ты делаешь то, что ты должен делать, а не то, что ты бы хотел делать», – добавил Милли.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США взаимодействовали с талибами «по очень узкому» спектру вопросов в ходе миссии по эвакуации.
«Я бы сказал, что я очень горд тем, что сделали наши военные на данный момент, но предсказать, что будет касательно «Талибана» в будущем, сложно сейчас», – сказал глава Пентагона.
Он подчеркнул, что сейчас нельзя пытаться «предсказать» развитие ситуации и возможность для взаимодействия США с талибами, но подчеркнул, что Пентагон будет концентрировать свое внимание на борьбе с террористами ИГ.
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Талибы назначили губернатора провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) назначило нового губернатора северной афганской провинции Панджшер, где находятся силы сопротивления талибам, сообщил телеканал «1 Ти-ви» со ссылкой на представителя руководства движения Амира Хана Мутаки.
Сообщается, что талибы призвали сопротивление присоединиться к движению, чтобы избежать столкновений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что переговоры между движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) и сопротивлением в провинции Панджшер провалились.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
ЕС упрекнули за отказ массово принимать афганских беженцев
Ни одна страна Евросоюза не согласилась принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед.
«Я глубоко разочарован вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое», – цитирует ТАСС Сассоли.
По его мнению, все думают только о тех афганцах, кто работал с Европарламентом, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет финансовую помощь соседним с Афганистаном странам для приема беженцев.
Тем временем турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не может принять новых беженцев из Афганистана, страна в достаточной степени выполнила свои моральные и гуманитарные обязанности в 2015 году. Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает идею создания под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле с участием международных миротворческих сил.
США объявили, что выделят еще три военные базы, расположенные на американской территории, для размещения 50 тыс. беженцев из Афганистана.
На минувшей неделе гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 млн человек. Для оказания помощи уже имеющимся беженцам, а также возможным будущим переселенцам и странам, которые их приютят – Ирану, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, гуманитарным организациям в ближайшее время будет необходимо 299,2 млн долларов.
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Стало известно о провале переговоров талибов с сопротивлением в Панджшере
Переговоры между движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) и сопротивлением в провинции Панджшер провалились, сообщают местные СМИ.
Об этом заявил руководитель Комиссии по руководству движения Амир Хан Моттаки, передает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.
Представители талибов пока не комментировали эти сообщения.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Технические специалисты из Катара и Турции прибыли в аэропорт Кабула
Технические специалисты из Катара и Турции прибыли в Кабул для техобслуживания аэропорта, сообщил источник в движении «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).
Тажке сообщается, что боевики движения «Талибан» менее чем за сутки до завершения вывода войск США из Афганистана остановили направляющийся в аэропорт Кабула автобус, в котором находились два потенциальных террориста-смертника и взрывчатка.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, талибы остановили автобус рядом с аэропортом и велели пассажирам выйти. Некоторое время спустя боевики дали разрешение продолжить путь.
По словам трех источников в Пентагоне, координация между талибами и американскими военными выходили за рамки, публично обозначенные в минобороны США. Однако источники не смогли подтвердить сведения о предотвращении боевиками теракта рядом с аэропортом, сообщает РИА «Новости».
Ранее представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что в аэропорту Кабула повреждена большая часть оборудования, ведется работа по его восстановлению.
В СБ ООН не увидели «признаков нового «Талибана»
Пока рано говорить о миротворческой операции в Афганистане, а также о введении или снятии санкций в отношении движения «Талибан» (запрещено в России), заявила постпред Ирландии при ООН Джеральдин Берн Нейсон.
По словам Нейсон, «преждевременно говорить сейчас на счет миротворческой операции», это «предмет для длительной дискуссии». Она считает, что «любая помощь со стороны ООН для Афганистана должна быть доступна», передает РИА «Новости».
Также Нейсон полагает, что «пока немного рано начинать думать о том, какой будет конкретная позиция» СБ по вопросу санкций. Постпред Ирландии заявила, что Афганистан нуждается в международном сообществе как партнере, но «это партнерство надо будет заслужить», о талибах будут судить «по действиям, а не по словам».
«Мы слышали от них заявления о том, что они как-то изменились, но мы пока не видели свидетельств этого», – сказала Нейсон, добавив, что «признаков нового «Талибана» (запрещен в России) нет». По ее словам, «нужно будет посмотреть конкретно, с каким режимом» предлагается иметь дело. При этом вопрос о признании новых властей Афганистана «не является вопросом, которым предполагается заняться завтра же утром».
В сентябре Ирландия председательствует в СБ ООН. 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Экс-премьер Австралии призвал Россию, Китай и США к диалогу по Афганистану
Россия, Китай и США могут предотвратить угрозу превращения Афганистана в центр для террористических операций, заявил экс-премьер Австралии Кевин Майкл Радд на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
На полях Восточного экономического форума Радд указал, что Россия, Китай и США «пострадали от терроризма». По его мнению, если эти три государства «что-то и объединяет», так это «нежелание увидеть возрождение организованного терроризма на территории Афганистана». Радд выразил уверенность, что можно сформировать их «зрелый и стратегический диалог» о том, как не допустить превращения Афганистана в «центр для террористических операций как в мире, так и в регионе», передает ТАСС.
Восточный экономический форум в четверг начал работу на острове Русский. ВЭФ проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Также 2 сентября проходит сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики», передает РИА «Новости».
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Пентагон обещал провести «самокритичный» обзор операции в Афганистане
США проведут обзор операции по эвакуации гражданских лиц и вывода войск из Афганистана, сообщили председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и глава Пентагона Ллойд Остин.
Милли заверил, что Пентагон проведет «самокритичный, прозрачный и откровенный» обзор. По его словам, есть «множество тактических, оперативных и стратегических уроков, которые нужно извлечь», передает ТАСС.
Остин, отвечая на вопрос о том, хотел ли он провести операцию иначе, сказал, что «ни одна операция никогда не бывает идеальной». Он заверил, что в Пентагоне «обратят внимание на себя и проведут разбор результатов операции». Военные намерены «убедиться в том, что извлекут все уроки, которые могут быть извлечены из этого опыта».
Напомним, американские войска покинули Афганистан. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Выступая с речью по поводу вывода войск, президент США Джо Байден заявил: «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан, оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран».
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